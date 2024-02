Google Pixel : des améliorations à venir pour la protection de la vie privée et le Bluetooth

Si vous avez un téléphone Pixel comme le Google Pixel 8, alors on est traité à des mises à jour logicielles supplémentaires en dehors des habituelles mises à niveau Android – et nous avons quelques indices sur ce qui pourrait arriver dans la prochaine fournée de fonctionnalités Pixel.

Selon une analyse détaillée du dernier code bêta Android par Android Central, il semblerait que des ajustements pratiques et des ajouts sont en chemin pour les téléphones Pixel, couvrant tout depuis le Bluetooth jusqu'à l'enregistrement d'écran.

En termes de Bluetooth, on sera apparemment capable de taper sur la touche des Paramètres rapides pour basculer rapidement entre les dispositifs Bluetooth, plutôt que de devoir plonger dans les Paramètres. En parlant de touche de Paramètres rapides, on va aussi pouvoir partager les détails de connexion Wi-Fi avec d'autres personnes juste en tapant sur l'option Internet.

Quand il s'agit de la vie privée des utilisateurs, il semblerait que la prochaine mise à jour Pixel rendra plus facile de voir quelles applications utilisent actuellement le microphone et la caméra, et de déconnecter rapidement toute application que nous ne voulons pas voir accéder à ces parties de notre téléphone.

Notifications et mises à jour

Les téléphones comme le Pixel 7a seront également concernés par la mise à jour. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

D'autres changements concernent les notifications : il apparaît qu'on aura l'option de cacher les notifications lors du partage d'écran ou de l'enregistrement de ce qui se passe à l'écran, ce qui est une bonne nouvelle si on fait régulièrement l'un ou l'autre.

Selon le rapport, les mises à jour vont s'installer plus rapidement après le déploiement de la mise à niveau logicielle. Les mises à jour Android se font déjà en arrière-plan pour minimiser la perturbation pour l'utilisateur, mais cela peut être un processus assez lent – grâce à quelques astuces techniques, le téléchargement et l'installation devraient être plus rapides à l'avenir.

D'autres changements qui sont apparemment en route (à moins que Google change d'avis) incluent une boîte de recherche sur la barre des tâches, de petites mises à jour dans la manière dont la gestion de la batterie est traitée, et plus d'informations sur l'horloge de l'écran de verrouillage météo.

Comme le souligne Android Central, chaque nouvelle fonctionnalité dans une mise à jour Pixel n'est pas explicitement mentionnée par Google, donc il est important d'être au courant de ce qui arrive pour ne rien manquer. La mise à jour est prévue pour un déploiement quelque part en mai.