I migliori computer da mining per Bitcoin, Ethereum e molto altro ancora

Il valore delle criptovalute è di nuovo alle stelle, quindi, con un pò di buon senso, è possibile guadagnare una discreta quantità di denaro con il mining. La domanda è: “qual è la soluzione migliore per voi?”

Occorre infatti valutare quale hardware si confà meglio alle esigenze del singolo. I migliori PC per il mining sono computer desktop che possono essere usati anche per altre attività quotidiane, come lavorare e giocare. Al contrario, i computer per il mining sono progettati per un solo scopo: estrarre criptovalute in modo efficiente.

Ciò significa che i PC da mining non possono essere usati per altre attività, ma anche che offrono un rendimento superiore.

Detto ciò, l’acquisto di un sistema progettato per il mining potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio se il valore del Bitcoin e delle altre criptovalute dovesse improvvisamente crollare. A tal proposito, l’acquisto di un PC da gaming potrebbe rivelarsi un investimento migliore sul lungo termine.

Se vi interessa minare, date un’occhiata anche alle nostre guide sulle migliori GPU per il mining , le migliori CPU per il mining , le migliori schede madri per il mining e i migliori SSD per il mining .

I migliori Bitcoin wallet

(Image credit: Dell)

1. Alienware Aurora R12 A tutto mining CPU: Intel i7-11700KF | Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3080 | RAM: fino a 32 GB di RAM DDR4 XMP | Spazio di archiviazione: 512GB SSD + 1TB SATA HDD Check Amazon Case enorme Ottimi risultati di benchmark Dimensioni Prezzo

Alienware Aurora R12 è un PC da gioco di qualità nonché uno dei migliori PC da mining sul mercato: merito delle ottime componenti, tra cui il processore Intel i7-11700KF e la GPU Nvidia GeForce RTX 3080. Il case è molto ampio e offre tutto lo spazio necessario per un eventuale upgrade.

Potete acquistare Alienware Aurora R12 qui

(Image credit: Bitmain)

2. Bitmain S17 Pro Specifiche ed efficienza elevate Scheda video: N/A | Garanzia: N/A Check Amazon Buoni tassi di profitto Modalità multiple Efficienza Prezzo

Bitmain Antminer S17 Pro ha una scheda tecnica molto interessante e supporta tre diverse modalità di mining: modalità normale, modalità a basso consumo e turbo. Sebbene l'ASIC abbia un hashrate massimo di 56 TH/s, a volte sarà necessario eseguirlo nelle modalità meno performanti per evitarne il surriscaldamento. Detto ciò, S17 Pro è uno degli ASIC più efficienti sul mercato (93,88 ± 10%). Purtroppo, è attualmente out-of-stock per cui non resta che attendere nuove spedizioni da Bitmain.

Potete acquistare Bitmain Antminer S17 Pro qui

(Image credit: Antminer D3)

3. Antminer D3 Un ASIC di fascia media Scheda video: N/A | Garanzia: Contact MineShop for details Check Amazon Compatto Prezzo Non è facile da usare Consumi

Gli ASIC differiscono dagli altri computer da mining in quanto non usano una GPU per minare, il che porta a un prezzo e un consumo energetico inferiore. Antminer D3 è un mining ASIC di Mineshop.eu, nonché un buon prodotto di fascia media con un hash rate di 19,3 GH/s (è prevista una variazione del ± 5%). Sebbene il consumo energetico sia elevato (1200 W), D3 vanta un’efficienza energetica del 93%.

Potete acquistare Antminer D3 qui

(Image credit: MSI)

MSI MAG Codex 5 10SD-090EU Un buon PC da mining CPU: Intel Core i5-10400F | Scheda video: GeForce RTX 2070 Super | RAM: 8GB | Spazio di archiviazione: 1TB SSD + 1TB HDD Prestazioni Rumorosità La varietà di porte può creare confusione Prezzo

Questo è un altro fantastico PC da gioco utile anche come sistema per il mining. Le componenti interne non sono male, il che si traduce in un discreto hash rate; a ciò si aggiunge un eccellente sistema di raffreddamento che consente sessioni molto lunghe. Il PC è costoso, ma in questo momento potrebbe rivelarsi un valido acquisto.

Potete acquistare MSI MAG Codex 5 10SD-090EU qui

(Image credit: Amazon)

5. Whatsminer M21S Un ASIC per professionisti Scheda video: N/A | Garanzia: 180 giorni Ottima qualità costruttiva Prestazioni Prezzo

Whatsminer ha un'altra voce nella nostra guida ai migliori mining rig, questa volta con M21S; si tratta di un ASIC da 52 TH/s (+/- 5%). Questo modello supporta un portale di gestione Web integrato che lo rende di facile uso. Sebbene sia un rig costoso, la qualità costruttiva e il potenziale profitto lo rendono una scelta molto allettante per i professionisti.

Potete acquistare Whatsminer M21S qui

(Image credit: Megaport)

6. Megaport Un eccellente PC da mining CPU: Intel Core i7-10700K | Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3070 | RAM: 16 GB | Spazio di archiviazione: 480GB SSD + 1TB HDD Prestazioni Qualità costruttiva Azienda poco conosciuta

Megaport è un PC da gioco di fascia media che può essere usato anche per l'estrazione di criptovalute. Il prodotto ha un prezzo competitivo e vale la pena dare una possibilità a questo marchio emergente; è dotato di una Nvidia GeForce RTX 3070.

Potete acquistare Megaport qui

(Image credit: Corsair)

7. Corsair One i160 Un brillante PC da gioco moderno per il mining CPU: Intel Core i9-9900K | Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | RAM: 16GB – 32GB | Spazio di archiviazione: 480GB M.2 SSD + 2TB HDD Check Amazon Prestazioni Bellissimo design Prezzo

Corsair One i160 è un PC da gaming all’avanguardia grazie alla GPU Nvidia GeForce RTX 2080 Ti e Intel Core i9-9900K; è ideale anche per il mining. Se cercate un modello tuttofare, l’avete trovato.

Date un’occhiata alla recensione completa di Corsair One i160

Potete acquistare Corsair One i160 qui