Samsung Galaxy Z Fold 7 : il s’approprie les meilleures fonctions du Special Edition

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung devraient arriver plus tard cette année – le Galaxy Z Fold 7 et le Z Flip 7 – et plusieurs fuites donnent déjà un aperçu de ce qui attend les utilisateurs. Il y a quelques jours, une mauvaise nouvelle a circulé : ces modèles ne bénéficieraient d’aucune amélioration en termes de RAM ou de stockage par rapport à la génération actuelle. Cependant, une nouvelle fuite suggère que le Fold 7 pourrait bien compenser cela avec un appareil photo amélioré et un écran plus grand.

D’après le leaker @TheGalox_, le Galaxy Z Fold 7 s’inspirerait du Samsung Galaxy Fold Special Edition. Ce modèle, uniquement disponible dans certaines régions d’Asie (comme la Corée du Sud, le pays d’origine de Samsung), se distinguait par des spécifications améliorées, des écrans plus grands et un prix plus élevé.

Espérons que ce dernier point ne se répercute pas sur le Fold 7. Selon @TheGalox_, ce modèle adopterait le capteur principal de 200 MP, rattrapant ainsi enfin la gamme Galaxy Ultra, tout en bénéficiant d’écrans plus grands. En parallèle, il intégrerait une chambre à vapeur plus large (potentiellement inspirée de la gamme S25), un processeur plus rapide (probablement le Snapdragon 8 Elite de la gamme S25, comme l’annonçaient déjà d’anciennes fuites) et des haut-parleurs améliorés.

Comme toujours, ces informations sont à prendre avec prudence. Même si le Galaxy Z Fold 7 emprunte certaines caractéristiques à l’édition spéciale, il ne s’agirait pas d’une copie conforme. Par exemple, il disposerait de 12 Go de RAM, contre 16 Go pour l’édition spéciale. Certains ajustements pourraient également permettre d’éviter une hausse de prix pour cette nouvelle version.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 a été utilisé comme smartphone principal ces derniers mois, et comme souvent évoqué dans le podcast TechRadar, il est difficile d’imaginer revenir à un téléphone classique. Pourtant, malgré ses nombreux atouts, certaines particularités peuvent rendre son adoption compliquée, d’autant plus qu’il s’agit du smartphone grand public le plus cher de Samsung.

Premier point de frustration : l’appareil photo. Pour beaucoup, la qualité des capteurs est un critère décisif dans le choix d’un smartphone. Or, malgré un prix environ 1,5 fois plus élevé, le Fold 6 offre un appareil photo moins performant qu’un Galaxy Ultra. Certes, le coût supplémentaire s’explique par l’écran pliable, mais il reste étonnant d’investir dans un téléphone haut de gamme avec des concessions sur un élément aussi essentiel.

Autre inconvénient : le format de l’écran externe. Plus étroit que celui d’un smartphone classique, il peut causer quelques désagréments, notamment des applications tronquées sur les bords ou une sensation d’espace limité pour la lecture de vidéos. Ce n’est pas un défaut rédhibitoire, mais à un tarif de départ de 1 999 €, il est difficile d’accepter le moindre compromis – surtout quand des modèles concurrents, comme le Google Pixel 9 Pro Fold, proposent un écran externe plus large et un prix similaire, autour de 1 899 €.

Si le Z Fold 7 adopte l’écran de l’édition spéciale, il pourrait offrir une expérience plus confortable et renforcer son attrait en tant qu’alternative aux tablettes.

Reste à voir si ces améliorations seront bien au rendez-vous. La confirmation viendra avec l’annonce officielle de Samsung. Il faudra également surveiller si des changements sont apportés à la certification IP48 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Aucune grande attente sur ce point, mais ce pourrait être l’un des derniers obstacles à surmonter pour faire du pliable un produit totalement abouti.

