I migliori exchange di criptovalute del 2021

Se volete acquistare Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta, dovrete iscrivervi a un servizio di brokeraggio o una piattaforma di trading. Si tratta di servizi web noti come exchange: una sorta di micro borsa valori dove comprare e vendere le monete del XXI secolo. Abbiamo selezionato i migliori exchange del momento.

Le piattaforme di scambio spesso consentono anche di conservare le criptovalute, tuttavia, se volete dormire sonni tranquilli, vi conviene spostare il vostro denaro virtuale in uno dei migliori Bitcoin wallet ; in questo modo, avrete un controllo totale sui vostri averi.

Prima di investire, valutate attentamente quale piattaforma si confà meglio alle vostre esigenze.

Un buon punto di partenza sono gli exchange di criptovalute. Con così tanti altcoin disponibili, oltre ai Bitcoin, occorre riflettere attentamente su quale investire: le alternative più note sono Ethereum, Litecoin, XRP (Ripple) e Cardano.

Inoltre, occorre valutare con molta attenzione le commissioni applicate: sebbene tutte le piattaforme presentino commissioni di transazione, è meglio trovare quelle con i costi più bassi, per massimizzare i profitti. In alcuni casi, tuttavia, commissioni basse vanno a scapito di altre importanti funzioni.

Fatti i dovuti ragionamenti, non resta che analizzare i migliori exchange di criptovalute.

Coinbase Una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovaluta Facile da usare Trasferimenti off-chain Supporta più valute legali Struttura tariffaria complicata Tiene traccia dell'utilizzo della crittografia

Con sede negli Stati Uniti, Coinbase è uno dei più grandi exchange di criptovaluta al mondo. La piattaforma è nata nel 2012 e pare abbia gestito transazioni per un valore di oltre 455 miliardi di dollari; pare anche che i suoi 40 milioni di utenti verificati detengano oltre 90 miliardi di dollari in asset.

Coinbase consente di acquistare e vendere Bitcoin, nonché molte altre criptovalute; supporta anche diverse valute legali, tra cui la sterlina britannica, il dollaro USA, l'euro e molto altro ancora.

La società ha anche lanciato il Global Digital Asset Exchange (GDAX) per servire meglio gli utenti che scambiano elevati volumi di criptovaluta. GDAX è ora noto come Coinbase Pro e offre vari strumenti di trading progettati per i professionisti.

Oltre alle funzionalità di scambio standard, Coinbase supporta i trasferimenti off-chain che consentono agli utenti della piattaforma di inviare fondi tra loro senza incorrere in commissioni di transazione.

eToro Un'esclusiva piattaforma di scambio per criptovalute con funzionalità di social network Supporta numerose criptovalute Disponibile in diversi Paesi Struttura tariffaria complessa Gestione degli asset complessa

eToro è una piattaforma di trading all-in-one che consente agli utenti di scambiare valute, materie prime, azioni e criptovalute. Con sede in Israele, eToro vanta milioni di clienti in oltre 100 paesi.

La piattaforma ha introdotto per la prima volta il trading di Bitcoin nel 2013, ma da allora si è evoluta; ora supporta numerose criptovalute.

eToro offre due sistemi d’investimento: o si acquistano criptovalute senza leva finanziaria [ciò fa sì che eToro le conservi in un portafoglio digitale (cold storage) per conto vostro], oppure si scambiano criptovalute tramite CFD (Contratto per Differenza); scegliendo questa soluzione, non possederete la variabile sottostante, ma potrete speculare sul suo prezzo futuro.

eToro si distingue dalla concorrenza per i servizi di social trading: tramite la funzione di copy trading, ad esempio, gli utenti possono seguire e copiare le attività degli altri investitori.

capital.com Un broker affidabile e... "intelligente" Oltre 3.300 asset d'investimento Licenza CySec e FCA IA Conto demo e corso formativo No social trading

Capital.com è un altro broker affidabile riconosciuto dalle autorità europee (licenze CySec e FCA); è una piattaforma di trading a zero commissioni che guadagna solo tramite lo spread che, tra l'altro, sono tra i più bassi sul mercato.

La piattaforma consente d'investire su oltre 3.300 asset tra indici, criptovalute, materie prime, ecc. Vale anche la pena sottolineare la comoda funzione IA che propone all'utente titoli interessanti basati sulla sua strategia commerciale; è una sorta di consigliere cibernetico.

Nel complesso, Capital.com è un broker molto interessante, tuttavia, rispetto a eToro, non supporta il social trading, quindi non potrete copiare le strategie di broker affermati.

Plus 500 Una piattaforma di trading per principianti Interfaccia intuitiva Conto demo Licenza CySec e CONSOB Oltre 2000 asset d'investimento Poche cryptovalute Solo operazioni in CFD

Plus 500 è una società di trading nata nel 2008 e che dal 2014 è registrata Securities and Exchange Commission di Cipro (CySEC), oltre che presso la CONSOB in Italia; è dunque una società seria e affidabile.

La piattaforma consente di scambiare denaro per oltre 2000 tipi di asset differenti tra valute virtuali, materie prime, azioni, ecc. Purtroppo, Plus 500 offre solo operazioni in CFD, quindi potrebbe non soddisfare i broker più esperti.

La buona notizia è che questa piattaforma offre un conto demo con 100 euro che consente a chi è alle prime armi di imparare il "mestiere". Se i soldi finti finiscono si possono richiedere nuovamente per continuare e migliorarsi sempre più.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che non ci sono costi per le commissioni fisse (prelievo e deposito, apertura / chiusura delle operazioni, rollover, eccetera).

