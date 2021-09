Test du NZXT Capsule

Le microphone USB Capsule est le premier produit audio de NZXT dédié aux gamers comme aux streamers (voire les deux), et il reçoit un satisfecit clair et net de notre part. De sa qualité de fabrication à la fluidité des enregistrements et des diffusions, nous obtenons ici un micro fantastique pour tous ceux qui nourrissent une certaine allergie aux phases de paramétrage trop longues.

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon

Le NZXT Capsule en résumé

Le microphone USB NZXT Capsule est un nouvel acteur bienvenu dans l’univers de l’équipement streaming qui cible avant tout une clientèle de gamers et de créateurs de contenus vidéo ou audio. Fidèle à la ligne des autres produits de NZXT, le Capsule affiche un design moderne, disponible en blanc ou en noir, et incluant un bras de perche compatible (puisque issu de la même marque).

Dans le secteur florissant du streaming, nous comptons déjà un grand nombre de microphones USB répondant à différents budgets et appréciations esthétiques. Le NZXT Capsule peut être commandé depuis le 8 septembre, au prix conseillé de 129,99 €. Ce qui le place sur la même ligne que les modèles les plus populaires tels que le Blue Yeti (vendu à 139 €). Tandis que les offres haut de gamme comme le Razer Seiren Elite grimpent à 200 € et au-delà. Bien qu’il appartienne à la famille des microphones USB de milieu de gamme, le Capsule peut parfaitement rivaliser avec ses rivaux premium. Et voici pourquoi.

Dès la séance de déballage, le Capsule fait forte impression : glissé dans un pourtour de mousse, il est protégé contre les coups extérieurs et la poussière. Pour autant, le Capsule n’a rien de fragile - sa structure métallique lui confère une certaine robustesse et un poids de 314 grammes. Le châssis est recouvert par de l’émail mat, et vous aurez beau essayer de le rayer ou de le cogner contre le bord d'une table (oui, oui, nous avons procédé à ces tests scientifiques), vous n’obtiendrez ni trace, ni chocs, ni bosse, ni altération de la peinture.

(Image credit: Future)

Il y a deux cadrans situés sur la face avant de la Capsule, un pour contrôler le gain (situé au-dessus) et un autre pour gérer le volume du casque audio (en dessous). Ces commandes minimalistes rendent le NZXT Capsule plus accessible pour les débutants, avec une prise en main rapide. Néanmoins, les marqueurs de volume s’avèrent difficilement lisibles, du fait qu’ils se fondent dans la couleur noire des boutons de contrôle eux-mêmes.

Il est facile d'ignorer ce désagrément, y compris si vous n'avez jamais utilisé de microphone USB auparavant. En effet, sur la plupart des appareils, tourner un bouton vers la droite équivaut à augmenter le volume et l’orienter vers la gauche sert à diminuer celui-ci. Il n’empêche que NZXT a péché par coquetterie, en désirant accentuer l’élégance du micro USB.

Les cadrans sont en revanche idéalement dessinés, avec des points tactiles en relief disposés sur le côté pour une manipulation plus aisée. Vous pouvez d’ailleurs ressentir une tension agréable en les actionnant. Ils n'ont pas de plage fixe, donc si vous les tournez, ils continueront à effectuer des cercles sans s’arrêter - aussi, mieux vaut garder un œil sur vos niveaux de gain si vous êtes amené à repositionner le micro par la suite.

(Image credit: NZXT)

Une bande de lumière LED éclaire le Capsule NZXT, mais elle ne se veut ni RGB, ni personnalisable. Ce n'est pas une mauvaise chose puisque le constructeur préserve par ce fait une ligne minimaliste appréciable. Ce voyant sert essentiellement à vous avertir lorsque le micro est en état de marche. Vous pouvez l’apercevoir en appuyant sur la molette supérieure (gain). En coupant manuellement le micro, le voyant passe au rouge pour vous faire savoir que vous ne diffusez plus.

Si vous souhaitez remplacer le support de bureau intégré, NZXT met à votre disposition un autre type de perche, assortie au micro, commercialisée au prix de 99,99 €. Le fait de surélever le micro présente certains avantages, comme minimiser les bruits parasites (frappe, déplacement des objets sur la surface du bureau…). Techniquement parlant, n'importe quel bras de perche devrait pouvoir accueillir le Capsule car il utilise un filetage standard. Il vous faut exploiter l'adaptateur fourni pour ce faire, même si nous vous recommandons de privilégier les modèles NZXT sur ce micro.

En ce qui concerne la qualité d'enregistrement, nul risque d’être déçu quel que soit votre usage. Le micro est un cardioïde unidirectionnel qui optimise votre voix (et celles de vos interlocuteurs) pour qu’elle(s) se fonde(nt) dans un environnement gaming pur - les bruits de fond sont coupés, tout comme celui des ventilateurs de votre PC de bureau ou de votre ordinateur portable. L’enregistrement se révèle magnifiquement clair et net avec très peu d'interférences détectables. Et ce sans aucun réglage prérequis de votre part !

(Image credit: Future)

Le NZXT Capsule n'est livré avec aucun logiciel, mais le micro reste compatible avec les applications d'édition audio les plus plébiscitées telles que Nvidia Broadcast. De même, il s’avère possible de procéder à quelques ajustements au montage sur des logiciels spécialisés comme StreamLabs ou OBS. La qualité de l'enregistrement audio brut contentera la plupart des utilisateurs, et la tâche la plus dure sera alors de le brancher à votre PC.

Sur la partie inférieure du Capsule, vous trouverez le port USB-C indispensable pour connecter le microphone à votre ordinateur portable ou PC, le câble pour l’associer à une perche, ainsi qu’une prise jack standard pour relier votre casque ou vos écouteurs de prédilection.



Retirer le micro de son support par défaut se révèle plus compliqué, et il vous sera demandé un certain doigté pour en changer - mais rien d’insurmontable.

(Image credit: Future)

Les critiques que nous alimentons à l'égard du NZXT Capsule sont mineures, et la qualité globale de ses capacités de diffusion, au même titre que sa robustesse et son raffinement, apparaissent comme sérieusement impressionnantes. Pour les joueurs et les streamers qui cherchent à mettre à niveau leur casque-micro actuel, le Capsule offre une alternative compétitive et convaincante, face à d’autres sommités déjà bien établies.

Achetez-le si...

Vous recherchez un micro USB de haute qualité

La qualité d'enregistrement du Capsule rivalise avec celle de poids lourds comme le Blue Yeti, offrant un son clair et net qui dépasse de loin ce qu'un casque gamer peut fournir.

Vous appréciez la simplicité

Si vous désirez bénéficier d’un appareil plug-and-play facile à mettre en route, sans aucun paramétrage fastidieux, le NZXT Capsule est prêt à l’emploi dès son déballage. Avec des commandes minimales pour éviter toute confusion.

Il vous faut un micro élégant à l’écran

De couleur mate, avec un éclairage discret mais qui a son charme, tout dans le micro Capsule parait glamour et presque luxueux.

(Image credit: Future)

Ne l'achetez pas si...

Vous privilégiez les micros USB abordables

Le NZXT est un modèle de milieu de gamme, avec une qualité sonore premium. Il présente un excellent rapport qualité-prix, toutefois des options moins chères peuvent lui être préférées si vous devez limiter les coûts.



Vous avez besoin d’un microphone professionnel

Les capacités audio du Capsule sont fantastiques pour les gamers ou les streamers, mais les musiciens et les podcasters devront peut-être chercher dans le segment haut de gamme.