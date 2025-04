SONY WH-1000XM4 SOTTOCOSTO, le cuffie noise cancelling più amate crollano di prezzo

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM4, note per la loro cancellazione attiva del rumore e qualità audio, sono attualmente in promozione su AliExpress. Con sconti che possono raggiungere il 60%, sono un’opportunità significativa per gli appassionati di audio di alta qualità.

Questo sconto rende le WH-1000XM4 particolarmente interessanti per chi cerca un’esperienza sonora immersiva senza compromessi. La combinazione di tecnologia avanzata e prezzo ridotto le rende una scelta competitiva nel mercato delle cuffie premium.

Le Sony WH-1000XM4 offrono una cancellazione del rumore efficace, grazie al processore HD QN1 e alla tecnologia Dual Noise Sensor. La qualità del suono è garantita da driver da 40 mm e supporto per codec ad alta risoluzione. L’autonomia della batteria può raggiungere le 30 ore, con una ricarica rapida che fornisce 5 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica .

Il prezzo di listino delle WH-1000XM4 è di circa 380 €, ma attualmente su AliExpress è possibile trovarle a partire da 199 €, con ulteriori sconti applicabili tramite codici promozionali. Ad esempio, utilizzando il codice ITAS30 si ottiene uno sconto di 30 € su un acquisto minimo di 239 €. Questi codici sono validi per un periodo limitato e potrebbero esaurirsi rapidamente.

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

Le recensioni evidenziano la qualità costruttiva, il comfort e l’efficacia della cancellazione del rumore delle WH-1000XM4. Alcuni utenti segnalano che la qualità del microfono potrebbe essere migliorata, ma nel complesso le cuffie ricevono valutazioni molto positive .