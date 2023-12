iOS 17.2 apporte une mise à jour importante et inattendue à l'iPhone 14 et à l'iPhone 13

iOS 17.2 est sur le point d'être lancé, et grâce aux différentes bêtas, nous avons une bonne idée de ce que nous pouvons en attendre depuis un certain temps. Mais la version candidate d'iOS 17.2 a été distribuée aux développeurs et aux bêta-testeurs, avec les notes de version complètes, et il y a une caractéristique notable dont nous n'avions pas connaissance auparavant.

Plus précisément, les notes de version - repérées par 9to5Mac - mentionnent qu'il y a maintenant une "prise en charge du chargeur Qi2 pour tous les modèles d'iPhone 13 et d'iPhone 14". Qi2 est la nouvelle norme de recharge sans fil du Wireless Power Consortium, et elle permet aux appareils compatibles et aux chargeurs sans fil de se recharger à 15 W au lieu des 7,5 W de la norme précédente.

Bien que cette puissance ne soit pas comparable aux systèmes propriétaires les plus rapides que l'on trouve sur certains des meilleurs téléphones Android, elle est deux fois supérieure à celle de la version précédente.

Adapté à MagSafe

Dans le cas d'Apple, vous pouviez déjà charger à 15 W avec des chargeurs certifiés MagSafe, mais lorsque vous utilisiez d'autres chargeurs sans fil, vous étiez limité à 7,5 W sur les gammes iPhone 13 et iPhone 14.

La mise à jour iOS 17.2 devrait donc permettre à un plus grand nombre de chargeurs de recharger ces téléphones à 15 W, et de trouver des chargeurs moins chers offrant une puissance de charge de 15 W.

Si vous vous demandez où se situe la gamme iPhone 15 dans tout cela, sachez qu'elle est déjà compatible avec le Qi2. Elle a été lancée avec Qi2, ce qui en fait l'une des premières gammes de smartphones à prendre en charge cette norme.

Il convient de noter que les notes de mise à jour d'iOS 17.2 n'indiquent pas explicitement que cette version permettra aux modèles iPhone 14 et iPhone 13 de se recharger à 15 W avec des chargeurs Qi2, mais la prise en charge de la norme signifie vraisemblablement que ce sera le cas.

Nous en aurons bientôt la certitude, car iOS 17.2 devrait arriver vers la mi-décembre (donc dans une semaine ou deux). À cette occasion, elle apportera non seulement la prise en charge du Qi2, mais aussi la nouvelle application Journal d'Apple, une option Traduction pour le bouton Action de l'iPhone 15 Pro, des changements dans la présentation de l'App Store, et bien plus encore.