LG prépare un smartphone à écran enroulable avec sa nouvelle technologie OLED

Une récente demande de brevet déposée par LG Display laisse entrevoir un possible retour du projet de téléphone enroulable de la marque, aperçu pour la dernière fois sous forme de prototype en 2022.

Le brevet en question concerne un écran enroulable, utilisant probablement la même technologie que celle du téléphone LG Rollable, annulé et évoqué par The Verge en 2022, soit un an après l'arrêt de la production de smartphones par LG. L'écran OLED de ce concept démarrait à 6,8 pouces, pour ensuite s'étendre jusqu'à 7,4 pouces, le transformant en une mini-tablette.

LG Display, filiale du groupe LG, est spécialisée dans la conception et la fabrication d’écrans qu’elle commercialise sous licence à d'autres entreprises, y compris LG Electronics, son actionnaire majoritaire, bien que juridiquement distinct.

Étant donné que ce téléphone enroulable a atteint le stade du prototype – comme l’a démontré le test pratique de BullsLab – on peut raisonnablement supposer que cet écran pourrait être à nouveau produit, bien que l'échelle de production reste incertaine.

D'après MSPowerUser, la demande de 21 pages inclut des schémas détaillant comment cette technologie d'écran enroulable pourrait être utilisée non seulement pour des appareils de taille smartphone, mais aussi pour des formats plus grands. Bien que publiée le 8 octobre de cette année, cette demande de brevet a en réalité été déposée le 10 octobre 2023.

LG pourrait-il revenir aux smartphones ?

Le LG Wing avait un design vraiment unique lorsqu'il a été lancé en 2020 (Image credit: Future)

Il n'est pas rare que les fabricants de téléphones déposent des brevets spéculatifs sur leurs technologies propriétaires, dans l'intérêt de protéger leurs idées des concurrents. Mais voir LG continuer à faire des recherches sur la conception de téléphones est particulièrement enthousiasmant, surtout après son retrait du marché des smartphones en 2021.

LG s'est fait connaître avec des smartphones Android de haute qualité et, plus tard, avec des designs futuristes et uniques. L’un des plus mémorables reste le LG Wing, qui possédait deux écrans superposés, le principal pouvant pivoter en mode paysage pour donner au téléphone un profil en forme de T. Le dernier téléphone de la marque, le LG V60, s'était également distingué avec un second écran détachable, offrant une alternative moins chère aux premiers téléphones pliables.

Avec ces modèles en tête, un écran enroulable ne semblerait pas incongru si LG décidait de revenir sur le marché des smartphones.

Cela dit, il n’y a eu aucune annonce officielle, ni même de suggestion, indiquant un retour de LG dans ce secteur. Il est donc peu probable que la marque sud-coréenne relance elle-même de nouveaux téléphones.

Cependant, ce brevet ayant été déposé par LG Display, qui licencie souvent ses écrans à d’autres fabricants, il est possible que cette technologie soit utilisée par une autre marque.

Quoi qu’il en soit, il est enthousiasmant de constater que ce produit novateur n’a pas été totalement oublié.

Pour rester informé des dernières nouvelles et des annonces officielles, n’hésitez pas à suivre nos actualités sur les smartphones – et pour un petit retour dans le passé, consultez notre liste d’archives des meilleurs téléphones LG.