Questo smartphone offre prestazioni sorprendenti e costa solo 65 euro

Oukitel C16 Pro è uno smartphone entry-level sorprendente. ora costa solo 65 euro, e vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il display IPS HD+ (1520 x 720 pixel) è luminoso, ha un buon contrasto e un'ottima resa cromatica. Misura 5,71 pollici, ha un formato 19:9 e un rapporto schermo-corpo dell'86% (l'equivalente di uno smartphone di fascia media). Il display presenta un notch a goccia centrale e ha una tecnologia multitouch

Il comparto fotografico è composto da due fotocamere posteriori e una frontale.

Oukitel C16 Pro monta un obiettivo principale da 8 MP e uno secondario da 2 MP. La qualità degli scatti è discreta con un'adeguata illuminazione, anche se non eccelle in condizioni di scarsa luminosità. È anche disponibile una modalità PRO con cui settare manualmente bilanciamento del bianco, esposizione e ISO. La fotocamera frontale da 5 MP ha più o meno le stesse prestazioni.

Questo smartphone monta un Soc Mediatek Helio A 22, un chip di fascia bassa prodotto a 12nm. Potrete giocare a qualche gioco 3D con dettagli bassi/medi con un discreto frame-rate. Il Soc è abbinato a 3 GB di RAM e uno spazio d'archiviazione di 32 GB.

Immagine 1 di 3 (Image credit: Oukitel) Immagine 2 di 3 (Image credit: Oukitel) Immagine 3 di 3 (Image credit: Oukitel)

Oukitel C16 Pro | €65 su AliExpress Cercate uno smartphone economico, ma con prestazioni discrete e una dotazione tecnica completa? Oukitel C16 Pro è la risposta alle vostre esigenze.Vedi offerta

C16 Pro monta una batteria removibile da 2.600 mAh, che sembra sottodimensionata di questi tempi, ma è adeguata per l'Helio A22 e il dispay HD+. La ricarica è da 5W.

Lo smartphone è dotato di un sensore di impronte digitali alquanto reattivo, un jack per le cuffie da 3,5 mm, GPS e una porta micro-USB. Come se non bastasse, troverete anche uno slot micro-SD per espandere lo spazio di archiviazione fino a 128 GB.

Supporta anche la tecnologia di riconoscimento facciale per lo sblocco. Il sistema operativo incluso è Android 9 (o Pie) stock, quindi non ci sono bloatware né un'interfaccia proprietaria. C16 Pro assicura una navigazione fluida e reattiva. Supporta il Wi-Fi 4.0, per cui la velocità teorica massima in download è di 600 Mbps.

Nella confezione troverete un cavo micro-USB, il manuale di istruzioni, l'adattatore per la ricarica e una custodia. Lo smartphone arriva con la pellicola protettiva già applicata. È disponibile in due colorazioni: nero e viola.