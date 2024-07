OpenAI discute avec un géant des puces dont vous n'avez jamais entendu parler pour produire une puce capable de rivaliser avec Nvidia

Il ne fait aucun doute que Nvidia a été l'entreprise qui a le plus profité de la récente révolution de l'IA, puisqu'elle est récemment devenue la troisième entreprise la plus précieuse de la planète, devant Alphabet et Amazon, et pendant un certain temps en juin, elle a même pris la première place, dépassant Microsoft et Apple.

Tous les grands acteurs de la technologie veulent participer à l'IA, mais peu d'entre eux veulent dépendre de Nvidia, et c'est pour cette raison que beaucoup cherchent des alternatives lorsque cela est possible. Microsoft et OpenAI seraient en train de planifier un projet de centre de données qui inclurait un superordinateur d'IA potentiellement alimenté par AMD et baptisé « Stargate ».

Aujourd'hui, The Information affirme qu'OpenAI a eu des discussions avec plusieurs concepteurs de puces, dont Broadcom, au sujet du développement d'une nouvelle puce d'IA pour défier Nvidia.

Plus grand qu'AMD et Intel

Broadcom est surtout connue pour la conception, le développement et la fourniture d'une large gamme de semi-conducteurs et de solutions logicielles d'infrastructure, avec des produits utilisés dans les réseaux de centres de données, la connectivité domestique, l'accès à large bande, les équipements de télécommunications, les smartphones et les stations de base.

L'entreprise est actuellement classée au treizième rang des entreprises les plus précieuses au monde, ce qui la place au-dessus de géants technologiques plus connus tels que Samsung, AMD, Intel, Arm, IBM et Qualcomm.

On ne sait pas encore si la conversation d'OpenAI avec Broadcom et d'autres prétendants est liée à Stargate, mais The Information suggère que, quel que soit le résultat final, il est peu probable qu'il rivalise avec ce que fait actuellement Nvidia, étant donné les années de recherche et de développement - et l'argent - que cela nécessiterait.

OpenAI aurait toutefois embauché d'anciens membres de Google qui ont de l'expérience dans le développement de processeurs Tensor ; c'est dire à quel point l'entreprise est sérieuse dans sa volonté d'avoir son propre matériel.

