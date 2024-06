Mauvaise nouvelle : le Samsung Galaxy Z 6 Fold Ultra semble être exclusif à l'Asie

Le Galaxy Z Fold 6 Ultra de Samsung - la version super-premium du Galaxy Z Fold 6 standard, selon les rumeurs - ne sera probablement pas disponible dans la plupart des pays du monde, une nouvelle fuite suggérant que l'appareil pliable ne sera disponible qu'en Corée du Sud et en Chine.

Cette information provient d'Android Headlines et se base sur un numéro de modèle d'appareil Samsung qui a été repéré, ainsi que sur un travail de détective. Les téléphones Samsung ont généralement des numéros de modèle différents selon les régions, ce qui nous donne des indices sur les lancements.

Le mois dernier, nous avons appris que le Galaxy Z Fold 6 Ultra pourrait n'être disponible qu'en Corée du Sud, et la nouvelle qu'un autre pays pourrait voir le jour est donc positive - c'est juste que la majorité de la population de la planète regardera avec envie.

Le marché de la téléphonie en Asie est très différent de celui de régions comme l'Europe et les États-Unis - en termes de fabricants dominants, de la rapidité avec laquelle les utilisateurs mettent à jour leurs téléphones, et plus encore - et il semble que Samsung veuille en faire plus pour essayer de stimuler les ventes en Chine et dans son pays d'origine, la Corée du Sud, en particulier.

En attente du Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra

Nous pourrions avoir plus de deux produits pliables de Samsung cette année. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nous n'avons pas beaucoup entendu parler du Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, mais son nom suggère qu'il s'agira d'une version plus puissante et plus chère du téléphone pliable standard qui arrivera le mois prochain - voir aussi le Samsung Galaxy S24 Ultra, par exemple.

La plupart des fuites autour de cet appareil n'ont pas vraiment dépassé l'information de base qu'il est susceptible d'être en route. Le Galaxy Z Fold 6 étant, selon les rumeurs, une mise à jour plutôt mineure par rapport au Galaxy Z Fold 5, nous espérons que le modèle Ultra apportera des changements plus substantiels.

Nous avons beaucoup entendu parler du Samsung Galaxy Z Fold 6 jusqu'à présent, ainsi que du Galaxy Z Flip 6. Les couleurs potentielles des deux téléphones pliables ont fait l'objet de fuites, et nous avons également vu des unités factices qui font allusion au design choisi par Samsung.

D'après les fuites non officielles qui ont émergé jusqu'à présent, il semblerait que le Galaxy Z Fold 6 Ultra, le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6 et plusieurs autres gadgets - dont la Samsung Galaxy Watch 7 - feront leur apparition le 10 juillet.

