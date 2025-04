CMF Watch Pro 2 IN SCONTO FOLLE, lo smartwatch con GPS e chiamate Bluetooth crolla su AliExpress

Il CMF Watch Pro 2, smartwatch del marchio Nothing, è attualmente in promozione su AliExpress con sconti che possono raggiungere il 60%. Dotato di display AMOLED da 3,35 cm, GPS integrato e la possibilità di effettuare chiamate Bluetooth con riduzione del rumore tramite intelligenza artificiale, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca funzionalità avanzate a un prezzo contenuto.

Questa offerta rende il Watch Pro 2 particolarmente accessibile, con prezzi che partono da 59 €, rispetto al prezzo medio di 69 €. Una promozione significativa per chi desidera uno smartwatch completo senza affrontare costi elevati.

Il Watch Pro 2 presenta un design circolare con cassa in lega di alluminio, display AMOLED da 3,35 cm con risoluzione di 466x466 pixel e luminosità fino a 620 nit. La lunetta e i cinturini sono intercambiabili, offrendo possibilità di personalizzazione. Il dispositivo supporta oltre 120 modalità sportive, monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, dello stress e del livello di ossigeno nel sangue. Il GPS integrato supporta più sistemi di navigazione, tra cui GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou. La resistenza all’acqua e alla polvere è certificata IP68.

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

La batteria da 305 mAh offre un’autonomia fino a 11 giorni in uso standard e fino a 25 ore con GPS attivo. La ricarica completa richiede circa 1,35 ore. Il dispositivo è compatibile con Android e iOS tramite l’app CMF Watch.