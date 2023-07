Nikon Zf: la full-frame dal look retrò che sfiderà le X-T di Fujifilm

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Nikon Rumors quest'anno potremmo assistere all'arrivo di una verisione full-frame della Nikon Z fc che dovrebbe chiamarsi "Nikon Zf". Se per alcuni amanti del design retrò la Z fc poteva costituire un limite in termini di capacità fotografiche essendo equipaggiata con un sensore APS-C, un modello full frame dal design simile, ma con funzioni avanzate, potrebbe essere un sogno che si avvera.

Dubitiamo che la presunta Nikon Zf abbia prestazioni al livello dei modelli di fascia alta come Nikon Z8 e Nikon Z9, ma siamo certi che essendo più avanzata della Z fc offrirà un'esperienza di scatto piacevole e un set di comandi fisici ancora apprezzatissimi da un buon numero di fotografi. Per quanto riguarda il prezzo ci aspettiamo qualcosa di vicino alla Nikon Z7 II, che attualmente sul sito Nikon costa 3.599€ ma si trova a cifre decisamente più basse su Amazon e altri rivenditori di terze parti.

Ma facciamo un passo indietro e proviamo a capire cosa c'è di tanto interessante nella presunta Nikon Zf e perché potrebbe diventare una delle fotocamere mirrorless più popolari della serie Z.

(Image credit: Future)

Nikon Zf: il nocciolo della questione

I migliori cameraphone moderni scattano foto spettacolari me peccano in alcuni aspetti chiave, uno su tutti l'ergonomia. Per prevalere, le fotocamere devono necessariamente puntare su ciò che le distingue dai telefoni offrendo un'esperienza d'uso piacevole.

In quest'ambito, Fujifilm è riuscita a imporsi sulla concorrenza per un decennio abbondante proponendo ai suoi utenti fotocamere mirrorless belle ed efficaci, come ad esempio la Fujifilm X-T30 e la successiva Fujifilm X-T30 II. Se si guarda al mondo delle fotocamere con funzioni moderne dal design retrò e non si considera il budget si possono trovare delle gemme come la Leica M11. Questo modello dispone di ghiere dedicate per regolare la velocità dell'otturatore e la sensibilità ISO, oltre a montare obiettivi con ghiere per il controllo dell'apertura, il tutto in un formato pratico ed esteticamente appagante.

Al contrario ne Sony né Canon si hanno proposto modelli retrò con funzioni moderne, a meno che non si voglia considerare tale la Sony A7C, che per design ricorda molto le APS-C della serie Alpha, più che le X-T di Fuji.

Nikon si è lanciata nel mondo delle "mirrorless retrò" con l'ottima Nikon Z fc, una APS-C lanciata nel 2021 che ha riscosso un certo successo tra gli appassionati, soprattutto tra coloro che amano l'esperienza di scatto, piuttosto che cercare unicamente il risultato finale.

(Image credit: Future)

Sebbene la Z fc ci sia piaciuta molto, il tempo trascorso con lei ci ha fatto sperare nell'arrivo di una versione full-frame più capace e con funzioni avanzate.

Il sensore crop, la qualità costruttiva entry level e la mancanza di alcune funzioni che siamo abituati a trovare sulle migliori fotocamere mirrorless ci hanno fatto esclamare: sarebbe bellissimo avere una versione potenziata della Z fc. Dite che Nikon ci ha ascoltato? Non ne siamo convinti, ma faremo finta che sia andata così.

(Image credit: Future)

E poi c'è il discorso delle ottiche. Ci sono parecchie lenti Nikon Z per i modelli full-frame (FX), mentre le ottiche per sensori APS-C (DX) sono ancora pochissime. Persino l'obiettivo Z 28 mm f/2,8 SE lanciato insieme alla Z fc (e dal look marcatamente vintage) è un'ottica full-frame.

Speriamo quindi che l'arrivo della Zf sia seguito dal lancio di nuovi obiettivi in linea con il design retrò, come la versione SE dell'obiettivo da 28 mm (vedi sopra). Magari ci piacerebbe vedere anche gli obiettivi Nikon Z con controllo dell'apertura simili a quelli di Fujifilm.

Insomma, se le voci fossero vere, presto la Fujifilm X-T5 potrebbe avere una degna rivale targata Nikon.

Cosa ci aspettiamo dalla Nikon Zf

Sarà più facile fare ipotesi sulla Nikon Zf quando emergeranno altre indiscrezioni, ma di base siamo convinti che questa fotocamera andrà a colmare tutte le mancanze della sorella minore Z fc per attrarre gli utenti avanzati che amano il look vintage.

Ci aspettiamo di vedere una fotocamera fisicamente più grande, con un mirino più ampio e un design più resistente (magari tropicalizzato), oltre a una batteria più grande e durevole. A bordo vorremmo trovare il sensore da 45,7 MP presente della Nikon Z7 II, piuttosto che il sensore da 24 MP della Nikon Z6 II. Inoltre, per soddisfare gli appassionati, la Zf dovrebbe includere alcune funzioni avanzate come una raffica da almeno 10fps e buone capacità video 4K.

Se Nikon vuole rubare un po' di utenza a Fujifilm, la Nikon Zf deve offrire un livello qualitativo simile o superiore a quello dell'ottima X-T5. Su questo non c'è alcun dubbio.