Test de l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

Deux écrans et des composants surpuissants font de l'Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 un PC portable puissant. Pour autant, il est loin d’être irréprochable, devant composer avec une structure incroyablement lourde et encombrante mais aussi avec un clavier peu pratique. Le tout exposé à un prix vertigineux.

L’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 en résumé

Certaines nouvelles éditions de PC portables frôlent parfois l’excès, et l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 pourrait bien appartenir à cette catégorie - tant il cherche à épater les hardcore gamers en mettant à leur disposition des composants tout feu, tout flamme. Au point de se brûler parfois.

Et nous ne cherchons pas le bon mot seulement parce que sa température grimpe facilement lorsque vous le poussez dans ses retranchements. Non, celui-ci vaut surtout pour la présence de son écran secondaire, absolument magnifique, mais qui écrase l’espace nécessaire au clavier et au trackpad. Un nouveau design peu naturel qui perturbera la mémoire musculaire de la plupart des propriétaires de PC portables gamer. D’autant que l’utilité de cet écran reste discutable.

Les streamers pourraient bien l'adorer, cependant. Lancer Discord sur un second écran ultra-large peut vous simplifier la vie, vous permettant de lancer vos parties multijoueurs depuis l'écran principal - sans parasitage. Il existe également une petite liste de jeux, comme Dying Light, qui le prennent aisément en charge, en diffusant la carte ou l’inventaire sur cet emplacement réservé.

L’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 est si cher, même dans sa configuration de base, qu'il n’intéressera qu’un public niche. Et ce, malgré une puissance absolument époustouflante, capable de surpasser n’importe quel modèle gamer actuellement sur le marché. Le tout dans un cadre beaucoup plus compact qu’à l’accoutumée.

Caractéristiques techniques Voici la configuration de l'Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 évaluée par notre rédaction :

Processeur : AMD Ryzen 9 5900HX (octa-core, 16 threads, jusqu'à 4,60 GHz)

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 (16 Go GDDR6)

RAM : 32 Go DDR4 (1 600 MHz)

Ecrans : 15,6 pouces IPS @ 120Hz (3840 x 2160), 14.1 pouces tactile @60Hz (3840 x 1100)

Stockage : SSD M.2 NVMe (2x 1 To, RAID 0)

Ports : 1x Prise jack 3,5 mm, 1x HDMI 2.0b, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort), 1x RJ45 LAN, 1x lecteur carte Micro SD

Connectivité : Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1

Caméra : Non

Poids : 2,48 kg

Dimensions : 36 x 26,8 x 2,09 cm

Prix et disponibilité de l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

L'Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 se situe dans la catégorie des ordinateurs portables haut de gamme, avec une particularité esthétique assez rare - qui maximise son tarif et minimise sa disponibilité. Ce n'est pas le genre de machine produite en série, même si ici Asus semble avoir consolider sa chaîne d'approvisionnement dans la plupart de ses zones commerciales traditionnelles.

La seule édition actuellement accessible en France vous est proposée à 3 499,99 €. Vous bénéficiez en contrepartie d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX (poussant jusqu’à 4,6 GHz), d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 (8 Go GDDR6), d'un écran FHD IPS à 300 Hz, de 16 Go de RAM - avec possibilité d’atteindre 48 Go - et d’un SSD M.2 de 1 To.

Il s’agit ici de la version intermédiaire, Asus proposant également un modèle plus “abordable” intégrant un processeur AMD Ryzen 7 5800H, une carte graphique RTX 3060, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. La version la plus premium, elle, embarque le processeur AMD Ryzen 9 5900 HX, une RTX 3080, 16 Go de RAM et 2 To de stockage. Mais surtout un écran 4K UHD IPS à 120 Hz.

Soyons très clairs. Quel que soit le modèle pour lequel vous optez, il s'agit d'une machine extrêmement onéreuse, et dont l’achat ne sera pas forcément rentabilisé (sauf pour les streamers pro). Comparativement à des rivaux comme les éditions 4K des Razer Blade 15 et MSI GE66 Raider, à la conception plus pratique et aux performances XXL.

