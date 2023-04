Test de l'AMD Ryzen 7 7800X3D : la technologie 3D V-Cache pour tous

L'AMD Ryzen 7 7800X3D est le digne successeur du meilleur processeur de jeu de la dernière génération. Il fait plus que tenir tête au meilleur processeur d'Intel et se place en deuxième place de façon remarquable face à l'AMD Ryzen 9 7950X3D. Il n'est cependant pas particulièrement bon marché. Si vous voulez faire autre chose que du jeu, il y a certainement mieux. Mais comme il s'agit d'une puce 3D V-Cache plus accessible, ce devrait être la première puce vers laquelle vous vous tournerez si vous cherchez une mise à niveau vers un solide processeur de milieu de gamme.

AMD Ryzen 7 7800X3D : test de deux minutes

L'AMD Ryzen 7 7800X3D n'a pas la tâche facile après le lancement du très acclamé 5800X3D l'année dernière, qui a pris d'assaut la scène des meilleurs jeux sur PC, mais heureusement pour toutes les personnes concernées, il s'agit de bien plus qu'une simple mise à jour de la nouvelle génération.

Le 7800X3D est l'une des puces de jeu les plus puissantes que nous ayons jamais testées, battant facilement le meilleur processeur de Team Blue, l'Intel Core i9-13900K, sur un certain nombre de titres, malgré un nombre de cœurs inférieur et une horloge de boost plus lente. Il est même tout proche d'atteindre le même nombre de fps que dans notre test de l'AMD Ryzen 9 7950X3D, ce qui est d'autant plus impressionnant que le 7950X3D dispose de beaucoup plus de 3D V-Cache, en plus de deux fois plus de cœurs de traitement et d'une vitesse d'horloge plus élevée.

Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la quantité de performances que le 7800X3D est capable d'extraire d'une puissance étonnamment faible, ce qui en fait probablement la puce la plus économe en énergie que nous ayons testée parmi cette dernière génération de processeurs.

Ajoutez à cela un prix plus acceptable d'environ 550 euros et vous obtenez le meilleur processeur AMD pour une machine de milieu de gamme à faible consommation, capable de dévorer les jeux en 1080p et même en 1440p. A tel point que même les meilleurs processeurs Intel ne peuvent être considérés comme un facteur déterminant dans ce domaine.

Il y a cependant des limites à ce que la technologie 3D V-Cache peut faire, et une fois que vous poussez vos paramètres graphiques dans la plage haute à ultra - en particulier en résolution 4K - l'avantage du 3D V-Cache disparaît presque entièrement, car même la meilleure carte graphique a du mal à suivre. Par conséquent, si vous essayez de jouer en 4K avec les paramètres maximums autorisés, vous ne verrez probablement pas beaucoup d'amélioration par rapport à une carte comme la AMD Ryzen 7 7700X ou même la 5800X3D.

L'autre inconvénient majeur de cette puce est que le 3D V-Cache semble se faire au détriment des performances dans d'autres domaines, le Ryzen 7 7800X3D étant à la traîne par rapport au Ryzen 7 7700X dans presque toutes les autres catégories de performances, à l'exception du jeu. Si vous avez besoin d'un processeur capable de jouer à fond tout en étant un champion de la productivité, vous devrez investir davantage et vous procurer l'une des alternatives Ryzen 9 3D V-Cache.

Si votre budget est plus limité et que vous ne pouvez pas opter pour l'une des puces les plus chères, vous devrez alors décider ce qui est le plus important : le jeu ou le reste. Si vous optez pour le jeu, vous ne serez pas déçu par l'AMD Ryzen 7 7800X3D.

AMD Ryzen 7 7800X3D : prix et disponibilité

À partir de 550 euros environ

Disponible depuis le 6 avril 2023

L'AMD Ryzen 7 7800X3D est disponible depuis le 6 avril 2023, à un prix de vente conseillé de 550€ environ. De cette dernière classe de puces 3D V-Cache, la Ryzen 7 7800X3D est la moins chère, avec la Ryzen 9 7950X3D vendue au prix de 900€ et la Ryzen 9 7900X3D disponible à partir de 700€ environ.

