Test du VPN Google One

2 To de stockage en ligne et plus encore inclus dans l'offre Google One

Si vous êtes un fan de Google et que vous utilisez l'espace de stockage en ligne de 2 To, Google One VPN est un supplément intéressant qui vous aidera à protéger vos activités Internet des regards indiscrets. Mais il est très limité, et si vous avez besoin de quelque chose de plus poussé que les bases fondamentales - disons que vous voulez un support Windows ou Mac, ou des capacités de déblocage pour pouvoir vous connecter dans des pays non favorables au VPN - alors ce n'est pas le service qu'il vous faut.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Google One VPN est un VPN simple qui est fourni avec le service d'abonnement premium du géant technologique, Google One.

Quand nous disons "simple", nous le pensons vraiment. Il n'y a pratiquement pas d'options, de paramètres ou de fonctionnalités. Vous ne pouvez même pas choisir un emplacement : appuyez sur le bouton Activer et l'application se connecte automatiquement à un serveur dans votre pays, puis se met au travail pour crypter votre trafic Internet.

En parlant d'applications, le VPN ne fonctionne que sur Android et iOS, et vous ne pouvez pas le configurer manuellement sur autre chose.

Si vous espérez débloquer Netflix, protéger vos ordinateurs portables, configurer le VPN sur un routeur, ou quoi que ce soit d'un peu plus avancé, sachez que Google One VPN n'est pas le service qu'il vous faut.

Mais si vous recherchez un service léger et facile à utiliser, centré sur le mobile, uniquement pour protéger vos activités Internet sur les réseaux Wi-Fi publics, alors c'est peut-être une autre histoire. Dans cette perspective, nous allons examiner de plus près ce que Google One VPN offre, ce qu'il n'a pas, et découvrir si ce service pourrait être un choix judicieux pour vous.

La fonction Bypass VPN vous permet de choisir des applications qui n'utiliseront pas le canal VPN. (Image credit: Google)

Qu'est-ce que le VPN Google One ?

Bien qu'il soit plus basique que tout ce que proposent les grands noms du VPN, Google One VPN est un véritable réseau privé virtuel (VPN) qui offre les mêmes avantages fondamentaux en matière de sécurité.

Activez-le, et l'application dirige tout le trafic de votre appareil à travers un tunnel crypté sécurisé. Les espions ne peuvent pas accéder à vos données, même sur les points d'accès Wi-Fi publics les moins sûrs, et votre adresse IP réelle étant remplacée par le serveur de Google One VPN, il est plus difficile pour les entreprises de vous suivre en ligne.

La grande lacune est que Google One VPN ne vous permet pas de choisir un nouvel emplacement virtuel (faire semblant d'être aux États-Unis alors que vous êtes en réalité en France, par exemple). Par conséquent, il ne peut pas vous aider à accéder aux émissions Netflix exclusives aux États-Unis, ou à tout autre contenu qui n'est normalement pas disponible dans votre pays.

Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités ailleurs non plus, notamment sur l'application iOS de Google One. Vous pouvez vous connecter, vous déconnecter, ou autoriser l'application à afficher des notifications lorsque son état change, mais c'est tout. D'accord, la fonction de notification est utile car elle déclenche une alerte si le VPN lâche accidentellement, mais sinon, c'est extrêmement limité.

L'application Android est un peu plus intéressante. Elle comprend par exemple un interrupteur (kill switch), un outil pratique qui bloque votre internet si la connexion chute, protégeant ainsi votre identité et vous empêchant de transférer des données sans la protection du VPN.

Une option de contournement agit comme un simple système de tunneling partagé. Si une application ne fonctionne pas lorsque Google One VPN est actif, vous pouvez la configurer pour qu'elle utilise votre connexion Internet normale à la place. Vous n'en aurez peut-être jamais besoin, mais c'est un avantage pratique.

Un bouton "Snooze" permet de désactiver temporairement le VPN. (Image credit: Google)

Une fois que vous êtes connecté, l'application Android vous offre une option "Snooze for 5 min". Cette option permet de mettre en pause la protection du VPN pendant cinq minutes, puis de se reconnecter automatiquement (vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur le bouton "Ajouter 5 min" pendant la pause si vous avez besoin de plus de temps). Si vous n'avez pas besoin d'utiliser le VPN pendant un certain temps, vous pouvez bien sûr vous déconnecter, mais vous risquez alors d'oublier de vous reconnecter plus tard. L'intérêt de Snooze est qu'il fait cela pour vous.

