Samsung Galaxy Z Flip 6 : un changement majeur pour l'écran de couverture

Le Galaxy Z Flip 6 de Samsung pourrait connaître une baisse de gamme surprenante. En effet, une fuite de la fiche technique a récemment fait surface, et l'on découvre que l'écran de couverture sera doté d'une dalle IPS LCD au lieu d'une dalle AMOLED.

Il s'agit d'un changement important, car tous les Z Flip avant ce nouveau modèle étaient équipés d'un écran AMOLED. Selon 9To5Google, l'écran mesurera 3,4 pouces avec une résolution de 720 x 748, comme sur le Z Flip 5.

Cette décision a déconcerté les internautes, d'autant plus que les écrans AMOLED permettent d'obtenir des images de meilleure qualité que les écrans LCD. Les couleurs sont plus vives, les noirs plus foncés et la technologie est même économe en énergie.

Alors pourquoi Samsung opte-t-il pour un écran AMOLED qui serait moins performant ? Selon Tom's Guide, deux raisons expliquent ce changement.

Tout d'abord, les panneaux LCD sont "moins sujets aux brûlures d'écran... et ont donc tendance à durer plus longtemps". Samsung pourrait donc préférer une pièce plus durable. Deuxièmement, ils sont "moins chers à produire que les écrans OLED". Une rumeur a circulé selon laquelle le Z Flip 6 verrait son prix augmenter à 1 099 dollars, et l'entreprise pourrait chercher à gagner plus d'argent sur son prochain smartphone.

Cependant, le site d'information SamMobile n'est pas d'accord, affirmant que le Galaxy Z Flip 6 n'aura pas d'écran de couverture LCD et conservera l'écran AMOLED. Le site explique que "l'employé de Samsung [qui] a créé [la] fiche technique qui a fait l'objet d'une fuite a fait une faute de frappe". On ne sait pas dans quelle mesure cette affirmation est vraie, car la publication ne mentionne pas sa source ni la manière dont elle a reçu l'information. Cette affirmation pourrait être totalement dénuée de fondement, il convient donc de la prendre avec des pincettes.

Mise à niveau de l'interprète du Samsung Galaxy Z Flip 6

Outre les changements apportés à l'écran de couverture, des "documents marketing ayant fait l'objet d'une fuite et publiés par [l'initié] Evan Blass" révèlent que Samsung met à jour le mode Interprétation sur le Z Flip 6 et le Z Fold 6. Les interprètes, si vous ne les connaissez pas, permettent aux utilisateurs d'engager plus facilement des conversations dans d'autres langues. Vous parlez dans le microphone, l'outil traduit rapidement vos mots et le texte apparaît dans une autre langue au bas de l'écran.

La mise à jour Interpreter utiliserait l'écran extérieur des téléphones pliables, "montrant les traductions à l'autre" personne. Vous n'aurez pas à retourner le téléphone puisque le texte s'affichera des deux côtés. Les images des documents marketing suggèrent que la fonctionnalité ne fonctionne qu'en mode Flex, ce qui signifie que l'appareil est ouvert à moitié. Le Pixel Fold a une capacité similaire mais doit être complètement ouvert.

Samsung devrait tenir son prochain événement Galaxy Unpacked le 10 juillet. Nous saurons alors avec certitude de quoi ces smartphones sont capables, alors restez à l'écoute de notre couverture de ce grand jour.