Comme toutes les puces AMD Zen 4, celle-ci nécessite une mise à niveau vers la plateforme AM5, ce qui signifie que vous aurez besoin d'une nouvelle carte mère si vous n'avez pas déjà une configuration Ryzen 7000 de la série Zen 4. Vous aurez également besoin d'une nouvelle RAM DDR5, ce qui pourrait être une mise à niveau plus coûteuse que la puce elle-même. Cela dit, il en va de même pour Intel Alder Lake et Raptor Lake, donc si vous mettez à niveau une puce Intel de la série 11000 ou plus ancienne, vous devrez payer beaucoup d'argent pour faire la mise à niveau dans les deux cas.

Et bien que cette puce soit légèrement plus chère que l'AMD Ryzen 7 5800X3D lors de son lancement, l'inflation des prix n'est pas la pire que nous ayons vue, donc nous ne nous plaindrons pas trop sur ce point.

Note de prix : 4 / 5

AMD Ryzen 7 7800X3D : puce et caractéristiques

104MB 3D V-Cache

Cache empilé CCD unique

Fréquences d'horloge inférieures à celles du Ryzen 7 7700X

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen 7 7800X3D specs Header Cell - Column 0 AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-13700K AMD Ryzen 7 7700X Cœurs de performance 8 8 8 Cœurs d'efficacité 0 8 0 Threads 16 24 16 Fréquence de base (GHz) 4.20 3.40 5.40 Fréquence de boost (GHz) 5.00 5.40 5.40 Cache L3 (Mo) 104 54 40 TDP (W) 120 125 105

L'AMD Ryzen 7 7800X3D dispose du même V-Cache empilé que les 7900X3D et 7950X3D sortis fin février, ce qui signifie qu'en plus du processeur lui-même, le 7800X3d contient une plaque de silicium supplémentaire qui ajoute 64 Mo de mémoire cache L3 aux 40 Mo déjà présents, comme dans le Ryzen 7 7700X.

Contrairement au 7950X3D que nous avons testé, le 7800X3D ne divise pas son processeur de calcul en deux modules de traitement (CCD). Dans le cas du 7950X3D, cette division permet à la moitié des cœurs de traitement du 7950X3D d'avoir accès au nouveau V-Cache 3D au détriment de la fréquence d'horloge, tandis que l'autre moitié de ses cœurs de traitement n'a pas accès au V-Cache, mais dispose des fréquences d'horloge complètes des cœurs Zen 4.

Les caractéristiques de notre machine de test

Refroidisseur de CPU : Cougar Poseidon GT 360 AIO

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4090

RAM DDR5 : 32GB Corsair Dominator Platinum @ 5,200MHz & 32GB Kingston Fury Beast @ 5,200MHz

Carte mère : MSI MPG Z690 Carbon Wifi

SSD : Samsung 980 Pro SSD @ 1TB

Alimentation : Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W)

Boîtier : Praxis Wetbench AMD

Refroidisseur de CPU : Refroidisseur Cougar Poseidon GT 360 AIO

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4090

RAM DDR5 : 32GB Corsair Dominator Platinum @ 5,200MHz & 32GB G.Skill Trident Z5 Neo @ 5,200MHz

Carte mère : ASRock X670E Taichi

SSD : Samsung 980 Pro SSD @ 1TB

Alimentation : Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W) Boîtier : Praxis Wetbench

Le pilote de la puce AMD gère les cœurs les mieux adaptés à des tâches spécifiques, de sorte que les jeux qui bénéficient du V-Cache, par exemple, sont placés sur les cœurs V-Cache, tandis que les autres applications sont placées sur les cœurs à pleine fréquence.

Malheureusement, cela ne s'applique pas au 7800X3D, qui n'a que huit cœurs accédant au V-cache. Cela se traduit par une fréquence de base inférieure de 4,20 GHz, par rapport aux 7950X3D et 7700X, et une fréquence de boost de seulement 5,0 GHz, par rapport à 5,7 GHz et 5,4 GHz pour les 7950X3D et 7700X, respectivement. C'est également plus lent que la vitesse maximale du Core i7-13700K, qui passe de 3,40 GHz à 5,40 GHz en fréquence de base.

Nous ne remarquons pas la différence, mais elle est réelle, même si elle n'est pas trop flagrante et que le gain de performance dans les jeux compense largement les vitesses d'horloge plus lentes.

En ce qui concerne la consommation d'énergie, le 7800X3D a officiellement un TDP de 120W, mais il ne s'en est même pas approché lors de nos tests, utilisant souvent un tiers de puissance en moins que ce qui est prévu. Une fois que les pilotes officiels seront mis à jour après le lancement de cette puce, nous devrions pouvoir utiliser davantage le potentiel de puissance disponible. Elle offre des performances phénoménales pour une puissance nettement inférieure à celle des puces concurrentes, alors pourquoi se priver ?

Enfin, le 7800X3D peut être overclocké dans une certaine mesure dans le logiciel Ryzen Master d'AMD, mais c'est tout. Essayer d'overclocker manuellement la puce en définissant une tension ou une fréquence cible est un excellent moyen de faire griller votre puce de façon permanente, et pour ce prix, cela ne vaut tout simplement pas la peine d'essayer.

Puce et caractéristiques : 4 / 5

AMD Ryzen 7 7800X3D : Performances

Des performances de jeu exceptionnelles

Incroyablement économe en énergie

Les performances hors jeu sont à la traîne, tout comme les performances des jeux haut de gamme

En ce qui concerne les performances réelles, peu de puces peuvent rivaliser avec les performances de jeu de l'AMD Ryzen 7 7800X3D, bien qu'elles soient plus facilement éclipsées dans d'autres domaines.

Swipe to scroll horizontally Comparaisons synthétiques : 7800X3D vs 5800X3D Header Cell - Column 0 7800X3D 5800X3D Difference Geekbench Single 1,888 1,596 18.27% Geekbench Multi 13,052 10,103 29.19% CineBench R23 Single 1,700 1,409 20.68% CineBench R23 Multi 17,877 14,601 22.44% 3DMark Timespy CPU 12,648 11,206 12.87% PCMark 10 9,184 8,210 11.86%

Par rapport à la Ryzen 7 5800X3D, la Ryzen 7 7800X3D obtient des performances sensiblement meilleures pour les cœurs simples et les cœurs multiples, améliorées par rapport à la génération précédente d'environ 12 % à 29 % dans les benchmarks synthétiques.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks synthétiques : 7800X3D vs 13700K Header Cell - Column 0 7800X3D 13700K Difference Geekbench Single 1,888 2,028 -6.94% Geekbench Multi 13,052 19,405 -32.74% CineBench R23 Single 1,700 2,067 -17.74% CineBench R23 Multi 17,877 30,547 -41.48% 3DMark Timespy CPU 12,648 17,823 -29.03% PCMark 10 9,184 9,864 -6.89%

Face à la concurrence, cependant, le 7800X3D est définitivement à la traîne, parfois avec une marge importante. Face au Core i7-13700K d'Intel, le Ryzen 7 7800X3D peut être jusqu'à 41,48% plus lent, même si, en toute honnêteté, le i7-13700K dispose de plus de cœurs pour travailler dans ces benchmarks. Néanmoins, pour un processeur moins cher, le i7-13700K sera un bien meilleur choix si la productivité et les tâches non liées au jeu sont vos principales préoccupations.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks synthétiques : 7800X3D vs 7700X Header Cell - Column 0 7800X3D 7700X Difference Geekbench Single 1,888 2,013 -6.23% Geekbench Multi 13,052 13,528 -3.52% CineBench R23 Single 1,700 1,832 -7.17% CineBench R23 Multi 17,877 19,776 -9.60% 3DMark Timespy CPU 12,648 13,192 -4.12% PCMark 10 9,184 9,593 -4.27

Par rapport à sa sœur AMD la plus proche, la puce Ryzen 7 7800X3D ne s'en sort pas trop mal, mais elle est tout de même à la traîne. Par rapport à la Ryzen 7 7700X, la 7800X3D est de 4 à 10 % plus lente. Étant donné que la 7800X3D est plus chère, si vous recherchez une puce pour la productivité ou pour le jeu, préférez la 7700X à la 7800X3D.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks créatifs : 7800X3D vs 5800X3D 7800X3D 5800X3D Performance Difference VRAY 5 CPU 14,222 11,231 26.63% Blender Monster 133 104 27.45% Blender Junkshop 81 65 24.62% Blender Classroom 65 49 32.65% PugetBench pour Adobe Photoshop 1,317 1,048 25.67% PugetBench pour Adobe Premiere 1,058 936 13.03% HandBrake 1.6 (FPS) 79 60 30.69% HandBrake 1.6 (Time) 3:43 4:51 -23.48%

Sur le plan créatif, le processeur 7800X3D présente également des gains substantiels par rapport à son prédécesseur, avec une amélioration de 13 à 32 % des performances sur les charges de travail créatives telles que le rendu 3D ou l'encodage vidéo.

Swipe to scroll horizontally Creative benchmarks: 7800X3D vs 13700K Header Cell - Column 0 7800X3D 13700K Performance Difference VRAY 5 CPU 14222 19461 -26.92 Blender Monster 133 185 -28.24 Blender Junkshop 81 112 -27.46 Blender Classroom 65 81 -19.42 PugetBench for Adobe Photoshop 1317 1446 -8.92 PugetBench for Adobe Premiere 1058 1307 -19.05 HandBrake 1.6 (FPS) 79 103 -23.16 HandBrake 1.6 (Time, Seconds) 3:43 2:51 30.14

Le processeur Ryzen 7 7800X3D n'arrive malheureusement pas à la cheville de l'Intel Core i7-13700K dans les benchmarks créatifs, avec des performances inférieures de 9 % à près de 30 % à celles du processeur de performance de milieu de gamme d'Intel. Ce n'est pas surprenant, car les cœurs supplémentaires et les vitesses d'horloge plus élevées donnent à Intel une longueur d'avance dans ce domaine.

Swipe to scroll horizontally Creative benchmarks: 7800X3D vs 7700X Header Cell - Column 0 7800X3D 7700X Performance Difference VRAY 5 CPU 14222 14938 -4.80 Blender Monster 133 132 0.76 Blender Junkshop 81 87 -6.90 Blender Classroom 65 68 -4.41 PugetBench for Adobe Photoshop 1317 1370 -3.87 PugetBench for Adobe Premiere 1058 1130 -6.37 HandBrake 1.6 (FPS) 79 82 -3.66 HandBrake 1.6 (Time, Seconds) 3:43 3:35 3.80

Sans surprise, la puce 7700X devance légèrement la 7800X3D en termes de performances créatives, la 7800X3D étant de 3 à 6 % plus lente que son homologue à huit cœurs, sans V-Cache 3D.

On pourrait croire que l'AMD Ryzen 7 7800X3D offre le même potentiel que ses rivales de la génération actuelle, mais c'est dans les performances de jeu que la 7800X3D prend tout son sens, et de manière très importante.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks jeux : 7800X3D vs 7950X3D Header Cell - Column 0 7800X3D 7950X3D Différence de performance Retour (FPS minimum, 1080p, le plus bas) 111 127 -13.22% Returnal (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 224 274 -18.15% Total War : Warhammer III Battle (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 464 464 -0.11% Total War : Warhammer III Battle (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 552 555 -0.54% F1 2022 (Min FPS, 1080p, plus bas) 434 427 1.64% F1 2022 (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 550 560 -1.79% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 1080p, le plus bas) 416 440 -5.46% Tiny Tina's Wonderland (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 494 523 -5.71% Counterstrike: Global Offensive (Avg, 1080p, lowest) 864 888 -2.70%

En comparant le processeur 7800X3D au 7950X3D, le 7800X3D parvient à égaler les performances de jeu du 7950X3D sur toute une série de titres. À 1080p avec les paramètres les plus bas, le 7800X3D est seulement 18,15 % plus lent que le 7950X3D en moyenne en jouant à Returnal, mais seulement 2,7 % plus lent en jouant à Counterstrike : Global Offensive avec les paramètres les plus bas à 1080p. Dans le cas de CS:GO, il s'agit en fait d'une façon très courante de jouer afin de maximiser le taux de rafraîchissement, qui atteint dans les deux cas près de 900 fps.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks jeux : 7800X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7800X3D 13900K Différence de performance Retour (FPS minimum, 1080p, le plus bas) 111 129 -14.34% Returnal (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 224 256 -12.50% Total War : Warhammer III Battle (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 464 521 -11.04% Total War : Warhammer III Battle (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 552 594 -7.15% F1 2022 (FPS min, 1080p, le plus bas) 434 348 24.71% F1 2022 (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 550 464 18.53% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 1080p, le plus bas) 416 249 67.18% Tiny Tina's Wonderland (FPS moyen, 1080p, le plus bas) 494 417 18.35% Counterstrike: Global Offensive (Avg, 1080p, lowest) 864 583 48.29%

En comparant le Ryzen 7 7800X3D au formidable Intel Core i9-13900K, vous obtenez un processeur de niveau inférieur qui peut obtenir jusqu'à 281 fps de plus dans CS:GO, ce qui fait du 7800X3D une puce très convaincante pour les joueurs d'e-sports dont le budget est plus limité.

La pire performance du 7800X3D par rapport au 13900K a été Returnal, où il a perdu en moyenne 12,5 % d'images par seconde, tout en obtenant un score impressionnant de 224 images par seconde. Par ailleurs, le 7800X3D a battu le 13900K sur le plan technique dans Total War : Warhammer III (552 fps pour le 7800X3D contre 594 fps pour le 13900K), tout en battant largement le processeur le plus puissant dans F1 2022 et Tiny Tina's Wonderland.

Au total, la Ryzen 7 7800X3D a obtenu une moyenne de 537 fps contre 463 fps pour l'i9-13900K, soit environ 16% de fps en plus. Ce n'est pas si mal, surtout si l'on considère que la Ryzen 7 7800X3D a également obtenu une moyenne minimale d'environ 356 fps contre 312 fps pour l'i9-13900K, soit environ 14% de plus pour ce qui est de la performance des jeux.

Swipe to scroll horizontally Benchmarks jeux : 7950X3D vs 7800X3D vs 13900K Header Cell - Column 0 7950X3D 7800X3D 13900K Returnal (FPS minimum, 2160p, le plus élevé) 65 60 62 Returnal (FPS moyen, 2160p, le plus élevé) 116 93 94 Total War : Warhammer III Battle (FPS moyen, 2160p, maximum) 79 78 78 Total War : Warhammer III Battle (FPS moyen, 2160p, maximum) 103 103 103 F1 2022 (FPS minimum, 2160p, maximum) 89 84 88 F1 2022 (FPS moyen, 2160p, le plus élevé) 123 99 100 Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 2160p, maximum) 73 103 105 Tiny Tina's Wonderland (FPS moyen, 2160p, le plus élevé) 164 132 133 Counterstrike: Global Offensive (Avg, 2160p, highest) 487 489 493

Bien sûr, tout cela s'écroule dès que vous montez les paramètres graphiques au maximum à 4K, avec tous les jeux que nous avons testés avec le GPU se bloquant à peu près au même framerate sur une base de jeu par jeu. La puce 7950X3D a réussi à marquer quelques victoires sur ce point, mais seulement sur quelques jeux et avec une différence de quelques dizaines de fps.

La 7800X3D, quant à elle, fait jeu égal avec l'i9-13900K en 4K, paramètres ultra, sur l'ensemble des jeux.

