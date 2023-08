iPhone 15 : la date de sortie du prochain smartphone d'Apple se précise

Le prochain smartphone d'Apple, l' iPhone 15 , est très attendu. En attendant, de nombreuses fuites ont révélé de nombreux détails concernant ce dernier. Concernant le bloc photo, l'iPhone 15 pourrait ainsi être équipé d'un objectif hybride à grande ouverture . L'iPhone 15 Pro, quant à lui, pourrait bénéficier d'un tout nouveau design . En effet, ses boutons latéraux pourraient être bien plus polyvalents que prévu . Quoi qu'il en soit, nous devrions rapidement être fixés, Apple étant sur le point de présenter officiellement son prochain smartphone.

Ainsi, selon un rapport publié par Bloomberg, l'iPhone 15 sera mis en vente aux alentours du 22 septembre, après avoir été dévoilé lors d'un événement prévu le 12 ou le 13 septembre. Pour rappel, l'iPhone 14 a été annoncé le mercredi 7 septembre de l'année dernière, tandis que l'événement iPhone 13 a eu lieu le mardi 13 septembre en 2021.

iPhone 15 : des pénuries dès la sortie des prochains appareils d'Apple ?

L'iPhone 15 devrait afficher des améliorations considérables par rapport à son prédécesseur. Bien que la caméra de l'iPhone 15 Ultra puisse poser un sérieux dilemme au photographe , la gamme devrait être nettement plus durable. En effet, l'iPhone 15 Pro pourrait être bien plus facile à réparer que son prédécesseur, l'iPhone 14.

Les ventes d'iPhones seraient globalement en baisse. Et, pour ne rien arranger, l'iPhone 15 Pro pourrait connaître des pénuries à son lancement . La sortie de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max pourrait être retardée de plusieurs semaines. En effet, Apple utilise un nouveau processus de fabrication de ses écrans d'iPhone, ce qui perturberait la chaîne de production.

De plus, Apple est confronté à des concurrents de taille. Parmi ceux-ci, on compte notamment Samsung, qui vient de révéler les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Les deux smartphones pliables sud-coréens devraient être mis sur le marché le 11 août prochain. De son côté, Google propose le Pixel Fold depuis juin dernier.