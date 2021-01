L'Acer Nitro 5 (2021) intègre les dernières technologies mobiles d'AMD et de Nvidia, ce qui en fait un PC portable gamer qui devrait pouvoir gérer tous les jeux modernes et AAA avec facilité, mais sans causer de dommages irréparables sur votre compte en banque.

Durant le CES 2021, Acer a annoncé la mise à niveau de sa série gaming Nitro 5 - et nous avons eu l'occasion d’exploiter rapidement cette édition 2021.

Se démarquer sur le marché très concurrentiel des ordinateurs portables dédiés au jeu vidéo est une manœuvre délicate à effectuer. Et dans son passé relativement proche, l’Acer Nitro 5 a eu du mal à obtenir la reconnaissance qu'il méritait. Les modèles précédents constituaient déjà en effet des PC portables gamer fiables et abordables, avec une quantité de puissance décente mise à disposition des joueurs ne pouvant se permettre de casser leur plan épargne dans une machine haut de gamme.

Pour autant, le Nitro 5 n’a jamais poussé le rapport qualité-prix à son paroxysme et ça lui a coûté quelques places de choix dans le classement des PC portables gamer abordables. Aujourd’hui, le nouveau Nitro 5 (2021) semble corriger cette erreur, en embarquant le nec plus ultra des composants mobiles d’AMD et de Nvidia.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité de l’Acer Nitro 5 (2021)

L'Acer Nitro 5 (2021) offre le choix entre les nouveaux processeurs mobiles AMD Ryzen 5000, ou les processeurs Intel Core de 11e génération.

Le Nitro 5 équipé d'un processeur Intel Core i5-11300H sera proposé à partir de 999 € pour le modèle 15,6 pouces, et de 1 099 € pour le modèle 17,3 pouces.

Celui préférant un processeur mobile AMD Ryzen 7, et incluant un GPU Nvidia GeForce RTX 3060 ainsi qu’un SSD de 512 Go réclamera respectivement 1 299 € et 1 399 €n selon que vous choisissiez un écran 15,6 ou 17,3 pouces.

Nous ne connaissons pas la date de sortie précise de l’ultime Nitro 5, mais il devrait arriver en France au cours du second trimestre 2021.

(Image credit: Future)

Design de l’Acer Nitro 5 (2021)

L'Acer Nitro 5 (2021) se présente sous trois formats distincts. Le premier, basique, propose un écran IPS 15,6 ou 17,3 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le second se veut plus généreux et correspond au modèle AMD - qui comprend les nouveaux processeurs mobiles Ryzen 5000 -, ici vous pouvez bénéficier d’une dalle 1080p avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz. Enfin, il existe l’alternative QHD (1440p) qui garantit un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Nous avons eu l'occasion de nous familiariser avec le modèle 15,6 pouces, et s'il s'agit indéniablement d'un portable gamer digne Acer : moins large et encombrant que bon nombre de modèles concurrents, avec des dimensions de 363,4 x 255 x 23,9 mm et un poids de 2,3 kg.

S’il n’égale pas la finesse et la légèreté des séries haut de gamme Asus Zephyrus et Acer Triton, il se veut plus souple et transportable que le Nitro 5 de 2020. Cela résulte de certaines modifications apportées par le constructeur à la conception générale - notamment l’amincissement du cadre. Acer nous signale que le ratio écran/corps est désormais de 80%, avec un cadre de 7,02 mm. Non seulement, cela permet à la marque de réduire la taille globale du Nitro 5 (2021) sans diminuer celle de l'écran, mais cela donne aussi au nouveau PC portable gamer abordable un aspect plus moderne et plus haut de gamme.

(Image credit: Future)

Le connecteur d'alimentation a également été déplacé à l'arrière du nouveau Nitro 5, ce qui permet de mieux placer les ventilateurs d'extraction. Comme pour tout ordinateur portable dédié au jeu vidéo et doté de composants puissants, il est essentiel de veiller à ce que l’ensemble de la configuration soit maintenu au frais en permanence - mission accomplie pour le Nitro 5 (2021).

Le clavier accentué en rouge reste similaire à celui du modèle précédent, avec un rétro-éclairage RGB à 4 zones. Il est très réactif et confortable à utiliser. Le pavé tactile est légèrement décalé vers la gauche, ce qui peut vous demander un certain temps pour la prise en main. En revanche, si vous souhaitez optimiser votre efficacité au cours d’une partie rapide, il est préférable de brancher une souris standard.

(Image credit: Future)

En parlant de connectivité, l'Acer Nitro 5 (2021) est livré avec une sélection de ports décente. Sur le côté gauche, vous trouverez un port Ethernet (idéal pour lancer des jeux en ligne avec une connexion réseau stable et fiable), deux ports USB et une prise audio. Sur le côté droit, il y a un port USB-C, un autre port USB et un HDMI de taille normale pour relier un téléviseur ou un moniteur.

Le style global du Nitro 5 (2021) n’a rien de surfait. S'il ne sera jamais confondu avec un ordinateur portable gaming haut de gamme, il conserve assez d’élégance pour éviter la case « cheap ».

(Image credit: Future)

Performances de l’Acer Nitro 5 (2021)

Comme il s'agit d'une première prise en main, nous n'avons pas pu multiplier les tests de performances, mais Windows 10 nous a d’ores et déjà semblé très rapide à l’emploi. Les composants inclus suggèrent certainement que Nitro 5, quelle que soit sa configuration, offrira une expérience de jeu exceptionnelle, et nous sommes impatients de le mettre réellement à l'épreuve.

Un point important à souligner est qu'il y a beaucoup plus de configurations sous pavillon AMD, ce qui nous donne l'impression qu’Acer a clairement choisi la Team Red cette année. Et vous devriez le prendre en compte en cas d’hésitation avec une configuration Intel.

Par exemple, avec le modèle AMD, vous pouvez choisir entre un écran 1080p disposant d’un énorme taux de rafraîchissement de 360Hz, et un écran QHD (1440p) à 165Hz. Le modèle AMD est également celui qui est équipé des derniers GPU de la série Nvidia RTX 3000.

Quant au modèle Intel, il ne délivre qu'une résolution 1080p à 144 Hz, et vous donne accès à une carte graphique bien plus limitée, la GeForce GTX 1650. Les joueurs sérieux voudront dès lors opter pour le modèle AMD, qui garantit plus de puissance. Pour quelques centaines d’euros supplémentaires.

Pour conclure…

Le nouvel Acer Nitro 5 semble pouvoir réellement redéfinir ce que nous attendons d'un PC portable gamer de milieu de gamme. Si Acer répond bien aux performances et à la qualité de fabrication promises, tout en maintenant un prix (relativement) bas, il pourrait rejoindre les challengers de l’année 2021.

Ce pourrait être le premier Nitro 5 à faire vraiment grande impression auprès des gamers, en particulier ceux qui veulent vivre une expérience de jeu exceptionnelle, mais qui ne peuvent dépenser plusieurs milliers d’euros dans un ordinateur portable.

Espérons que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps avant de tester correctement l'Acer Nitro 5 (2021) et vérifier ses prouesses.