Impossible de se connecter à YouTube depuis votre PS4 - l’erreur NP-37602-8 enfin réparée ?

Mise à jour : l’erreur NP-37602-8 vient d’être corrigée par les équipes YouTube et Sony. Vous devriez pouvoir vous connecter à l'application YouTube sur PS4, sans aucun problème. Nous avons testé le service ce matin et nous nous sommes connectés automatiquement sur notre compte sans incident.

Article original :

Le code d'erreur NP-37602-8, affiché sur votre PS4 lorsque vous tentez de vous connecter à l’application YouTube, continue de faire des siennes. Le support technique de YouTube développe un correctif depuis l’apparition du bug, le 29 mai dernier. Toutefois, il semblerait que cette solution prenne « plus de temps que prévu » selon les concernés.

En attendant cette mise à jour salvatrice, une méthode temporaire permet de regarder vos vidéos YouTube à partir de votre compte PS4. Il vous suffit, pour ce faire, d'utiliser un autre appareil, comme votre téléphone ou votre tablette, et d'appuyer sur le bouton « Cast » de l'application YouTube. Vous pourrez ainsi streamer vos vidéos YouTube sur votre PS4 - et votre téléviseur -, en supposant qu'ils se trouvent sur le même réseau Wi-Fi. YouTube a validé cette solution ci-dessous :

Update: The fix for the PS4 login issue is taking longer than expected – rest assured our teams are still on it! As a workaround in the meantime, you can cast YouTube to your PS4 device using the cast icon on the mobile app: https://t.co/GVqW7zOnGj https://t.co/X9WEiRukmCMay 30, 2020

Combien de temps avant la publication du correctif ?

Si vous avez essayé d'utiliser l'application YouTube sur PS4 récemment, vous avez sans doute été surpris par une déconnexion surprise de la part de la plateforme de streaming vidéo. En cherchant à vous reconnecter, vous avez même eu droit à un code d’erreur spécifique : NP-37602-8. C’est d’autant plus ennuyeux que l’assistance de Sony ne délivre aucune astuce pour mettre fin au problème technique. Rassurez-vous : les équipes de Sony et de YouTube sont parfaitement au courant de cette anomalie - vu son ampleur - et travaillent activement sur sa résolution.

D’après les tweets récents des comptes officiels YouTube et Ask PlayStation, le bug devrait être résolu dans un avenir proche. Gardez un œil sur lesdits comptes pour rester informés sur d’éventuelles mises à jour.

If you're experiencing issues when trying to log into YouTube from your Sony PlayStation 4 device – we're on it! We've seen similar reports and our teams are looking into it. We'll circle back with updates soon! Thanks for your patience in the meantime.May 29, 2020

Nous avons testé la solution apportée ci-dessus et elle fonctionne effectivement comme un correctif provisoire - en attendant la réponse définitive de YouTube au code d'erreur NP-37602-8.

Quelle vidéo YouTube avons-nous regardée pour évaluer cette astuce ? Et bien, il s’agit du remix funky Radio du groupe Le Cassette. Parce que nous n'avons jamais vraiment réussi à trouver musicalement meilleur que le mouvement Synthwave.