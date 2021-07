Test du HyperX Alloy Origins 60

Le HyperX Alloy Origins 60 en résumé

Le HyperX Alloy Origins 60 présente peut-être un facteur de forme plus petit que la norme et son prix bas suppose un produit bon marché, mais ne vous laissez pas tromper par ces deux éléments.

Grâce aux interrupteurs Red d'HyperX, vous trouverez ici des touches rapides et réactives qui vous aideront à rester dans n’importe quelle partie multijoueur et à prendre l’avantage dans toute compétition. Sa conception de qualité, qu’il s’agisse du cadre ou des touches, lui apporte en outre une longévité intéressante.

L'éclairage RVB personnalisable vous permet de jouer avec style. Plusieurs configurations peuvent être définies, pour donner à chacune de vos différentes expériences de jeu une ambiance unique.

(Image credit: Future)

Malgré tous les avantages du clavier Origins 60, vous tomberez tout de même sur quelques problèmes. Les touches sont bruyantes, et si vous voulez en faire un clavier bureautique, vous risquez de trouver le bruit des clics et l'absence de certaines touches supplémentaires plutôt ennuyeux.

Les joueurs ne bénéficieront pas non plus de certaines fonctions haut de gamme, comme les touches macro et les boutons de volume. Mais si composer sans elles ne vous gênent nullement, le HyperX Alloy Origins 60 est un excellent clavier à inclure dans votre configuration PC.

Prix et disponibilité de l’HyperX Alloy Origins 60

Le prix conseillé de l'HyperX Alloy Origins 60 est de 119,99 €, ce qui le place dans la catégorie des claviers gaming abordables. Vous le trouverez en vente chez quelques détaillants généralistes comme Amazon ou Cdiscount, voire chez certaines enseignes spécialisées telles que Materiel.net ou Top Achat.

L’Origins 60 est plus accessible que les meilleurs claviers gamer vendus entre 200 et 300 €, à l’instar du Razer Huntsman V2 Analog ou le Roccat Vulcan TKL Pro. Bien sûr, vous serez dispensé en contrepartie de certaines fonctionnalités premium, mais le clavier HyperX Alloy offre cependant l’un des rapports qualité-prix les plus intéressants du marché.

Design de l’HyperX Alloy Origins 60

Au sortir de la boîte, le détail le plus impactant de l’HyperX Alloy Origins 60 est sa compacité. L'appellation "60" fait référence au 60% de taille réduite du périphérique, en comparaison d’un clavier standard. Malgré cette réduction d’espace, le modèle HyperX Aloy ne perd pas la moindre miette de son caractère haut de gamme.

(Image credit: Future)

Le corps du clavier est fabriqué en aluminium de qualité supérieure, ce qui lui confère une légèreté très appréciable. Quant aux touches, le matériau PBT durable devrait permettre à l'Origins 60 de résister à une bonne partie de vos sessions de jeu, y compris nocturnes.

Vous pouvez compter pour cela sur un espacement décent entre les touches, espacement qui ne souffre jamais de cette taille réduite puisqu’il copie pleinement celui des claviers gamer standards. L’expérience de frappe se révèle on ne peut plus naturelle, et le seul changement auquel il faut s'habituer correspond à la présence de touches doubles, pour lesquelles il faut retenir chaque fonction dédiée.

Les touches directionnelles, la touche de suppression et les touches F traditionnelles n’apparaissent pas sur l’Origins 60 et ont été reportées sur d'autres touches du clavier. Pour les utiliser, vous devrez d'abord maintenir la touche Fn enfoncée, ce qui peut demander un peu d'entraînement et une mémorisation sérieuse. Pas de panique : vos doigts s’y habitueront assez rapidement.

Le clavier est alimenté par un câble USB-C détachable et peut être posé sur trois angles différents, en vous aidant des socles présents à la base du cadre et qui comprennent différentes longueurs.

(Image credit: Future)

Vous constaterez que l'éclairage RVB est bien implémenté et offre également une personnalisation étendue des touches. Si vous voulez créer votre propre schéma coloré, vous pouvez vous y exercer. Attention : cela demande tout de même un peu de temps et beaucoup de patience. Une fois configuré, il est possible d’enregistrer ce rétroéclairage customisé dans l’un des trois espaces de sauvegarde prévus à cet effet. Passer d’un mode RVB à l’autre se fait ainsi expressément, par le biais de raccourcis clavier.

