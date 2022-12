Samsung HW-Q700B : la meilleure barre de son Dolby Atmos pour petits budgets

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

SAMSUNG HW-Q700B : TEST EN UNE MINUTE

La barre de son Dolby Atmos HW-Q700B de Samsung est un système audio 3.1.2 qui prend en charge les codecs Dolby Atmos et DTS:X. Elle est composée d'une barre de son et d'un caisson de basses ainsi que d'un port HDMI. Elle est parfaitement adaptée à tous les téléviseurs, plus particulièrement les téléviseurs Samsung dotés de la technologie Q-Symphony, qui permet de créer une scène sonore encore plus grande en combinant les haut-parleurs de la barre de son avec ceux du téléviseur.

En réalité, la Samsung HW-Q700B correspond à une version à prix réduit du modèle Samsung HW-Q800A de l'année dernière, qui s'est avéré être l'une des meilleures barres de son de l'année.

D'un point de vue sonore, la Samsung HW-Q700B apporte une grande amélioration par rapport à la barre de son équivalente de la série 700 de l'année dernière. Samsung a remplacé la technologie Acoustic Beam qu'elle utilisait pour délivrer le son Dolby Atmos sur les canaux de hauteur par une paire de tweeters à large bande et à haut rendement. Le résultat se traduit par une restitution beaucoup plus cinématographique qui rivalise avec plusieurs des meilleures barres de son Dolby Atmos que vous pouvez acheter aujourd'hui, mais pour un prix extrêmement raisonnable.

Bien qu'elle soit principalement optimisée pour le son des films, la barre HW-Q700B peut également servir d'enceinte Bluetooth. Capable de restituer un son haute résolution, la barre d'enceintes est équipée pour restituer les détails les plus fins. Si vous possédez l'un des meilleurs téléviseurs Samsung entre 55 et 75 pouces, cette barre de son est un choix particulièrement judicieux.

Sortie en août 2022

Prix officiel : 699 euros

La Samsung HW-Q700B est en vente actuellement, et son prix officiel est de 699 euros. Étant donné qu'elle est disponible depuis quelques mois déjà, vous pourriez trouver des offres encore plus intéressantes, à commencer par le site même de Samsung qui la propose actuellement à 579 euros.

Ce modèle se situe juste en dessous de la barre de son HW-Q800B dans la gamme de barres de son 2022 de Samsung. Il adopte une configuration à 5.1.2 canaux, grâce à l'inclusion de haut-parleurs latéraux.

SAMSUNG HW-Q700B : CARACTÉRISTIQUES

Q Symphony avec les téléviseurs Samsung

Calibrage de la pièce avec SpaceFit Sound

Prise en charge d'AirPlay 2 et de Google Chromecast

La Samsung HW-Q700B fonctionne avec les canaux sonores Dolby Atmos et DTS:X. Certaines barres de son plus chères ne prennent pas en charge les deux (comme la Sonos Arc).

Le HDMI eARC est la méthode de connexion privilégiée pour cela, et il inclut un port HDMI 4K HDR passthrough, de sorte que vous ne perdez pas l'utilisation d'un port sur votre téléviseur.

La Q700B est reconnue comme un appareil SmartThings, et fonctionne avec Amazon Alexa (vous aurez besoin pour cela d'une enceinte intelligente Alexa distincte sur votre réseau). Elle prend également en charge Google Chromecast, Spotify Connect et Apple AirPlay pour la diffusion de musique en Wi-Fi. Enfin, vous pouvez utiliser le Bluetooth comme bon vous semble.

Le support du Samsung Q-Symphony est ici intéressant, si vous avez un téléviseur Samsung compatible. En général, une barre de son est utilisée pour remplacer le système de haut-parleurs interne d'un téléviseur. Lorsqu'elle est connectée, l'écran affiche un message informant les téléspectateurs que "les haut-parleurs externes sont actifs". Cependant, Q-Symphony permet à la barre de son et aux haut-parleurs internes d'un téléviseur Samsung compatible de fonctionner ensemble intelligemment, créant ainsi une scène sonore plus grande et plus intense

La barre de son offre également le calibrage de pièce SpaceFit Sound, pour mieux optimiser les performances en fonction des réflexions et des obstructions dans votre pièce. Les propriétaires de smartphones Samsung peuvent même profiter de Tap Sound, un moyen très pratique d'associer par Bluetooth leur téléphone portable à la barre de son.