C'est là que s'arrête la liste des fonctionnalités de l'application Android, malheureusement. C'est encore un peu léger, mais cela couvre l'essentiel et pourrait être suffisant pour les utilisateurs peu exigeants.

Google One VPN conserve-t-il des registres ?

Si vous vous connectez à la plupart des VPN, votre connexion et votre trafic utilisateur sont envoyés par le même serveur. Cet ordinateur unique connaît votre identité et sait où vous allez en ligne, ce qui permet à un VPN malveillant (ou à quiconque peut compromettre le serveur) d'enregistrer vos activités et de les relier à votre compte.

Le VPN Google One est conçu de telle sorte que vous vous connectez à l'aide d'un serveur, mais que votre navigation est acheminée par un autre. Ainsi, le premier ordinateur sait qui vous êtes, mais pas ce que vous faites ; le second sait ce que vous faites, mais pas qui vous êtes. Même Google ne peut pas voir les sites que vous visitez (ce qui signifie qu'il ne peut pas non plus les enregistrer).

Le service enregistre des données très générales sur l'utilisation du VPN : le nombre de connexions que vous avez effectuées au cours des 28 derniers jours, par exemple, et le nombre de connexions actives sur votre compte en ce moment. Mais ce ne sont là que des exemples - la plupart des VPN contrôlent le nombre de connexions actives afin d'appliquer les limites du "dispositif maximum" - et rien ne permet de vous relier à une quelconque action en ligne.

Google permet à quiconque d'examiner certaines bibliothèques de référence pour son VPN (Image credit: Google)

Google n'a pas la meilleure des réputations en matière de protection de la vie privée des utilisateurs, mais heureusement, vous n'avez pas à vous fier entièrement à ses affirmations sur les VPN. La société a mis en libre accès certaines bibliothèques de référence pour ses applications, ce qui permet à toute personne ayant des connaissances techniques de jeter un coup d'œil à leur fonctionnement. En 2021, le VPN a été audité par le groupe NCC.

Les conclusions ont été généralement positives, NCC Group ayant constaté que le VPN fonctionnait comme promis, et expliquant comment Google avait pris des mesures pour empêcher que le système soit compromis (les employés malveillants ne peuvent pas simplement installer une entrée clandestine eux-mêmes, par exemple).

Le rapport avertit que les protections techniques "n'ont pas complètement éliminé la possibilité pour Google de violer ses déclarations en matière de confidentialité", mais n'importe quel audit de n'importe quel VPN pourrait faire ressortir un point similaire : les conditions semblent excellentes aujourd'hui, mais il est possible qu'un fournisseur puisse tromper le système plus tard.

Dans l'ensemble, même si la conception du système, l'approvisionnement ouvert et le rapport d'audit ne convaincront jamais les plus grands sceptiques de Google, la réalité est que le VPN Google One offre plus de garanties pour sa promesse de non-enregistrement que la plupart de ses concurrents.

Google One Premium vous donne un tas d'autres choses en plus du VPN. (Image credit: Google)

Combien coûte le VPN Google One ?

VPN Google One est disponible avec le plan Google One Premium et plus, pour les utilisateurs de ces pays :

Autriche

Australie

Belgique

Canada

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Islande

Irlande

Italie

Japon

Mexique

Pays-Bas

Norvège

Corée du Sud

Espagne

Suède

Suisse

Taiwan

Royaume-Uni

Etats-Unis

(Après vous être inscrit, vous pouvez voyager dans d'autres pays et le VPN Google One devrait continuer à fonctionner. Mais il peut ne pas se connecter à un serveur dans ce pays, ce qui peut entraîner des problèmes. Si vous utilisez VPN Google One en Hongrie, par exemple, et qu'il se connecte à un serveur en Allemagne, les sites Web risquent de ne pas vous proposer le contenu local que vous attendez).

Google One Premium comprend le VPN et une foule d'autres fonctions et services. Il offre 2 To de stockage en ligne, une réduction de 10 % dans la boutique Google Store et diverses fonctions d'appels vidéo premium (appels vidéo en direct sur YouTube, suppression des bruits parasites de Google Meet, enregistrement vidéo et appels vidéo de groupe jusqu'à 24 heures). En outre, des experts Google sont à votre disposition pour vous aider et répondre instantanément à vos questions sur les produits et services Google, entre autres.

Le plan Google One Premium est facturé 9,99 euros par mois, ce qui est moins cher que de nombreux grands noms (ExpressVPN, CyberGhost, Hotspot Shield et d'autres facturent environ 13 euros pour leurs plans mensuels) mais plus cher que Private Internet Access par exemple qui ne coûte que 3,10 euros par mois sur son plan annuel, soit 1,79 euros sur trois ans, pour un service VPN bien plus puissant.

L'interface du VPN Google One ne pourrait pas être plus basique. (Image credit: Google)

Le VPN Google One est-il facile à utiliser ?

L'application Google One n'essaie même pas de rivaliser avec les VPN classiques en termes de style visuel. Il s'agit tout simplement d'une page Web, avec différentes sections sur le VPN et les autres fonctionnalités de Google One, que vous parcourez pour trouver ce dont vous avez besoin.

Ce n'est pas difficile à utiliser : il suffit d'appuyer sur le bouton Enable VPN, puis sur un interrupteur Enable VPN, et en général, vous êtes connecté en une seconde environ. Les applications VPN standard nécessitent généralement un clic plutôt que deux, mais c'est la seule différence significative.

Les utilisateurs d'Android peuvent se simplifier encore plus la vie en ajoutant le VPN Google One à leur menu Paramètres rapides. Après cela, il n'est même pas nécessaire de lancer l'application. Pour se connecter ou se déconnecter, il suffit de glisser vers le bas plusieurs fois et d'appuyer sur le bouton Google One VPN.

Le VPN Google One ne peut pas être utilisé pour débloquer Netflix, ou quoi que ce soit d'autre, en raison de la façon dont il est conçu. (Image credit: Netflix)

Que débloque le VPN Google One ?

La plupart des VPN vous permettent de vous connecter à des serveurs dans différents pays, ce qui peut vous donner l'impression d'être à Manhattan alors que vous êtes en réalité à Paris. Cela vous permet d'accéder à des contenus qui ne sont normalement pas disponibles dans votre pays.

Les applications du VPN Google One choisissent automatiquement votre serveur, en général un serveur basé dans votre pays. Si vous ne pouvez pas changer votre région, vous ne pourrez rien débloquer du tout.

Les sites de streaming, en particulier, sont souvent à l'affût des connexions VPN et bloquent l'accès s'ils détectent que vous en utilisez un. Nous nous sommes demandé si l'utilisation du VPN Google One pouvait empêcher quelqu'un d'accéder aux grandes plateformes de streaming.

Nous nous sommes connectés à One VPN, puis nous avons regardé Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus et BBC iPlayer sans aucun problème. Il semble que la position du VPN Google One selon laquelle "nous ne débloquons rien" présente au moins un avantage : vous risquez moins d'être bloqué lorsque vous accédez légitimement à des sites dans votre propre pays.

Le VPN Google One offre une vitesse décente, du point de vue des performances. (Image credit: Google)

Quelle est la vitesse du VPN Google One ?

Nous avons testé les performances du VPN Google One en installant l'application sur une Samsung Galaxy Tab A7, puis en nous connectant au service à l'aide d'un routeur 5G.

Avec le VPN désactivé, le routeur 5G a atteint des vitesses moyennes de 250-260Mbps.

L'activation du VPN Google One a réduit les vitesses, mais seulement de façon minime, à 200-225Mbps.

Pour avoir une idée de la comparaison avec d'autres VPN, nous avons installé et exécuté des applications d'ExpressVPN, Surfshark, IPVanish et Mullvad sur la même configuration. Ils ont tous obtenu des vitesses moyennes d'environ 125-150Mbps, ce qui est nettement plus lent que le VPN Google One.

Ne prenez pas ces chiffres comme une garantie, cependant. Il y a un grand nombre de variables impliquées dans la mesure des vitesses VPN mobiles, et vous pouvez voir des résultats très différents selon votre réseau, votre appareil, votre routeur, votre emplacement, votre FAI, l'heure de la journée et bien d'autres choses encore.

Conclusion : quelle est la qualité du VPN Google One ?

Il manque à Google One VPN des fonctionnalités extrêmement importantes, et l'impossibilité de changer d'emplacement, de débloquer quoi que ce soit, ou de fonctionner sur Windows ou Mac exclura le service pour de nombreux utilisateurs. Mais si vous n'avez besoin du VPN que pour une utilisation mobile occasionnelle lorsque vous accédez à un réseau Wi-Fi public, et si vous utilisez l'espace de stockage en ligne de 2 To et les autres avantages de Google One, alors il vaut vraiment la peine d'être considéré.