Le migliori schede madri da mining del 2021

Le schede madri da mining sono concepite appositamente per generare criptovalute. Che si tratti di Bitcoin, Ethereum o Dogecoin, senza una mobo dedicata a questa attività il vostro PC non riuscirà mai a raggiungere il massimo del suo potenziale.

Chiunque si occupi di assemblare PC sa benissimo che la scheda madre è un elemento fondamentale per il sistema dato che ospita tutti gli altri componenti, regola che vale anche per i PC da mining. Tenete a mente che minare criptovalute mette a dura prova la scheda madre (e in generale tutto l’hardware), quindi risparmiare su un componente così importante potrebbe rivelarsi altamente controproducente, soprattutto nel lungo periodo.

Per minare proficuamente Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra criptovaluta, avrete bisogno di una scheda madre che possa ospitare un numero elevato di schede video e sostenere carichi di lavoro elevati per lunghi periodi di tempo. Spesso infatti, i PC da mining rimangono accesi 24 ore su 24, sette giorni su sette, e se volete evitare di dover sostituire l’hardware nel giro di pochi mesi, dovrete scegliere attentamente i componenti da utilizzare.

In questo articolo vi proponiamo le migliori schede madri da mining disponibili oggi. Nella parte finale della classifica trovate anche alcuni modelli ibridi che, oltre a supportare un numero elevato di GPU e avere ottime prestazioni nel mining, sono ottimi anche per il gaming.

Le migliori schede madri da mining: la nostra classifica

B250 Mining Expert è il top per il minig

1. Asus B250 Mining Expert La prima scheda madre mining al mondo che supporta 19 GPU Specifiche Formato: ATX GPU supportate: 19 Processori supportati: 19 CPU Intel Core di settima e sesta generazione i7/i5/i3/Pentium/Celeron (Socket 1151) Interfaccia: 1 x PCI Express 3.0 x16, 18 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Check Amazon Pro + Supporto per 19 GPU + Ottima gestione energetica + BIOS pensato per il mining Contro - Disponibilità limitata - Prezzo elevato

Grazie al supporto di ben 19 GPU e allo stesso numero di slot PCIe, Asus B250 Mining Expert si aggiudica a mani basse il titolo di migliore scheda madre da mining del momento. C’è anche una modalità speciale dedicata a questa specifica attività che consente di sfruttare al massimo il potenziale del vostro PC senza dover impazzire con il BIOS. Asus B250 Mining Expert dispone di tutte le funzioni esclusive che troviamo sui prodotti Asus di fascia alta, come Overvoltage Protection e LANGuard. Purtroppo è molto difficile da trovare dato che viene prodotta in quantità limitate e ha un prezzo da capogiro, ma rimane senza dubbio la migliore scheda madre da mining attualmente sul mercato.

AsRock H110 BTC+ è una delle migliori schede madri che potete acquistare oggi

2. ASRock H110 Pro BTC+ Supporta 13 schede video Specifiche Formato: ATX GPU supportate: 13 Processori supportati: 19 CPU Intel Core di settima e sesta generazione i7/i5/i3/Pentium/Celeron (Socket 1151) Interfaccia: 1 x PCI Express 3.0 x16, 12 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI 274,60 € Vedi Da Ciampistore Prime 289,62 € Vedi Da Amazon Pro + Supporto per 13 schede video + Tasti accensione e reset integrati Contro - Forse troppi slot - Difficile da configurare

Grazie a un’ottima qualità costruttiva e al supporto di ben 13 GPU, AsRock H110 BTC+ è sul podio della nostra classifica. Certo, 13 slot potrebbero essere eccessivi se si considera che Windows 10 (per ora) supporta un massimo di otto GPU. Del resto avere qualche slot in più potrebbe tornare utile in futuro. AsRock H110 BTC+ non è una scheda madre mining concepita per utenti alle prime armi, ma se siete in cerca di una piattaforma avanzata con un’ottima qualità costruttiva e una configurazione “a prova di futuro”, AsRock H110 Pro BTC+ è la Mobo che fa per voi.