Note des caractéristiques : 4,5/5

L'écran LED frontal de la barre de son peut être lu à travers la grille audio, pour autant que vous soyez face à elle. (Crédit photo : Steve May/Techradar) (Image credit: Steve May/Techradar)

Samsung HW-Q700B : Design

Bonne connectivité

44 pouces / 1 111 mm de large

Alors que les courbes douces sont tendance, Samsung a opté pour un design plus anguleux avec ses barres de son cette année. La qualité de construction générale est bonne, mais il n'y a pas de beau tissu acoustique, il s'agit plutôt d'un morceau de plastique dur.

La Q700B est conçue pour les grands écrans (à partir de 55 pouces). Elle mesure 1111 mm de large (44 pouces).

Le caisson de basses sans fil associé est relativement compact et agréable à regarder, avec une façade en tissu et un port à l'arrière.

La connectivité est plus accommodante que la norme actuelle. En plus de l'eARC/ARC HDMI, il y a une entrée source HDMI qui prend en charge la transmission 4k HDR10+, idéale pour brancher une console de jeux ou un lecteur Blu-ray 4k UHD. Il y a également une entrée audio numérique optique pour les connexions TV traditionnelles.

La Q700B ne dispose pas d'un affichage d'état détaillé ou d'une interface à l'écran. Au lieu de cela, elle communique par le biais d'un écran LED frontal conçu pour être lu à travers la grille perforée. C'est très bien si vous êtes assis de face, mais il devient moins lisible lorsqu'il est vu de côté. Les commandes de volume, de sélection des sources et d'alimentation sont également limitées.

La barre de son est livrée avec une télécommande simple (dont vous n'aurez probablement pas besoin si vous utilisez l'ARC HDMI), avec un pavé de navigation circulaire et des boutons pour le volume.

Note pour le design : 4/5

La barre de son comporte des commandes limitées pour le volume, la sélection des sources et l'alimentation. (Crédit photo : Steve May/TechRadar) (Image credit: Steve May/TechRadar)

SAMSUNG HW-Q700B : QUALITÉ DU SON

Excellente clarté des dialogues

Performances des basses agiles

Manque de remplissage latéral et de surround arrière

La Samsung HW-700B est une excellente enceinte de divertissement polyvalente. Elle est capable d'offrir des dialogues clairs (ce qui est depuis longtemps le point fort des meilleures barres de Samsung), mais peut aussi frapper fort lorsque l'action l'exige. Elle peut également diffuser de la musique Bluetooth en continu.

Le subwoofer remplit très bien la partie inférieure de la gamme des médiums et ajoute des bruits sourds.

L'immersion audio 3D est bonne, jusqu'à un certain point. La solution Acoustic Beam de l'année dernière a fait l'affaire, mais sur ce modèle, les haut-parleurs dédiés apportent de meilleurs détails et créent une belle ambiance. L'upscaling audio des sources stéréo et 5.1 est également impressionnant.

Inévitablement, ce que vous n'obtenez pas, c'est une sensation de mouvement de l'avant vers l'arrière, ou du remplissage latéral. C'est plus une conséquence du facteur de forme de la barre de son qu'autre chose. Pour un son surround complet, rien ne vaut des enceintes physiques placées dans le fond d'une pièce.

La HW-Q700B dispose d'un certain nombre de préréglages audio et de modes sonores qui méritent d'être explorés. Il s'agit notamment des modes Standard, Adaptive Sound, Surround et Game. Le mode adaptatif est particulièrement utile, car il exploite pleinement le réseau de haut-parleurs, quel que soit le matériel source. Après tout, tout n'est pas mixé pour Dolby Atmos ou DTS:X. Vous saurez que vous écoutez du Dolby Atmos natif, car l'écran frontal vous l'indique clairement.

À titre d'exemple, un visionnage de The Gray Man sur Netflix (Dolby Atmos) offre de nombreuses occasions à la HW-Q700B d'impressionner. L'intelligibilité est constamment bonne, sans que les dialogues ne semblent trop secs.

Nous avons constaté que la HW-Q700B fait également office d'enceinte musicale décente. Elle est compatible avec l'audio haute résolution et sonne bien avec toutes les sources de streaming. Samsung nous a d'ailleurs confirmé qu'elle fonctionnerait avec Spotify Hi-Fi, lorsque celui-ci sera commercialisé.

