eToro trading: cos'è, come funziona, recensione

Anche se meno popolare dei suoi concorrenti, eToro supporta diverse criptovalute ed è disponibile in diversi paesi con un sistema di iscrizione totalmente gratuito. Tra i lati negativi ci sono gli elevati costi di scambio e la struttura delle commissioni che necessita di un po' di tempo per essere compresa a pieno.

eToro è una piattaforma di scambio all-in-one che permette ai suoi utenti di commerciare in valuta, materie prime, stock e criptovalute. L'azienda ha sede in Israele e conta milioni di utenti iscritti da più di 100 paesi.

Inizialmente la piattaforma era limitata allo scambio di Bitcoin (dal 2013), ma da allora ha fatto molti passi in avanti e oggi consente di scambiare un buon numero di criptovalute.

Più in generale, eToro offre due sistemi per investire in cripto. Potete comprare criptovalute senza leva finanziaria e lasciare che eToro le conservi in un portafogli digitale (cold storage) per conto vostro, oppure scambiare criptovalute tramite CFD (Contratto per Differenza). Scegliendo questa soluzione non possiederete la variabile sottostante, ma potrete speculare sul suo prezzo futuro.

Una delle particolarità di eToro sono i sistemi di scambio social: utilizzando la funzione copy-trading sulla piattaforma, ad esempio, gli utenti possono seguire e copiare le posizioni dei trader più esperti.

Ma nel complesso eToro è una buona piattaforma per scambiare criptovalute? Cercheremo di rispondere a questa domanda nei prossimi paragrafi.

(Image credit: eToro)

Tasse

eToro non richiede alcun costo di iscrizione e gli utenti registrati possono utilizzare un account gratuito con un finto saldo da €100,000 per prendere confidenza con la piattaforma.

Tuttavia, come gran parte dei suoi simili, eToro applica dei costi agli scambi e delle commissioni per l'utilizzo dei servizi, come ad esempio i prelievi.

Dato che offre diverse piattaforme di scambio e strumenti, la struttura di eToro può risultare piuttosto complessa. Per le criptovalute le commissioni variano in base alla tipologia. Per esempio lo spread sui Bitcoin è dello 0,75% mentre per gli Ethereum equivale a 1,90%, raggiungendo il 5% sui Tezos.

eToro dispone anche di alcune esclusive come il CryptoPortfolio, uno strumento che permette di investire in diversi tipi di criptovalute contemporaneamente. I pesi sono distribuiti in base alla capitalizzazione di mercato di ciascuna criptovaluta entro il market cap di tutte le criptovalute. Investire in un CryptoPortfolio non comporta commissioni di alcun tipo, ma è richiesto un investimento minimo di €5,000.

Gli unici costi sono legati ai prelievi sui profitti (€5) ed è necessario prelevare un minimo di 30 euro.

(Image credit: eToro)

Interfaccia e modalità d'uso

Accedere a eToro è molto semplice. Una volta fatto, dovrete completare il vostro profilo per alzare il limite massimo di deposito. Dato che eToro è una piattaforma regolamentata, dovrete fornire delle informazioni personali in accordo con i requisiti KYC (Know Your Customer) del vostro paese di residenza.

Anche se gran parte dell'interfaccia si può navigare liberamente, alcune funzioni come quella dedicata alla ricerca delle informazioni sulle criptovalute sono disponibili solo per gli utenti paganti.

La piattaforma offre diverse opzioni per depositare soldi nel vostro account eToro. Il primo deposito per i clienti italiani richiede il versamento di 1000 euro, mentre i depositi successivi hanno una soglia minima di 50 euro. Se si decide di effettuare un deposito successivo tramite bonifico bancario la cifra minima ammonta a 500 euro.

