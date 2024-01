Apple Vision Pro non supporterà Netflix, Spotify e YouTube al lancio

Nonostante l'entusiasmo per l'uscita di Apple Vision Pro, i potenziali utenti dovranno fare a meno non solo di YouTube o Spotify, ma anche di Netflix. Sebbene Disney Plus e Apple TV Plus (ovviamente) siano garantiti fin dall'inizio, dobbiamo chiederci se sarà possibile sfruttare le qualità cinematografiche del Visore senza queste tre piattaforme streaming.

Sembra che, al momento del lancio, gli utenti di Apple Vision Pro dovranno accedere ai rispettivi servizi attraverso il browser Safari (che ha la sua versione Vision Pro) piuttosto che tramite applicazioni dedicate.

YouTube, in particolare, è un'omissione non da poco, considerando che è probabilmente la piattaforma migliore per trovare contenuti immersivi, soprattutto video adattati alle capacità dell'esperienza VR di Vision Pro. I video disponibili sulla piattaforma non sono forse così curati come quelli che si possono trovare su Netflix o Disney Plus, ma si tratta di una piattaforma multimediale utilizzata da molte persone quasi quotidianamente.

Tutto lavoro e niente svago?

È un inizio preoccupante per la grande incursione di Apple nel mondo della realtà mista. Dopotutto, se volete usare un visore dal prezzo esorbitante dovendo aprire Safari e iniziare a digitare sul vostro MacBook collegato solo per guardare un video o un episodio della vostra serie TV Netflix preferita, vale davvero la pena spendere così tanto?

In definitiva, possiamo solo ipotizzare il motivo di tanta esitazione da parte di queste grandi piattaforme streaming, ma una ragione potrebbe essere il modo in cui il visore è stato commercializzato. Apple ha pubblicizzato fin dall'inizio il Vision Pro come un dispositivo incredibilmente coinvolgente per l'esperienza multimediale che vi metterà al centro dell'azione, ma il fatto che si chiami Vision Pro - e il prezzo altissimo - dà l'impressione che sia destinato più per lavoro.

Per il momento non è dato sapere quando, se mai, potremo aspettarci un'applicazione visionOS dedicata da Netflix, YouTube o Spotify. Dopotutto, se è davvero destinato a essere un dispositivo aziendale, avrebbe bisogno di un'app per guardare Netflix?