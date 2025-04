Google Pixel 7 Pro in sconto shock: lo smartphone top di gamma crolla di prezzo su AliExpress

Il Google Pixel 7 Pro, smartphone di punta di Google, è attualmente in promozione su AliExpress con sconti che possono raggiungere il 60%. Dotato di display OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, offre un’esperienza visiva fluida e dettagliata. Il dispositivo monta il processore Google Tensor G2, affiancato da 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, garantendo prestazioni elevate e reattività.

Google Pixel 7 Pro: Da AliExpress Approfitta della promozione su AliExpress per ottenere il Google Pixel 7 Pro a un prezzo ridotto. Con prestazioni elevate, fotocamere avanzate e un display di alta qualità, rappresenta una scelta valida per chi cerca uno smartphone completo.

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 5x. La fotocamera frontale da 10,8 MP consente selfie di qualità e videochiamate nitide. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida da 23 W e la ricarica wireless, assicurando un’autonomia prolungata.

Con un prezzo di listino di 899 €, il Pixel 7 Pro rappresenta una scelta solida per chi cerca uno smartphone completo e affidabile. La promozione attuale su AliExpress offre l’opportunità di acquistarlo a un prezzo significativamente inferiore, rendendo l’offerta particolarmente interessante.