Google : le Pixel Fold, concurrent potentiel du Galaxy Z Fold 4, se dévoile

Le Pixel Fold devait être le précurseur des smartphones abordables , en plus de proposer une caméra performante . Mais il semblerait toutefois que ce premier modèle ne soit pas bon marché. En effet, son prix de lancement pourrait être de 1700 dollars, soit près de 1550 euros. Cependant, le sera Pixel Fold serait résistant à l’eau, et doté d'une batterie plus performante que celle du Galaxy Z Fold 4.

Ce prix élevé se rapproche ainsi de celui de son concurrent direct, le Samsung Galaxy Z Fold 4. Il semblerait néanmoins que le Pixel Fold ait beaucoup d'atouts afin de justifier son prix. Si les rumeurs sont exactes, celui-ci serait étanche, bien que nous ne connaissions pas son indice de protection. De plus, le smartphone de Google bénéficierait d’une charnière durable et très résistante.

Google Pixel Fold : rendez-vous le 10 mai prochain pour son lancement officiel

D’autre part, le Pixel Fold serait doté d'un écran externe de 5,8 pouces et d'un écran pliable de 7,6 pouces. Celui-ci devrait toutefois être plus lourd que le Galaxy Z Fold 4, en raison d’une batterie plus imposante. Celle-ci permettrait au smartphone de Google d’afficher une autonomie de 24 heures, et jusqu'à 72 heures en mode basse consommation.

Le Pixel Fold serait équipé d'un objectif principal de 50 Mpx, d'un objectif grand-angle de 12 Mpx et d'un téléobjectif de 10 Mpx, ainsi que d'un appareil photo selfie de 8 Mpx. Son écran de 7,6 pouces afficherait une résolution de 1840 × 2208, pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces informations devraient être confirmées lors de la conférence des développeurs Google I/O 2023, qui aura lieu le 10 mai prochain.

Les smartphones pliables sont encore relativement nouveaux sur le marché et leur adoption est encore limitée. Selon une étude de Counterpoint Research, les ventes mondiales de smartphones pliables ont atteint environ 7,5 millions d'unités , ce qui représente moins de 1% des ventes totales de smartphones dans le monde.