En revanche, il faudra apprendre à se passer de l’absence de touches macros. Si vous préférez une expérience plus classique, elles ne vous manqueront pas, mais si vous cherchez à vous lancer dans l’eSport, le HyperX Alloy Origins 60 n'est peut-être pas le clavier qu'il vous faut.

Un dernier détail mineur que nous avons apprécié est le capuchon de la barre d'espacement, qui permet d’isoler cette touche capitale et qui participe à la beauté du rétroéclairage lorsque celui-ci est activé. Un atout bonus pour les fans de keycaps personnalisés.

Performances de l’HyperX Alloy Origins 60

Pour les joueurs disposant d'un budget limité, l’HyperX Alloy Origins 60 fait office d’alternative fantastique bénéficiant de quelques-unes des meilleures fonctionnalités que l’on attend sur un clavier gamer haut de gamme.

Les touches HyperX Red (linéaires) sont très réactives. Les interrupteurs sont une question de préférence personnelle, mais avec une force d'actionnement de 45 g, un point d'actionnement de 1,8 mm et une distance de déplacement totale de 3,8 mm, ces mêmes touches vous délivrent un avantage certain si vous devez appuyer sur l’une ou plusieurs de celles-ci à répétition.



Le clavier dans son ensemble vous offre un périphérique précis et confortable pour faire passer votre gameplay au niveau supérieur. Nous avons ainsi testé le HyperX Alloy Origins 60 sur des titres ultra-compétitifs comme Fall Guys et Fortnite, et nous avons constaté qu'il se comporte à merveille. À plus d'une occasion, les touches réactives nous ont gardés en vie plus longtemps que nous ne le méritions.

(Image credit: Future)

Quels que soient les jeux auxquels vous souhaitez jouer, ce clavier devrait vous accompagner de nombreuses années, l'HyperX Alloy Origins 60 affichant une durée de vie impressionnante de 80 millions de frappes... que vous n'êtes pas prêt d'atteindre.

Cependant, si vous recherchez un clavier qui peut également servir pour gérer vos tâches professionnelles ou scolaires, il convient de rebrousser chemin. Le bruit des touches peut devenir plus qu'agaçant sur un traitement de texte conséquent - et vous vous retrouverez parfois à regretter certaines des touches dédiées si vous avez l'habitude d'utiliser la totalité du spectre d’un clavier standard.

Pour conclure...

Pour son prix, le HyperX Alloy Origins 60 est un clavier gamer étonnant. Il faudra peut-être s'habituer à sa petite taille, et vous n'aurez pas accès à certaines fonctions haut de gamme face aux meilleures options de Razer, Roccat ou SteelSeries. Mais si vous cherchez à faire des économies au sein de votre configuration PC, c'est un périphérique auquel vous voudrez assurément jeter un coup d'œil.

Grâce à des éléments comme sa structure en aluminium légère et un éclairage RVB impressionnant, ce clavier aura toujours l'air d'un produit haut de gamme que vous apprécierez mettre en valeur sur un bureau ou dans une compétition.

A la recherche d’un clavier qui allie esthétique, design et valeur ? C’est celui-ci. Surveillez également les remises fréquentes, car elles ne feront que rendre ce clavier gamer déjà abordable encore plus attrayant.

Achetez-le si…

Il vous faut un périphérique abordable

À moins de 120 €, soit moitié, voire trois fois moins que le prix des meilleurs claviers gaming, c’est un modèle avancé qui a fait quelques compromis mais garde l’essentiel des fonctions premium attendues.

Vous avez besoin d'un clavier réactif

Les commutateurs HyperX Red garantissent, et ceux même dans les parties de jeu et pour les gameplays les plus tendus, une extrême réactivité. Vous ne serez jamais déçu par l’agilité qu’il vous procure dans un battle royale comme dans une simulation sportive.

L’élégance compte autant que la performance

Avec un corps en aluminium et un éclairage RVB personnalisable, ce clavier sera du plus bel effet pour accompagner votre installation PC déjà très esthétique.

Ne l'achetez pas si…

Vous détestez les claviers bruyants

Ce n'est pas le clavier le plus bruyant, mais il n'est pas silencieux non plus. Si vous avez besoin d'un clavier sans bruits parasites, ou si vous détestez le cliquetis incessant des touches, il ne vous conviendra pas.

Vous ne passez pas (tout) votre temps à jouer

L'absence de certaines touches dédiées peut rendre l’expérience de frappe un peu maladroite. Si un clavier vous sert à jouer mais aussi à travailler, mieux vaut vous orienter vers un périphérique plus complet et fluide.