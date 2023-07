Le Google Pixel Fold serait bien plus fragile que le Galaxy Z Fold

Le Pixel Fold a connu une fuite majeure. Puis , Google a enfin dévoilé son nouveau smartphone pliable . Et si le Google Pixel Fold devrait être le précurseur des smartphones pliables abordables , la qualité de sa charnière laisserait à désirer. D'ailleurs, à peine sorti, celui-ci a rapidement connu des problèmes au niveau de son écran. Des testeurs viennent ainsi de faire passer le Pixel Fold au banc d'essai. Les résultats des tests sont plutôt inquiétants.

JerryRigEverything a ainsi récemment soumis le Pixel Fold à son test de durabilité. Et, malheureusement, le smartphone de Google a échoué de manière spectaculaire au test de résistance et de pliage. Pourtant, la charnière a tenu bon face à une exposition agressive à la poussière et à la pression externe. En revanche, le châssis métallique s'est plié et cassé près de la ligne d'antenne, et ce, de tous les côtés.

Le Google Pixel Fold serait-il trop fin pour son bien ?

Pourtant, selon les propres termes de Google, le Pixel Fold a un "profil plus fin que n'importe quel autre téléphone pliable" tout en offrant la "charnière la plus durable qui soit". Mais il semblerait que ce choix esthétique, visant à rendre le Pixel Fold aussi fin que possible, ait impacté la durabilité du téléphone.

En revanche, les téléphones pliables de Samsung, comme le Galaxy Z Fold 5, ont résisté aux tests de stress de JerryRigEverything grâce à un cadre robuste et à un mécanisme de charnière solide. De plus, contrairement à son rival Samsung, le Pixel Fold ne semble pas avoir de mécanisme de verrouillage pour empêcher le téléphone de se déplier dans le sens inverse ou de son angle maximal de 180 degrés. Enfin, de nombreux acheteurs et journalistes ont rapporté que l'écran de leur Pixel Fold avait lâché sans crier gare et que la charnière émettait des bruits bizarres.