Con eToro potete scambiare circa dodici criptovalute diverse, tra cui Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin, Dash, Tezos e altri altcoins. L'interfaccia è molto intuitiva e facile da navigare anche per utenti meno esperti.

eToro offre anche un portafogli per gli utenti europei che consente di trasferire posizioni lunghe purché siano supportate da un valore corrispettivo in criptovalute. Il trasferimento richiede una tassa che dipende dal tipo di criptovaluta e dall'ammontare della stessa. Per esempio, si può trasferire un minimo di 0.008 BTC nel portafoglio a un costo di 0.0005 BTC. Per gli Ether il minimo deposito equivale a 0.26 ETH e ha un costo di 0.006 ETH.

Notate bene, i trasferimenti nel portafogli sono soggetti a revisione manuale e possono richiedere fino a cinque giorni lavorativi. Una volta depositate nel vostro portafogli, le criptovalute potranno essere scambiare esternamente tramite un'apposita interfaccia.

(Image credit: eToro)

Sicurezza

Anche se eToro opera dal 2007 ed è accessibile in molti paesi, la piattaforma non ha subito alcuna violazione della sicurezza degna di nota.

Nel luglio 2020 alcuni hacker hanno svelato i dettagli di migliaia di utenti eToro vendendoli sul dark web. Anche se dopo l'accaduto diversi iscritti al servizio hanno segnalato attività anomale sui loro account, non ci sono stati casi di utenti che hanno effettivamente perso soldi o l'accesso al loro account.

Nel gennaio del 2021, eToro è stato accusato di aver chiuso posizioni con leva finanziaria estesa tramite il CFD (Community Facilities District), a causa di quella che l'azienda ha definito “estrema volatilità delle valute nel crypto mercato”.

(Image credit: eToro)

Supporto

eToro ha una struttura di supporto molto estesa. A differenza di molti concorrenti, la piattaforma offre un account di prova che permette agli utenti di accedere al trading.

Dal sito si può facilmente accedere al centro di supporto che contiene un buon numero di articoli per rispondere a domande comuni sui prodotti e servizi eToro. Sempre sul sito potete trovare diverse risorse per gli utenti meno esperti divise per argomento tra cui corsi, webinar, video, podcast e documentazioni scritte su un buon numero di topic e pratiche.

Se vi bloccate e non riuscite a trovare una soluzione, potete sempre contattare il servizio clienti eToro dopo aver richiesto un ticket. Se avete bisogno di risposte rapide invece potete contattare gli operatori via chat.

I clienti con account superiori a $5000 ottengono l'accesso all'eToro Club, che tra i vari benefici ha anche la possibilità di richiedere un responsabile per il vostro conto.

(Image credit: eToro)

Alternative

eToro offre un buon numero di opzioni che lo pongono nel mezzo tra i classici servizi di scambio come Coinbase e le piattaforme di scambio come SoFi Invest e Robinhood.

In termini di commercio in criptovalute, potete usare le fiat (valute legali) per comprare o scambiare valute digitali, praticamente come su ogni piattaforma di scambio. La differenza sta nel fatto che eToro permette di scambiare un maggior numero di criptovalute ed è disponibile in un elevato numero di paesi.

Inoltre, a differenza di SoFi e Robinhood, potete trasferire le vostre cryptovalute senza leva finanziaria dalla piattaforma di scambio al portafoglio digitale eToro (Crypto wallet). Tramite questo strumento potrete poi trasferire le criptovalute a qualsiasi altro wallet non detentivo collegato.

Potete persino spostare le criptovlaute su eToroX e scambiarle con altre criptovalute.

Verdetto finale

Se riuscite a comprendere la complessa struttura di commissioni di eToro, potrete accedere a una delle migliori piattaforme, se non la migliore, del suo genere. Tra le funzioni esclusive degne di nota ci sono senza dubbio gli investimenti "social" che non si trovano su nessun'altra piattaforma.

Anche se scambiare valute su eToro può risultare costoso, ci sentiamo comunque di consigliare la piattaforma a tutti coloro che vogliono scambiare criptovalute, indipendentemente dal loro livello di esperienza. Questo perché, oltre alla semplicità dell'interfaccia, eToro offre la possibilità di accedere a un account di prova che vi consente di fare pratica senza rischiare soldi veri.