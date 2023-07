Apple : l'iPhone 15 Pro pourrait connaître des pénuries dès son lancement

L'iPhone 15 devrait être dévoilé en septembre prochain. En attendant, nous en savons déjà beaucoup sur la prochaine génération d'iPhone . En effet, plusieurs fuites ont dévoilé un tout nouveau design pour l'iPhone 15 , ainsi que de nouveaux boutons polyvalents . Toutefois, l'iPhone 15 Pro semble déjà poser des problèmes à cause de son écran OLED. Tandis que LG Display menace le monopole de Samsung concernant la production des dalles OLED, Apple pourrait manquer de matériaux et ne pas être en mesure de produire suffisamment d'iPhone 15 Pro.

En effet, les fournisseurs d'Apple utiliseraient un nouveau processus de fabrication d'écrans pour réduire la taille du cadre, ce qui pose bien des problèmes avec les écrans fabriqués par LG Display. Un rapport de Wamsi Mohan, analyste chez Bank of America, affirme ainsi que la sortie de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max pourrait être retardée de plusieurs semaines. Apple a d'ailleurs rencontré un problème similaire avec l'augmentation de la taille de l'écran de l'Apple Watch Series 7 en 2019, retardant la sortie de la montre connectée d'environ un mois.

iPhone 15 Pro : un nouvel écran OLED problématique

L'iPhone 15 Pro Max devrait être le plus durement touché par le problème de fabrication et pourrait être le plus difficile à obtenir au moment du lancement des iPhone 15. Il est toutefois peu probable qu'Apple retarde le lancement de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max. Néanmoins, Apple pourrait disposer de moins d'unités disponibles au lancement que prévu, ce qui devrait entraîner des pénuries.

The Information affirme que les modèles iPhone 15 Pro sont actuellement en cours d'essai chez Foxconn, l'entreprise testant la fiabilité de la fabrication des appareils d'Apple. La production en série devrait débuter en août prochain, tandis qu'Apple devrait officiellement dévoiler l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Max le 23 septembre prochain.