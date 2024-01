Samsung Galaxy S24 : une fuite de dernière minute laisse entrevoir une amélioration de l'écran cruciale

Malgré l'imminence de la date de lancement du Samsung Galaxy S24, prévue pour le 17 janvier, les fuites continuent de partager de nouvelles informations sur les améliorations potentielles que les fans peuvent attendre du nouveau téléphone et de sa fratrie à plus grand écran, le Samsung Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra.

La dernière information en date provient du spécialiste des rumeurs Ice Universe, qui affirme que Samsung a augmenté la vitesse de réponse tactile de l'écran de ses prochains appareils phares "de plus de 10 %" par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. En d'autres termes, les trois téléphones Galaxy S24 devraient offrir une expérience de défilement plus fluide et plus rapide que leurs homologues Galaxy S23.

Nous avons déjà entendu dire que les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus pourraient être capables d'ajuster dynamiquement leur taux de rafraîchissement entre 1Hz et 120Hz, comme le Galaxy S23 Ultra. Mais cette rumeur d'augmentation de la vitesse de réponse tactile de l'écran semble être une mise à jour distincte qui s'appliquera à l'ensemble de la gamme Galaxy S24.

Le Galaxy S23 offre déjà une expérience de défilement impressionnante - nous avons décrit l'écran du téléphone comme "fluide et ultra-réactif" dans notre test du Samsung Galaxy S23 - mais une augmentation de 10% de la vitesse de réponse sera néanmoins une amélioration bienvenue (et potentiellement cruciale) pour ceux qui se plaignent de la fluidité de l'interface One UI de Samsung.

Les trois téléphones Galaxy S24 devraient conserver l'écran Dynamic AMOLED 2X de leur prédécesseur, mais chaque appareil Galaxy S24 devrait bénéficier d'une luminosité maximale de 2 500 nits cette fois-ci. Ainsi, les prochains modèles phares de Samsung devraient être dotés de l'un des meilleurs écrans mobiles - si ce n'est le meilleur écran mobile - que nous ayons jamais vu.

À titre de référence, l'iPhone 15 Pro Max d'Apple - sans doute le meilleur téléphone de 2023 - utilise un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits.

Image 1 of 5 Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 plus (Image credit: @OnLeaks / @GizNext) Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 plus (Image credit: @OnLeaks / @GizNext) Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix) Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

En ce qui concerne les autres améliorations que nous attendons de la gamme Galaxy S24, une nouvelle fuite complète des spécifications du Galaxy S24 a apparemment confirmé les caractéristiques de la puce, de l'appareil photo, de la batterie et de l'espace de stockage des téléphones.

En ce qui concerne le design, le Galaxy S24 Ultra semble destiné à un cadre en titane de type iPhone 15 Pro, tandis que les Galaxy S24 standard et S24 Plus pourraient se vanter d'avoir des bordures plus petites et des bords légèrement plus plats.

Naturellement, toutes ces informations restent spéculatives à ce stade - mais nous n'avons pas beaucoup de temps à attendre pour les détails officiels. Le premier événement Galaxy Unpacked de cette année devrait débuter le 17 janvier à 19h00 en France, et nous serons sur place à San Jose pour couvrir toutes les annonces concernant le Galaxy S24 au fur et à mesure.