Samsung Galaxy S24 Ultra : la deuxième grande mise à jour de l'appareil photo pourrait arriver très bientôt

La première importante mise à jour de l'appareil photo du Galaxy S24 Ultra de Samsung a apporté des améliorations en termes de vitesse d'obturation, de clarté vidéo et d'exposition. À présent, il se murmure qu'une seconde mise à jour "majeure" de l'appareil photo pourrait être imminente pour le meilleur téléphone de Samsung.

Selon le leaker récurrent de Samsung, Ice Universe, "avril marquera l'arrivée d'une importante mise à jour de l'appareil photo [pour le Galaxy S24 Ultra] concernant la balance des blancs et la qualité d'image en téléphoto." Les discussions autour d'une balance des blancs peu convaincante sont devenues monnaie courante sur le forum communautaire de Samsung dernièrement, et nous avons nous-mêmes critiqué le Galaxy S24 Ultra pour la qualité parfois décevante de son image en téléphoto dans notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra. Nous sommes donc ravis d'apprendre que Samsung pourrait s'apprêter à résoudre ces deux problèmes.

Dans le même post sur X, Ice Universe évoque une mise à jour encore plus imminente pour mars destinée au Galaxy S24 Ultra, qui devrait "ajouter un mode mineur et quelques optimisations" pour l'appareil photo du téléphone. Cependant, les améliorations plus significatives ne devraient pas être déployées avant le mois prochain.

Comme mentionné précédemment, la mise à jour de février de Samsung a apporté des améliorations à l'appareil photo du Galaxy S24 Ultra en termes de vitesse d'obturation, de clarté vidéo, d'exposition et d'expression des couleurs, tandis que la clarté du texte vu à travers l'objectif zoom à haute magnification du téléphone a également été améliorée.

Le dernier fleuron de Samsung s'est rapidement hissé au sommet de notre classement des meilleurs téléphones avec appareil photo peu après son lancement en janvier. Il est réjouissant de voir Samsung continuer à perfectionner un appareil déjà exceptionnel.

L'appareil photo arrière du Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Quant à la manière dont le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait surpasser le Galaxy S24 Ultra dans le domaine de la photographie, le leaker de Samsung, Bennett Buhner, a avancé que le premier pourrait se vanter d'une nouvelle caméra principale de 200MP avec un capteur plus grand d'un pouce, ainsi que d'une caméra ultra-large améliorée de 50MP, d'une caméra téléphoto avec zoom 10x de 50MP, et d'une caméra téléphoto à zoom variable de 50MP. Impressionnant.

Naturellement, nous sommes encore loin de la date de sortie présumée du Galaxy S25 Ultra en janvier 2025, et nous nous amusons encore à expérimenter avec les différentes caméras du Galaxy S24 Ultra. Cela dit, avec les rumeurs sur l'iPhone 16 Pro Max qui commencent à s'intensifier dans les mois à venir – nous entendons déjà dire que l'iPhone 16 Pro Max pourrait enfin rivaliser avec Samsung dans un domaine clé – il ne fait aucun doute que Samsung travaille dur pour développer sa prochaine gamme d'objectifs dominants sur le marché.