(Image credit: Future)

Design de l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

C'est à la fois l'un des ordinateurs portables les plus originaux et, d'une certaine manière, un modèle qui fait preuve d'une certaine retenue. Il est anguleux dans tous les sens du terme, suivant la ligne classique d’Asus, et si son écran secondaire apparaît comme incroyablement cool… à l’usage, il se laisse rapidement oublier.

Pire encore, il restreint l’espace d’autres composants plus utiles. Il n'y a aucune webcam intégrée par exemple, alors que ce ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 fait les yeux doux aux streamers.

Image 1 sur 3 (Image credit: Future) Image 2 sur 3 (Image credit: Future) Image 3 sur 3 (Image credit: Future)

La disposition des ports est également délicate. Le flanc gauche abrite le gros câble d'alimentation, plus proche du bord avant que de l'arrière, ainsi qu'une prise audio et un lecteur Micro SD - ce dernier se révélant un ajout bienvenu par rapport à la génération précédente.

La partie droite abrite une paire de ports USB 3.2 et un port Type-C compatible DisplayPort. Pour l'Ethernet, le HDMI et un troisième port USB, vous devrez tourner la machine, en arrière toute. Ce n'est pas véritablement un problème, sauf si vous déposez votre PC portable sur un bureau étroit.

(Image credit: Future)

Plus inconvenant, le clavier se veut plus exigu - toujours la faute au second écran -, écrasé vers l'avant de la base avec un trackpad déporté vers la droite.

Il est doté de touches intelligentes, comme le pavé numérique qui se cache sous le trackpad. Son éclairage RVB demeure délectable et sobre, la course des touches s’avère excellente, avec une profondeur impressionnante.

(Image credit: Future)

Même après quelques semaines d’exploitation en mode jeu comme en mode bureautique, sa prise en main nous apparaît peu naturelle. L'étroitesse du trackpad nous amène à confondre fréquemment flèche droite du clavier et clic gauche du pavé tactile. Nous apprécierons tout de même la présence d’un repose paume décent fourni par Asus.

(Image credit: Future)

Qu'en est-il de ce deuxième écran ? Son inclinaison vers le haut est soignée, par rapport au format plat du Zenbook Pro Duo UX581, et la charnière automatique se montre résolument solide.

Elle maintient le sous-écran - qu'Asus appelle ScreenPad - sur les bords gauche et droit, ce qui entraîne une légère flexion du second écran lorsqu'on appuie dessus. Cela vous rendra nerveux étant donné le prix de l’appareil - et cela vous incite à une surveillance permanente des mécanismes d’ouverture / fermeture du capot. Y compris des années après l’achat. Sa réactivité multitouches reste habile, et le logiciel d'Asus rend la gestion du contenu assez facile. En dessous, il y a de grandes grilles d’aération, vous devrez donc éviter de le poser à plat.

Les haut-parleurs orientés vers le bas de la version précédente font leur réapparition ici, mais cette fois ils sont rejoints par une paire de haut-parleurs frontaux pour une expérience audio imprégnée Dolby Atmos. Un ajout appréciable au demeurant.

Toute cette technologie entassée dans un si petit espace signifie que le Zephyrus Duo 15 SE GX551 est, pour le moins, incroyablement lourd. L’appareil pèse 2,48 kg et on en ressent chaque gramme. Le chargeur est, en outre, une brique massive de 280 W qui pèse presque autant que l'ordinateur portable lui-même. Rangez-le dans un sac et vous vous en rendrez compte après quelques minutes de transport.

Performances de l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

(Image credit: Future)

Nous arrivons à la partie la plus flatteuse de l’évaluation. Le ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 est aussi monstrueux que ses composants le suggèrent, et il se comporte comme une véritable diva au sein de sa catégorie.

Asus abandonne Intel pour profiter de la dernière génération de processeurs mobiles Ryzen 5000 d'AMD - dans notre cas, le Ryzen 9 5900HX octa-core qui peut pousser ses 16 threads jusqu'à 4,6 GHz.

Le GPU passe d’une famille Nvidia haut de gamme à une autre, adoptant la gamme des RTX 3000 modifiée et ajustée par l’overclocking personnalisé d'Asus. La capacité de stockage est clairement massive, tout comme la mémoire vive (jusqu’à 48 Go), pleine à craquer.

