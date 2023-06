iPhone 15 Pro : LG Display menace le monopole de Samsung pour la production des écrans OLED

Apple a l’habitude de faire appel à plusieurs constructeurs pour assurer la production des écrans de ses iPhone. La firme de Cupertino confie notamment la production à Japan Display Inc., BOE Technology Group Co., Sharp Corp., Samsung et LG. Néanmoins, Samsung Display conserve le monopole sur la fabrication des dalles des iPhone. En effet, le constructeur sud-coréen a assemblé jusqu’à 70 % des dalles de l’iPhone 14 Pro l’année dernière.

L’iPhone 15 attendu pour l’automne 2023 pourrait finalement mettre un terme au monopole de Samsung. Dans un nouveau rapport, le média sud-coréen The Elec révèle que LG Display va augmenter sa part de dalles LTPO OLED pour l’iPhone 15 Pro. LG devrait donc produire plus d’écrans que d’habitude pour le prochain iPhone.

LG Display va produire plus de dalles OLED pour l’iPhone 15 Pro cette année

The Elec n’a pas donné de chiffres plus précis, mais LG aurait augmenté sa capacité de production pour répondre à la forte demande. Apple s’attendrait effectivement à ce que les iPhone 15 Pro et Pro Max soient victimes d’une forte demande dans le monde. Ce serait la raison pour laquelle LG Display aurait plus de dalles OLED à produire cette année.

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour Samsung qui risque de voir son monopole trembler. Rappelons que LG a eu de faibles taux de rendement l’année dernière pour l’iPhone. L’approvisionnement n’a pas été suffisant et l’iPhone 14 Pro Max a eu des retards de livraison. Samsung a donc pris le relai en produisant des dalles supplémentaires à la place de LG, mais aussi à un prix plus élevé pour Apple. Les retards n’ont cependant pas empêché l’iPhone 14 Pro Max d’être le smartphone premium le plus vendu au monde au premier trimestre 2023.

Afin d’éviter de répéter les erreurs de l’année passée, Apple a peut-être commandé à LG un volume plus important de dalles LTPO OLED pour l’iPhone 15 Pro. D’ailleurs, le prochain iPhone se déclinerait en deux tailles d’écran. Les iPhone 15 et 15 Pro auraient une dalle de 6,1 pouces tandis que les iPhone 15 Plus et 15 Pro Max (Ultra) seraient équipés d’un écran de 6,7 pouces.

Source : The Elec