Note pour la qualité du son : 4/5

La barre de son dispose d'une télécommande simple, avec un pavé circulaire de navigation dans les menus. (Crédit photo : Steve May/TechRadar) (Image credit: Steve May/TechRadar)

SAMSUNG HW-Q700B : RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Des performances Dolby Atmos divertissantes

Passage en HDMI

Compatible avec la technologie Hi-Res Audio

La HW-Q700B est bien au-dessus de sa catégorie en termes de performances et de fonctionnalités, surtout si vous pouvez l'acheter à un prix inférieur au prix catalogue (ce qui n'est pas difficile en ce moment). Alors que les fabricants de barres de son concurrents réduisent leur offre HDMI à une simple connexion eARC, Samsung offre la possibilité de connecter directement une console de jeux ou un lecteur multimédia et de transmettre la vidéo à votre téléviseur.

Les performances sont supérieures à la moyenne pour ce niveau de prix. L'équilibre entre la barre et le subwoofer relativement compact a été joliment étudié, et la scène sonore est puissante et dynamique.

La cerise sur le gâteau, ce sont les fonctions bonus de l'écosystème Samsung comme Q-Symphony, SpaceFit Sound et Tap Sound - à condition d'avoir un téléviseur Samsung pour en tirer le meilleur parti, bien sûr.

Rapport qualité-prix : 5/5

Gros plan sur l'arrière de la barre de son Samsung Q700B, montrant les ports HDMI proposés. En plus du HDMI eARC/ARC, il y a une entrée source HDMI qui prend en charge la transmission 4k HDR10+. (Crédit photo : Steve May/TechRadar) (Image credit: Steve May/TechRadar)

Devrais-je acheter la Samsung HW-Q700B ?

Swipe to scroll horizontally Samsung HW-Q700B Caractéristiques Commentaires Évaluation Caractéristiques Une grande variété de fonctionnalités - dommage que Q Symphony soit réservé aux téléviseurs Samsung. 4.5/5 Design La qualité de fabrication est bonne, mais pas particulièrement originale ou sophistiquée. Par ailleurs, elle est très facile à utiliser. 4/5 Qualité du son Performance audio dynamique avec beaucoup de détails et de hauteur, mais manque de haut-parleurs latéraux. 4/5 Rapport qualité/prix Les performances et la qualité du produit sont exceptionnelles. 5/5

ACHETEZ-LA SI...

Vous voulez un système audio au son puissant avec de la place pour des mises à niveau du système.

La présence d'une entrée HDMI pourrait être une solution pour ceux qui jonglent avec les décodeurs, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux.

Vous recherchez la clarté d'un home cinéma à petit prix.

La puissance et la dynamique du son de ce système amélioreront votre expérience sur presque tous les téléviseurs, et sont bien supérieures à celles de la plupart des barres de son de milieu de gamme.

Vous avez un téléviseur Samsung compatible Q-Symphony

Si vous possédez un téléviseur Samsung récent, il est possible qu'il comprenne le système Q-Symphony. C'est un choix encore plus judicieux si vous possédez l'un de ces téléviseurs.

NE L'ACHETEZ PAS SI...

Vous voulez une expérience cinématographique Dolby Atmos totalement immersive.

Comme pour la plupart des mises à niveau de barres de son et de téléviseurs à subwoofer, il y a une limite à la capacité de la Q700B à produire un son cinématographique. Si le son immersif est essentiel pour vous, envisagez le pack Samsung HW-Q750B, qui comprend des enceintes arrière sans fil, ou le système haut de gamme Samsung HW-Q990B.

Vous avez un téléviseur de 50 pouces ou moins

La Q700B est une barre large conçue pour s'associer à des écrans plus grands. L'utiliser avec un écran plus petit ne sera pas esthétique. Si vous avez besoin de quelque chose de plus petit, consultez l'option Bose juste en dessous.

CONSIDÉREZ ÉGALEMENT...

Si notre test de la barre de son Samsung Q700B vous fait envisager d'autres options audio pour améliorer le son de votre téléviseur, jetez un coup d'œil à ces trois appareils alternatifs.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Sony HT-A7000

Cette grande barre de son Dolby Atmos de Sony comprend deux entrées HDMI et prend en charge la fonction Sony 360 Reality Audio, ainsi que Dolby Atmos et DTS:X. Elle est également dotée d'une finition haut de gamme et offre d'excellentes performances sonores. Mais son prix est plus élevé que celui de la HW-Q700B.

Lire notre avis complet sur la HT-A7000 de Sony (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Bose Smart Soundbar 600

Avec un prix compétitif, cette barre Bose au look sympa est adaptée aux petits téléviseurs avec ses dimensions compactes. Elle est bien conçue, avec AirPlay 2 et Chromecast intégrés, et sa compatibilité avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Il n'y a pas d'entrée HDMI secondaire.

Lire notre avis complet sur la Bose Smart Soundbar 600 (s'ouvre dans un nouvel onglet)