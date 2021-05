Le migliori GPU per il mining di criptovalute

Le migliori GPU mining vi permettono di estrarre Ethereum, Bitcoin e altre criptovalute, scopriamo quali sono le migliori.



Non è semplice decidere qual è l'hardware necessario per assemblare un sistema efficiente per il mining di criptovalute, ma abbiamo già affrontato la scelta delle migliori schede madri da mining e ora andiamo ad analizzare quali sono le migliori GPU per estrarre criptovalute.

Le migliori GPU mining richiedono una quantità di memoria sufficiente unita ad una buona dose di potenza, tuttavia più alto sarà l'investimento, maggiore sarà il tempo necessario per rientrare dei costi sostenuti. La cosa migliore è quella di sfruttare dei modelli ben bilanciati, come ad esempio la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti o la sorella minore Nvidia RTX 3060, che offrono valide prestazioni ad un prezzo tutto sommato ragionevole.

Non è possibile produrre grandi quantità di criptovaluta minando con un solo sistema, quindi ridurre al minimo i costi è certamente un passo fondamentale per evitare di spostare in avanti il punto di pareggio, ossia il momento nel quale il ricavo riuscirà a coprire i costi sostenuti per implementare il sistema e si comincerà a guadagnare a tutti gli effetti.

Le criptovalute, più di molti altri beni immateriali, tendono a fare sali-scendi anche considerevoli in stile montagne russe, e ciò è particolarmente vero dall'inizio dell'anno in corso. Bitcoin, Ethereum ed altri altcoin sono già molto popolari, mentre nell'ultimo periodo c'è stata una vera e propria esplosione delle altre criptovalute, spingendo massicciamente le vendite delle migliori GPU mining, tanto che acquistare una scheda video oggi può rappresentare un serio problema.

Pertanto, tenendo conto sia del prezzo che dell'efficienza, abbiamo selezionato le migliori GPU mining che è possibile acquistare nel 2021. In questo modo, sarà possibile massimizzare i profitti e a recuperare l'investimento iniziale il più rapidamente possibile.

Le migliori GPU mining del 2021

MSI Gaming GeForce RTX 2070 (Image credit: Amazon)

1. MSI Gaming GeForce RTX 2070 Potente, moderna e non troppo costosa Specifiche Core Clock: 1620 MHz Memoria: 8 GB GDDR6 Banda di memoria: 14 Gbps Connettori di alimentazione: 6 pin + 8 pin Potenza assorbita: 225 W Uscite: DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 Pro + Efficiente dissipazione del calore + Molti core CUDA + 1440p di gioco con ray tracing Contro - Disponibilità limitata

La RTX 2070 vanta un importante aumento delle prestazioni rispetto alla precedente 1070. La MSI Gaming GeForce RTX 2070 è adatta per i giochi, il design e la creazione di contenuti e ciò la pone anche tra le migliori GPU mining attualmente in circolazione. Ha un dissipatore progettato per offrire una migliore dissipazione del calore rispetto alla FE e la tecnologia Zero Frozr, che permette di fermare la ventola durante i bassi carichi di lavoro per silenziarla completamente. La sua velocità di hash massima di Ethereum è di 44.3 MH/S, secondo Kryptex.

Leggi la nostra recensione: Nvidia GeForce RTX 2070

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (Image credit: Future)

2. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Il mostro sacro di penultima generazione Specifiche Core Clock: 1350 MHz Memoria: 11 GB GDDR6 Banda di memoria: 14 Gbps Connettori di alimentazione: 8 pin + 8 pin Potenza assorbita: 260 W Uscite: DisplayPort, HDMI, USB Type-C LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Check Amazon Pro + Estremamente potente + Overclock di fabbrica Contro - Costosa - Non è più una novità

Non molto tempo fa, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti era la regina indiscussa delle GPU, ed è ancora perfetta per giocare a 4K o con ray tracing attivo, in maniera fluida con impostazioni elevate. Le sue capacità di minare criptovaluta sono molto buone, infatti secondo Kryptex offre un hashrate Ethereum di 55.5 MH/S, utile per fornire un reddito mensile decente, e una scelta valida per una GPU di mining ad alte prestazioni. Il prezzo è elevato, e pertanto non è la nostra prima scelta.

