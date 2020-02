YouTube abandonne son design classique, que cela vous plaise ou non

La plateforme vidéo de Google veut faire peau neuve et quoi de mieux, après tout, que le printemps pour bousculer complètement la charte graphique de son interface. Mais est-ce réellement une révolution ? Pas vraiment : nous parlons ici de la suppression du YouTube classique. Celui du début des années 2010, où les vignettes miniatures étaient proposées à outrance. Depuis 2017, les utilisateurs du service streaming ont la possibilité de tester un nouveau thème « Material Design », beaucoup plus épuré. En mars, la firme de Mountain View remplacera définitivement le premier par le second.

Comme le rappellent nos confrères de 9to5Google, le design de YouTube n’a cessé d’être modifié sur les trois dernières années. Plusieurs éléments visuels et des fonctionnalités ont été ajoutés pour améliorer l’expérience utilisateur sur l’interface bureau essentiellement. D'autres applications, dont Gmail et Google Agenda, ont connu une mise à jour majeure en 2018. Il est donc surprenant que le nouveau look de YouTube se trouve réactualisé aussi tardivement.

La plupart des bêta-testeurs ont accueilli positivement les changements réalisés, en particulier l’ajout du mode sombre. Cependant, il existe aussi des foyers de résistance et des visiteurs qui s’opposeront à la transformation de YouTube, a posteriori.

A quoi ressemble le nouveau YouTube ?

Google a décidé de valider la dernière mise à jour de l’interface bureau, publiée le 7 novembre 2019. La page d’accueil proposera moins de vidéos (8 au lieu de 15), en introduisant des vignettes plus grandes, des titres vidéo plus longs et les icônes de chaînes pour vous aider à reconnaître plus facilement les créateurs. Vous aurez, en plus, la possibilité de définir des files d'attente de vidéos à regarder plus tard, à partir de cette page d'accueil. Les recommandations de la plateforme, quant à elles, pourront être désactivées si vous le décidez. Comme sur la version mobile.

Nous ne connaissons pas encore la date exacte de à laquelle Google mettra un terme au design classique. Mais vous pouvez d’ores et déjà passer sur la nouvelle interface YouTube si vous êtes impatient(e) de l’utiliser.