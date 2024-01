Design du Samsung Galaxy S24 Ultra : tous les grands changements

Lancé lors du premier Samsung Galaxy Unpacked de 2024, le Samsung Galaxy S24 Ultra est une nouvelle évolution du plus grand smartphone de la série Galaxy S.

À première vue, il ressemble beaucoup au Galaxy S23 Ultra, dans la mesure où le même design rectangulaire est présent avec un quatuor de caméras arrière intégrées dans le châssis du téléphone. Mais le Galaxy S24 Ultra apporte deux changements majeurs au niveau du design.

Le premier concerne le matériau utilisé par le téléphone. Son châssis est en titane, ce qui, à l'instar de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, permet d'alléger le téléphone tout en le rendant plus résistant. Ensuite, il y a l'utilisation du nouveau Gorilla Armor de Corning, qui remplace le verre Gorilla Glass Victus 2 de l'écran du Galaxy S23 Ultra par un verre encore plus résistant.

L'utilisation du titane a également permis d'offrir de nouvelles options de couleurs pour le Galaxy Ultra de nouvelle génération : Violet Titane, Gris Titane, Noir Titane, Jaune Titane, Bleu Titane, Vert Titane et Orange Titane. Pour plus de détails, consultez notre guide sur les couleurs du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Le deuxième changement de design notable est que le Galaxy S24 Ultra abandonne les bords incurvés de son prédécesseur au profit d'un écran plat. Ce qui peut sembler être une régression sur le plan de l'esthétique et de la sensation pourrait être une aubaine pour les utilisateurs du stylo S Pen, car Samsung a expliqué qu'un écran plus plat offre plus d'espace utilisable pour écrire des notes et faire des gribouillages.

Design du Samsung Galaxy S24 Ultra : détails

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 Ultra Dimensions : 162.3 x 79.0 x 8.6mm Poids : 232g Affichage : AMOLED 2X plat et dynamique de 6,8 pouces Cadre : Titane Couleurs : Violet Titane, Gris Titane, Noir Titane, Jaune Titane, Bleu Titane, Vert Titane et Orange Titane

Design du Samsung Galaxy S24 Ultra : photos

Image 1 of 17 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