ASUS Prime Z390-P LGA1151 ha un'ottima qualità costruttiva e dispone della funzione Overvoltage Protection. (Image credit: ASUS)

Se non siete in cerca di una scheda madre da mining in grado di supportare 13 GPU, ASUS Prime Z390-P LGA1151 potrebbe essere la scelta giusta per voi. Può comunque gestire due schede video, ha una buona qualità costruttiva per il prezzo ed è concepita per resistere all’uso intensivo richiesto dal mining. Tra le funzioni dedicate al mining troviamo il sistema FanXpert 4, che permette di controllare le ventole per creare un flusso d’aria dinamico, e la funzione Overvoltage Protection che migliora stabilità e longevità dei componenti hardware. Infine, a differenza di altre schede madri da mining, questa Mobo è estremamente flessibile e si presta bene anche per un uso più generico.

Biostar TB250-BTC Pro dispone di numeriose funzioni avanzate dedicate al mining

4. Biostar TB250-BTC Pro Rapporto qualità prezzo incredibile Specifiche Formato: ATX GPU supportate: 12 Processori supportati: 12 processori Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) Interfaccia: 1 x PCI Express 3.0 x16, 11 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Check Amazon Pro + Buona resa per il mining + Supporta 12 GPU Contro - Disponibilità limitata - Molto costosa

Biostar TB250-BTC Pro è una scheda madre da mining che dispone di un’ampia gamma di funzioni dedicate a questa attività, tra cui il supporto per 12 GPU, a un prezzo davvero competitivo. Anche se difficilmente utilizzerete tutti e 12 gli slot PCI per le schede video, lo spazio in più potrebbe servirvi in futuro, quando deciderete di diversificare la tipologia di criptovaluta da minare o quando arriverà il supporto per più di 8 schede video su Windows. Tra i lati negativi troviamo un prezzo elevato e una scarsa disponibilità, tratti comuni tra le schede madri da mining di fascia alta.

MSI Z170A Gaming Pro Carbon è una scheda madre da mining adatta anche per giocare

5. MSI Z170A Gaming Pro Carbon Una scheda madre da mining che va bene anche per giocare Specifiche Formato: ATX GPU supportate: 7 Processori supportati: 7 processori Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) Interfaccia: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI 109,24 € Vedi Da Amazon Pro + Supporta fino a 7 GPU + Ottima anche per giocare Contro - Le funzioni da gaming e l’estetica potrebbero non interessare ai miner

MSI Z170A Gaming Pro Carbon è una delle migliori schede madri da mining in assoluto e si rivela ottima anche per il gaming. Grazie a una serie di funzioni dedicate ai giochi questa scheda madre si è guadagnata l’etichetta MSI “Gaming Certified” ed è una delle poche Mobo da mining che sta bene anche su un PC gaming. Sono presenti quattro slot RAM DDR4, un gran numero di porte tra cui troviamo anche l’ingresso GAMING LAN dedicati ai gamer più incalliti. Oltre a essere estremamente versatile e prestarsi ottimamente al gaming, MSI Z170A è ottima per il mining e supporta fino a 7 schede video, numero perfetto visto che Windows permette di utilizzarne al massimo.

Asus ROG Strix Z270E supports seven graphics cards.

6. Asus ROG Strix Z270E A brilliant motherboard for mining Specifiche Formato: ATX GPU supportate: 7 Processori supportati: 7 processori Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) Interfaccia: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Check Amazon Pro + Buona anche per il gaming + Supporta fino a 7 GPU Contro - Le funzioni gaming potrebbero risultare superflue per i miner

I PC gamer conoscono bene i prodotti della linea ROG di Asus, che vanno dai componenti hardware alle periferiche da gioco, e Asus ROG Strix Z270E, per tener fede al suo nome, è un’ottima scheda madre da mining che si presta perfettamente anche al gaming. Questa mobo ibrida supporta fino a 7 schede video, numero perfetto per un PC da mining con Windows. Tra le molte funzioni troviamo Auto-Tuning e FanXpert 4 per impostare i profili di overclock, due chicche per i giocatori che potrebbero risultare inutili per i miner. Nel complesso si tratta di un’ottima scheda madre da mining che sa dire la sua anche se montata su un PC da gaming, sebbene le funzioni extra possano risultare superflue per chi cerca una scheda madre da mining “pura”.