Nothing Phone 2a : des rendus révèlent le prometteur milieu de gamme dans son intégralité

Les fuites concernant le Nothing Phone (2a) se multiplient à mesure que l'on se rapproche de sa date de lancement, le 5 mars. Cette fois, une série d'images qui pourraient être officielles a récemment fait surface, montrant le design final du téléphone de milieu de gamme dans son intégralité.

Étrangement, ces images ont été publiées sur les forums de la communauté Nothing par l'utilisateur Greg2024. La page originale a depuis été supprimée, mais heureusement, des personnes ont réussi à en sauvegarder le contenu. D'après la fuite, le Nothing Phone (2a) semble radicalement différent de l'ancien modèle Phone (2). Les lentilles de la caméra arrière seront alignées horizontalement et placées au centre de la moitié supérieure de l'appareil. De plus, le glyphe a complètement disparu. Il est remplacé par trois bandes lumineuses situées autour des caméras. En dessous, vous remarquerez un motif en forme de tuyau qui descend vers le bas.

[Exclusive] #NothingPhone2aNothing Phone 2a is coming up with Plastic frame!! pic.twitter.com/HkTjVvF3NOFebruary 22, 2024 See more

À l'avant, on retrouve l'écran AMOLED de 6,7 pouces entouré de fines bordures. L'objectif selfie à sténopé se trouve en haut, et les images montrent le bouton d'alimentation sur la droite et le contrôle du volume sur la gauche. Enfin, le Nothing Phone (2a) sera disponible en noir ou en blanc.

Voir l'avenir du Nothing Phone 2(a)

La question est donc de savoir ce que l'on peut tirer des rendus, car, à notre avis, ils semblent corrects. Pour commencer, le glyphe arrière qui se transforme en un réseau lumineux simplifié est probablement une mesure de réduction des coûts de la part des développeurs. Il en va de même pour la bobine de recharge sans fil. Elle a disparu et a été remplacée par les lignes qui serpentent vers le bas.

Ce qui ajoute encore plus de crédibilité à la fuite, ce sont les caméras. Vers la mi-février, Abhishek Yadav, un initié de l'industrie, a mis la main sur ce qu'il prétend être une première version du smartphone, et comme par hasard, il arbore des lentilles alignées horizontalement. Il est également intéressant de se pencher sur le slogan de l'événement de lancement du Nothing Phone (2a) : "Fresh. Eyes.". Et qu'est-ce qui ressemble à une paire d'yeux ? Deux appareils photo placés l'un à côté de l'autre.

Informations manquantes concernant le Nothing Phone 2(a)

Les spécifications de l'appareil ne faisaient pas partie de la fuite ; cependant, la société a confirmé dans une récente vidéo YouTube que le smartphone fonctionnera avec une puce MediaTek Dimensity 7200 Pro conçue sur mesure. Les autres capacités matérielles du modèle sont officiellement inconnues à ce jour, bien que des rumeurs affirment qu'il disposera d'au moins 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Le prix reste également un mystère, mais 9To5Google estime qu'il pourrait être d'environ 349 €.

Comme toujours, il convient de prendre ces informations avec des pincettes. Les choses peuvent toujours changer dans les deux semaines à venir. Peut-être que l'entreprise s'en tiendra à l'ancien réseau de lentilles alignées verticalement.

À peu près au même moment que cette fuite, la sous-marque CMF by Nothing a annoncé deux nouveaux produits audio, notamment le Neckband Pro, une paire d'écouteurs équipés d'une batterie qui s'accroche autour du cou. Ces écouteurs sont censés être dotés du "meilleur ANC de leur catégorie", c'est-à-dire d'un système actif de réduction du bruit.

Si vous souhaitez connaître notre avis sur les meilleurs appareils ANC, consultez la liste de TechRadar des meilleurs écouteurs à réduction de bruit pour 2024.