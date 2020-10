Xbox Series X : cette nouvelle fonctionnalité va rendre vos vieux jeux plus sublimes encore

Microsoft a partagé certains détails de la nouvelle fonctionnalité d’upscaling de la Xbox Series X, option qui transformera véritablement et durablement les performances graphiques des jeux issus de générations précédentes, à l’instar de Fallout 4.

Ainsi, les titres, autrefois limités à un framerate de 30 images par seconde, doubleront ce dernier pour atteindre 60 images par seconde sur Xbox Series X - mais aussi sur Xbox Series S. C'est une prouesse technologique impressionnante, qui pourrait profiter à un certain nombre de vieux jeux AAA délaissés aujourd’hui. Pour vous faire une idée de la mise à niveau, voici un comparatif du jeu Fallout 4 sur Xbox One et sur Xbox Series X :

Peggy Lo, responsable du programme de rétrocompatibilité Xbox, a tenu à souligner que tous les titres ne bénéficieront pas soudainement d'une augmentation à 60 images par seconde, mais que cette option existera, dès le lancement des nouvelles Xbox, pour certains jeux. « Bien qu'elles ne soient pas applicables à de nombreux titres en raison du moteur physique appliqué ou des animations originales, ces nouvelles techniques peuvent générer un rendu plus rapide et fluide, au-delà de ce que le jeu original aurait pu offrir en raison des limitations matérielles de son époque ».

L'engagement de Microsoft en faveur de la rétrocompatibilité du catalogue Xbox est plus qu’admirable. C’est un tacle stratégique fait à Sony qui peine à expliquer son propre système d’upscaling aujourd’hui. Et Mme Lo d’enfoncer le clou : « Les jeux rétrocompatibles fonctionnent en natif sur les Xbox Series X et S, en utilisant toute la puissance du CPU, du GPU et du SSD. Pas de mode boost, pas de downclocking, toute la puissance de nos consoles est là, au service du joueur ».

Un mode HDR automatique pour les jeux plus anciens

En plus de la possibilité de doubler la fréquence d'images, les jeux rétrocompatibles sur Xbox Series X et S bénéficieront également de la fonction Auto HDR, qui ajoute une gamme dynamique élevée pour améliorer la qualité visuelle globale. Cela fonctionne même sur des titres trop âgés pour avoir jamais entendu parler du HDR, tels que Fusion Frenzy sorti sur la toute première Xbox.

En outre, le filtrage anisotrope 16x a également été activé pour presque tous les titres rétrocompatibles, ce qui permettra de nettoyer les textures floues des jeux plus anciens. Si vous êtes fan de retrogaming, alors les Series X et S remettront votre bibliothèque Xbox au goût du jour, et pour longtemps.