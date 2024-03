iPhone 16 Pro : des fuites pourraient nous donner un premier aperçu du bouton Capture

Les fichiers CAO de ce qui est supposé être l'iPhone 16 Pro ont récemment fait surface en ligne, donnant une idée de ce à quoi pourrait ressembler le prochain fleuron d'Apple.

Selon le site d'information technologique 91mobiles, le smartphone ressemblera à l'iPhone 15 Pro avec quelques différences notables. Tout d'abord, le 16 Pro devrait être légèrement plus grand que le modèle actuel, mesurant 149,6 x 71,4 x 8,4 mm. Les sources industrielles du site Web poursuivent en affirmant qu'il aura un écran de 6,1 pouces. Il y a une divergence à ce sujet, car des fuites plus anciennes affirment que l'appareil mobile aura un écran de 6,3 pouces. 91mobiles penche toutefois pour un écran plus grand en raison des nouvelles dimensions indiquées et du fait que les rendus montrent des bordures plus fines autour du verre.

(Image credit: 91mobiles/Apple)

La plus grande révision trouvée dans les fichiers est l'inclusion du fameux bouton de Capture qui sera situé sous le bouton d'alimentation sur le côté droit. Le bouton de Capture, si vous ne le connaissez pas, est censé aider les utilisateurs à prendre de meilleures photos en rendant le processus plus confortable. Vous n'aurez plus à appuyer sur l'écran pour prendre une photo.

Les capacités du bouton de Capture sont restées un mystère, bien qu'un rapport datant de janvier nous éclaire sur ce point. Une légère pression sur le bouton de Capture permet à l'appareil photo de faire la mise au point, tandis qu'une pression complète permet de prendre une photo, à l'instar du bouton d'obturation d'un appareil photo traditionnel.

Apple veut garder le meilleur

Au dos, la caméra arrière conserve apparemment le même design à trois lentilles que celui de l'iPhone 15 Pro. Normalement, ce ne serait pas une nouvelle importante, mais une autre rumeur datant de février affirmait qu'Apple allait abandonner la surface ronde de l'appareil photo pour la remplacer par une surface triangulaire. Les gens pensaient qu'il s'agirait du nouveau design à venir. Cependant, il semblerait qu'Apple s'en tienne à son look éprouvé et authentique.

91mobiles poursuit en affirmant que "l'iPhone 16 Pro devrait être doté d'un téléobjectif à tétraprisme 5X". L'iPhone 15 Pro Max possède le même type d'objectif et les images qu'il prend sont stupéfiantes. On ne sait pas si l'iPhone 16 Pro sera doté d'une stabilisation optique de l'image. Cette technologie n'est pas mentionnée dans la fuite. On peut supposer qu'elle le sera, car les photos prises avec un zoom bénéficient grandement d'une stabilisation robuste. Parmi les autres caractéristiques potentielles de l'iPhone 16 Pro figurent un appareil photo ultra-large de 48 Mpx et une batterie de 3 355 mAh.

Apple organise chaque année en septembre un événement majeur au cours duquel elle annonce tous les nouveaux modèles d'iPhone. Nous nous attendons à ce que l'iPhone 16 Pro soit dévoilé dans six mois, mais aussi l'iPhone SE de quatrième génération et l'Apple Watch X.

Il faudra donc attendre un certain temps avant d'obtenir des informations officielles. En attendant, TechRadar vous propose un tour d'horizon des meilleurs iPhone pour 2024.