Leggi la nostra recensione: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

MSI Gaming GeForce GTX 1080 Ti (Image credit: Amazon)

3. MSI Gaming GeForce GTX 1080 Ti Strapotente, nonostante l'età Specifiche Core Clock: 1481 MHz Memoria: 11 GB GDDR5X Banda di memoria: 11 Gbps Connettori di alimentazione: 6 pin + 8 pin Assorbimento: 250 W Uscite: DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D Pro + Equivalente a una Titan X same-gen + La più potente scheda Pascal Contro - Raffreddamento migliorato - Molto costosa

Nonostante abbia qualche anno, Nvidia GTX 1080 Ti è ancora tra le schede grafiche più potenti in circolazione, e non sfigura davanti ai suoi successori. Vanta prestazioni di gioco equivalenti ad una Titan X e un ottimo sistema di raffreddamento, che le permette di rimanere sempre fresca. Monta ben 11 GB di memoria GDDR5X, che nel momento della sua uscita la relegavano nell'olimpo delle migliori GPU mining. Per chi estrae criptovaluta, questa GPU può fornire un hashrate di 43.5 MH/S su Ethereum, secondo Kryptex, e generare un discreto reddito mensile. Non si trova facilmente, ma è possibile acquistarla sul mercato dell'usato o come fondo di magazzino.

Leggi la nostra recensione: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

ASUS ROG Strix AMD Radeon RX 5700XT (Image credit: Amazon)

4. ASUS ROG Strix AMD Radeon RX 5700XT Navi in abito da smoking Specifiche Core Clock: 1605 MHz Memoria: 8 GB GDDR6 Banda di memoria: 14 Gbps Connettori di alimentazione: 1 x 8 pin, 1 x 6 pin Banda di memoria: 225 W Uscite: 1.4 con DSC DisplayPort, HDMI con supporto 4K a 60 Hz Pro + Eccellenti prestazioni di gioco a 1440p + Molte funzioni all’avanguardia Contro - Niente ray tracing - Sistema di raffreddamento a espulsione

Una delle migliori schede grafiche AMD degli ultimi anni la Radeon RX 5700 XT, e perfetta per gestire la maggior parte dei titoli a 1440p. Inoltre, nonostante non sia dotata di Ray Tracing, presenta molte funzionalità ben sfruttabili, come il supporto per un massimo di 6 monitor e componenti Super Alloy Power II di fattura aerospaziale. Quando si tratta di cryptomining, permette prestazioni impressionanti. Secondo quanto riportato da Kryptex, fornisce un hashrate di 56.5 MH/S su Ethereum ed è in grado di generare entrate mensili simili alla 2080 Ti pur costando meno.

Leggi la nostra recensione: Radeon RX 5700 XT

XFX AMD Radeon RX 580 GTS XXX Edition (Image credit: Amazon)

5. XFX AMD Radeon RX 580 GTS XXX Edition Potente ed economica Specifiche Core Clock: 1386 MHz Memoria: 8 GB GDDR5 Banda di memoria: 14 Gbps Connettori di alimentazione: 1 x 8 pin, 1 x 6 pin Assorbimento: 150 W Uscite: 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x DVI-D Pro + Prestazioni eccellenti + Molte funzionalità software Contro - Doppia ventola - Niente ray tracing

Dotata della più recente architettura Polaris, la XFX AMD Radeon RX 580 GTS è ancora una scelta molto valida in ambito gaming e non sorprende che sia anche tra le migliori GPU mining in circolazione, poiché combina un prezzo accessibile con una buona redditività. Nonostante sia la meno potente tra le GPU presenti in questa guida è capace di estrarre 32.2 MH/S su Ethereum secondo Kryptex, ed è l'ideale per i miner che devono realizzare un sistema di cripto minerario con un budget ridotto.

Leggi la nostra recensione: AMD Radeon RX 580

TechRadar è sostenuto dal suo pubblico. TechRadar non supporta alcuna criptovaluta o servizi di blockchain specifici, di conseguenza i lettori non devono interpretare i nostri contenuti come consigli di investimento. I nostri redattori detengono solo piccole quantità di criptovalute (con un valore inferiore ai 100 dollari statunitensi), necessarie per le nostre recensioni sui wallet e i servizi di exchange. Nessuno di noi detiene azioni di aziende di criptovalute quotate in borsa.