(Image credit: Future)

L'écran 4K passe de 60 Hz à 120 Hz, et il est magnifique. Nous obtenons les meilleurs angles de vision - y compris sur l’écran secondaire - à condition d’être relativement près de la dalle. Compte tenu de la position inconfortable du clavier, cela signifie qu'il faut taper comme un T-Rex.

Passons maintenant aux performances pures. Elles sont bluffantes. Un bond en avant par rapport à la dernière génération, dans une machine qui impose une réelle centrale de jeu 4K. Le GX551 surpasse ses concurrents dans presque tous les domaines - les scores du CPU dans Cinebench s’avèrent exceptionnels (5488 points), les scores 3DMark et PCMark (respectivement 29674 et 6914 points) dépassent de loin ce à quoi nous nous attendions.

En dehors de ces résultats cliniques, exécuter des jeux AAA sur l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 donne lieu à un rendu fluide, lisse, magnifique. Total War: Three Kingdoms tourne à 85 fps en mode 1080p Ultra, Red Dead Redemption 2 à 104 fps sous les mêmes conditions - il tombe à 52 fps en résolution 4K, ce qui se veut honorable. Bien entendu, après de longues heures de jeu à ce régime, votre ordinateur vous offrira des températures assez élevées.

Nous devons par ailleurs souligner que les scores indiqués ont été obtenus en mode Turbo, overclockant à la fois le processeur et le GPU. En mode standard, les résultats restent rassurants (4114 points pour Cinebench, 8071 points pour 3DMark et 6017 points pour PCMark) - et bien au-dessus de ceux du G550 de l'année dernière.

Autonomie de l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

Il est naturel de s’intéresser à un PC portable gamer haut de gamme sans prêter attention à la durée de vie de sa batterie. Pour ce type de machine, nous souhaitons juste disposer d’assez de temps pour pouvoir sauvegarder une partie avant une coupure franche et nette du courant.

Le GX551 a réussi à tenir cinq heures et demie dans le test d'autonomie de PCMark, et quatre heures et demie en faisant tourner un film Full HD en boucle - ce qui se place dans le bas de la fourchette raisonnable, et un peu plus que ce que l'on pourrait attendre d'un tel modèle.

Pour autant, Il ne s'agit pas d'un ordinateur portable qui vous permettra de survivre à de longues sessions de jeu sans fil. Vous pouvez jouer n'importe où, tant que vous avez une prise secteur dans votre champ de vision.

Faut-il acheter l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous aimez frimer

L'Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 est une machine qui attirera les regards et qui donnera à vos jeux les meilleures performances qu’il puisse obtenir. C'est un compagnon luxueux que vous allez chérir et apprécier.

Vous avez besoin de la polyvalence d’un écran secondaire

Son utilité est discutable pour certains, mais si vous faites du streaming ou utilisez Discord, il est pratique pour afficher des plateformes en arrière-plan, sans envahir l’espace de l’écran principal. C’est aussi une dalle tactile qui peut accompagner vos activités créatives.

Vous recherchez la puissance ultime

Tout public exigeant, des hardcore gamers aux streamers peuvent profiter des composants ultra-premium du GX551, à commencer par l’union de la carte graphique RTX 3080 et du processeur Ryzen R9 5900 HX. Aucune tâche exigeante ne lui résiste.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'avez pas l'intention d'utiliser le deuxième écran

Avec le temps, nous sommes moins convaincus par l’intérêt de l’écran secondaire dans un usage quotidien ou purement gaming. Il est compatible avec certains jeux, mais il ne sera jamais supporté par l’ensemble des éditeurs - du moins dans les prochaines années à venir.

Il vous faut un clavier spacieux

Ce combo clavier et trackpad n'est tout simplement pas pratique. Nous pouvons tout à fait comprendre la raison pour laquelle il est disposé comme tel, mais il reste très difficile de s’y habituer. Nous vous recommandons l’achat d’un clavier et d’une souris externe si vous craquez pour ce PC.

Votre banquier vous surveille activement

Comme tout ce qui comporte une RTX 3080 à l'heure actuelle, c'est une proposition simplement trop coûteuse pour plaire à la plupart des gens. C'est un excès déraisonnable, au prix non justifiable.