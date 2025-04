Tineco S6 IN OFFERTA, il lavapavimenti 5 in 1 scende di prezzo e fa tutto da solo

Pulire casa non è mai stato così semplice. Con il Tineco Floor One Switch S6, l’intera routine di aspirazione e lavaggio viene gestita da un solo dispositivo smart, capace di adattarsi a ogni superficie e situazione. E ora, grazie all’offerta attiva su AliExpress, è disponibile con un sconto clamoroso del 69%, che lo rende molto più accessibile.

Tineco Tineco Floor One S6: Da AliExpress Approfitta della promozione su AliExpress per ottenere il Tineco Floor One S6 a un prezzo fortemente scontato. Grazie alla sua tecnologia 5 in 1, alla funzione autopulente e alla potente aspirazione su asciutto e bagnato, è la scelta ideale per chi desidera una casa sempre pulita con il minimo sforzo. - Codice sconto consigliato: ITAS40 (valido su ordini oltre 329€)

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

Il Tineco S6 è un lavapavimenti 5 in 1 pensato per sostituire più dispositivi con un solo prodotto. È in grado di aspirare sia lo sporco secco che i liquidi, lavare, asciugare rapidamente grazie alla tecnologia Flash Dry, e autopulirsi in automatico alla fine del ciclo. Il risultato? Pavimenti puliti e igienizzati con il minimo sforzo.

Tra le funzioni principali troviamo: