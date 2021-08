Test de la Corsair Sabre RGB Pro Champion Series

La Corsair Sabre RGB Pro Champion Series démontre qu'il n'y a pas besoin d’un surplus de gadgets et d’options pour figurer parmi les meilleures souris gamer du marché, et surtout triompher en pleine partie multijoueur. Tout ce dont vous avez besoin est un modèle conçu spécifiquement pour la vitesse.

La Corsair Sabre RGB Pro Champion Series en résumé

La Corsair Sabre RGB Pro Champion Series peut ressembler à une souris gamer relativement classique. Cependant, il faut savoir qu’elle a été conçue avec l'aide des plus grands joueurs d'eSport du moment, ce qui lui octroie une réputation impressionnante.

Chaque élément composant cette souris est pensé pour la compétition, et si son design et ses fonctionnalités se veulent des plus simples et minimalistes, elle brille avant tout par sa rapidité, son efficacité et sa précision. De manière incroyable, elle offre un polling rate de 8 000 Hz, 18 000 DPI, des boutons Quickstrike à actionnement rapide, des patins en téflon pour une glisse en douceur, un câble en paracorde réduisant les traînées, un design léger et la technologie d'hypertraitement AXON développée par Corsair.

Heureusement, vous n'aurez pas à prendre un crédit pour profiter de toutes ces bonnes choses. À 59,99 €, elle se place au-dessus de bon nombre d'autres souris gaming moins chères, toutefois la Corsair Sabre RGB Pro Champion Series reste une bonne affaire compte tenu de ce qu'elle délivre en contrepartie.

En outre, il existe également des souris gamer haut de gamme, dont la plupart n'atteignent pas un polling rate aussi élevé. Même sa plus proche rivale, la Razer Viper 8K, qui adopte le même taux d'échantillonnage et un DPI légèrement supérieur s’avère plus onéreuse (il vous faudra investir 30 € de plus).

(Image credit: Future)

Si vous êtes un adepte des customisations outrancières sur votre matériel gaming, le design simple et minimaliste de la Corsair Sabre RGB Pro Champion Series risque de vous décevoir. Cette souris en plastique noir mat se montre moins accrocheuse que plusieurs de ses concurrentes, et manque de fioritures en dehors des deux zones d'éclairage RVB.

(Image credit: Future)

Elle se révèle cependant amplement ergonomique et confortable, idéale pour de longues heures de jeu. Avec ses 129 x 70 x 43 mm, elle n’apparaît ni trop massive, ni trop menue - ce qui lui permet de tenir dans la plupart des paumes. Pesant 74 g, elle est d'une légèreté déconcertante. Ses flancs modérément concaves maintiennent les doigts de la plupart des joueurs en place, sans avoir besoin d'un grip caoutchouté. Par ailleurs, une bosse prononcée au niveau du repose-poignet soutient votre main pour une expérience de jeu moins fatigante.

(Image credit: Future)

Le câble en paracorde s’avère une aubaine, fabriqué dans le même matériau en nylon que celui utilisé pour les suspentes des parachutes - vous comprenez donc qu'il est aussi robuste qu'ultra-souple. Ce câble ne tire jamais sur la souris et ne traîne pas sur une surface trop importante, de sorte qu'il ne vous gêne nullement au cours d’une partie. Il mesure également 2,1 mètres de long, si vous avez besoin d'une certaine distance entre vous et votre PC gamer.

Pour compléter cet ensemble sans faille, la Corsair Sabre RGB Pro Champion Series est également équipée de patins remplaçables en téflon pour une glisse beaucoup plus douce sur la plupart des surfaces.

Image 1 sur 2 (Image credit: Future) Image 2 sur 2 (Image credit: Future)

Il y a six boutons au total : les boutons gauche et droit, la molette de défilement, le bouton DPI et les deux boutons latéraux qui sont réglés par défaut sur avant et arrière. Ces boutons apportent une course beaucoup plus courte grâce à la technologie Quickstrike de Corsair. Cette dernière repose sur des ressorts et des charnières métalliques pour équilibrer les touches et créer un espace nul entre le bouton et le commutateur Omron situé en dessous. Et comme la souris utilise des commutateurs optiques, ces boutons devraient durer assez longtemps grâce à leur capacité de 50 millions de clics.

(Image credit: Future)

Le seul élément que certains joueurs pourraient ne pas apprécier ici est le fait que le bouton DPI se révèle affleurant et donc facile à manquer (si vous ne savez pas qu'il existe). Cependant, cela ne le rend pas moins réactif que les autres.

L'éclairage RVB, lui, se retrouve minimal. Il n'y a que deux zones disponibles - une sur la molette et l'autre sur le logo Corsair du repose-poignet. Les deux sont personnalisables via le logiciel Corsair iCue. Vous y trouverez quatre modes prédéfinis que vous pouvez éditer, ainsi que trois paramètres personnalisés supplémentaires. A noter qu’il est possible d’enregistrer au moins un préréglage via le logiciel Corsair, afin de l’utiliser sur d’autres PC.

(Image credit: Future)

La Corsair Sabre RGB Pro Champion Series est l'une des rares souris gamer - du moins à l'heure où nous écrivons ces lignes - qui se vante d'un polling rate de 8 000 Hz, ce qui signifie essentiellement qu'elle émet 8 000 rapports en une seconde. C'est un bond en avant par rapport au taux d'interrogation standard de 1 000 Hz, présent sur la majorité des souris. Corsair combine cela avec un DPI de 18 000 et la technologie d'hypertraitement AXON.

Tous ces chiffres impressionnants ne se contentent pas d’être beaux sur le papier. Vous pouvez vraiment voir la différence entre cette souris et les autres souris gaming, car elle se montre beaucoup plus précise, même pour répondre aux gameplays les plus effrénés.

Dans Far Cry 5, par exemple, nous sommes en mesure de viser et de tirer sur un ennemi après l'autre rapidement et avec précision lorsque nous sommes confrontés à plusieurs adversaires à la fois. C'est le même cas avec Cyberpunk 2077. Essentiellement, grâce à ce polling rate plus rapide, nous sommes en mesure de cibler avec une grande réactivité nos cibles - sans surcorrection - et de les éliminer plus efficacement. Ce qui améliore le ratio kill/death.

La Corsair Sabre RGB Pro Champion Series est incroyablement légère. Grâce à ses patins et à son câble très souples, elle donne vraiment l'impression d'être une extension de notre main. Bien entendu, ces boutons bénéficient d’un actionnement ultra-réactif. Nous avons constaté que nous pouvions appuyer très délicatement sur un bouton, et qu'il répondra aussi rapidement qu’après une pression normale.

(Image credit: Future)

Gardez à l'esprit que la fréquence d'échantillonnage de 8 000 Hz peut ralentir votre ordinateur si vous possédez une vieille machine. Bien que nous n'ayons pas été confrontés à ce problème lors de nos tests - en raison du fait que nous l'avons testé sur des ordinateurs portables gamer avec des puces Intel Core i7 et AMD Ryzen 9 - nous avons lu des rapports de personnes ayant subi des baisses de performance en l'utilisant sur des configurations PC plus datées ou inférieures.

Pour être juste envers Corsair, il s’agit d’un avertissement communiqué par Corsair sur la page web du produit. Selon la marque, "une configuration minimale incluant un processeur Intel i7 de 9ème génération ou AMD Ryzen 7 de 2ème génération est requis pour une expérience d'hyper-polling à 8000 Hz optimale". Si vous disposez de telles spécifications, vous ne devriez pas avoir de souci.

Comme tous les produits gaming de Corsair, la Sabre RGB Pro Champion Series est supportée par le logiciel iCue, qui permet aux utilisateurs de personnaliser son éclairage RVB ainsi que d'enregistrer des macros et de créer des remaps.

En ce qui concerne la réaffectation des touches, vous trouverez ici des personnalisations aussi étendues que sur d'autres souris gaming. Le logiciel iCue vous permettra de réaffecter n'importe lequel des six boutons avec des frappes, des macros et d'autres fonctionnalités comme le lancement d'une application ou la désactivation d'un bouton multimédia.

(Image credit: Future)

Achetez-la si…

Vous recherchez une souris gamer très réactive et rapide

La Corsair Sabre RGB Pro Champion Series est conçue pour délivrer de la vitesse, avec un taux d'échantillonnage de 8 000 Hz, la technologie d'hypertraitement AXON et des boutons Quickstrike à actionnement rapide. Et ce n'est qu'un début.

Le rapport qualité-prix est primordial pour vous

À 59,99 €, ce produit peut sembler appartenir au marché du milieu de gamme. Toutefois, compte tenu de ses performances impressionnantes et rapides, dignes des joueurs d'eSport, il s'agit en fait d'une valeur fantastique pour ce prix.

Vous êtes un compétiteur eSport

Développée par des joueurs spécialisés pour leurs pairs, cette souris gaming est parfaite pour piloter vos parties multijoueurs. Avec une rapidité qui impressionnera vos adversaires et vous-même.

Ne l'achetez pas si…

Vous aimez les gadgets

Axée sur la vitesse, la réactivité et la précision, la souris Corsair Sabre RGB Pro Champion Series est dépourvue de fonctionnalités esthétiques par défaut ou même optionnelles. Certains le regretteront.