Swipe to scroll horizontally Puissance et température minimales et maximales enregistrées Header Cell - Column 0 7950X3D 7800X3D 5800X3D Consommation minimale d'électricité (W) 26.561 16.783 0.300 Consommation maximale d'énergie (W) 136.414 75.652 117.199 Température minimale (°C) 36.900 32.3 47.1 Température maximale (°C) 89.100 79.9 90.8

Swipe to scroll horizontally Puissance et température minimales et maximales enregistrées Header Cell - Column 0 7700X 13900K 13700K Consommation minimale d'électricité (W) 17.341 2.882 8.227 Consommation maximale d'énergie (W) 143.910 332.001 282.028 Température minimale (°C) 32.1 32.000 30.000 Température maximale (°C) 91.0 93.000 94.000

La chose la plus étonnante à propos des performances de jeu du Ryzen 7 7800X3D, honnêtement, c'est son efficacité. Tous les scores que nous avons obtenus lors de nos tests n'ont jamais dépassé 80W de puissance, et à moins de 80 degrés Celsius, vous n'aurez pas besoin d'une solution de refroidissement exceptionnelle pour ce processeur.

Il est possible de modifier le profil de performance dans l'utilitaire Ryzen Master si l'on veut augmenter les performances hors jeu, mais cela ne nous parait pas nécessaire.

Si vous voulez de la force brute, de la puissance et des performances brutes, alors sautez sur le Ryzen 9 7950X3D ou le Core i9-13900K. Ces processeurs vous apporteront tout cela et bien plus encore, mais si vous recherchez un PC de jeu discret et peu gourmand en énergie, AMD a créé exactement celui que vous recherchiez, et même s'il n'est pas bon marché, le rapport qualité/prix est imbattable pour un processeur de jeu.

Note de performances : 4.5 / 5

Devriez-vous acheter la carte AMD Ryzen 7 7800X3D ?

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen 9 7950X3D Caractéristiques Notes Évaluation Rapport qualité/prix La moins chère des trois nouvelles puces 3D V-Cache, mais toujours aussi chère. 4 / 5 Puces et caractéristiques Le 3D V-Cache est une excellente chose, mais il se fait au détriment de la fréquence du processeur. 4 / 5 Performances Une puce de jeu de milieu de gamme qui se distingue par ses performances, mais qui peine dans les tâches non liées au jeu. 4.5 / 5 Total Row 3 - Cell 1 4.167 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez un excellent processeur de jeu 1080p ou 1440p

Les avantages les plus importants de la techno 3D V-Cache se situent à l'extrémité inférieure du spectre graphique. Si c'est votre cas, cette puce est fantastique.

Vous vous souciez de l'efficacité énergétique

Cette puce consomme beaucoup moins d'énergie que les puces concurrentes pour obtenir des performances de jeu comparables, voire supérieures, ce qui est bénéfique pour tous.

Vous ne voulez pas dépenser une fortune

Bien que ce processeur ne soit pas bon marché, il est loin de son aîné et offre donc un bon équilibre entre les performances et le prix.

Ne l'achetez pas si...

Vous jouez avec les paramètres les plus élevés en 4K

Les avantages de cette puce diminuent rapidement lorsque vous augmentez les paramètres graphiques et la résolution.

Votre budget est serré

Bien qu'il soit le moins cher des trois nouveaux modèles AMD 3D V-Cache, ce processeur reste onéreux.

Nous avons passé près de deux semaines à tester le processeur AMD Ryzen 9 7800X3D

Nous avons effectué des tests comparatifs entre cette puce et des processeurs concurrents.

Nous avons beaucoup joué avec cette puce.

Afin de tester le Ryzen 7 7800X3D, nous l'avons évalué pendant environ deux semaines, en effectuant divers tests synthétiques ainsi que des charges de travail réelles, avec des processeurs concurrents afin d'obtenir des résultats comparables. Nous avons veillé à utiliser le même matériel dans la mesure du possible afin de pouvoir effectuer les comparaisons les plus directes possibles.

En plus des tests synthétiques, nous avons utilisé ce processeur comme principale puce de jeu pendant quelques jours afin de mesurer de manière informelle les performances réelles, tout en notant les jeux où les performances étaient particulièrement exceptionnelles dans un sens ou dans l'autre.

Enfin, nous avons pris toutes les données recueillies et comparé les scores moyens de chaque processeur testé dans le cadre de cette étude à son prix de vente au détail, en vigueur au moment de la rédaction de cet article, afin de déterminer si ce processeur est ou non un bon rapport qualité-prix.

Première révision en avril 2023