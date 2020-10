Disney Plus défie The Witcher et Netflix avec une œuvre culte des années 80

Multi-rediffusé sur les chaines de télévision classiques, Willow n’a pas marqué uniquement la génération 80’s mais aussi ses petits frères et sœurs, ainsi que ses enfants. Sorti en 1988, cette affiche culte de l’heroic fantasy s’apprête à faire son grand retour, en exclusivité sur Disney Plus. Non comme un reboot ou un remake mais comme une suite officielle, sous forme de série TV.

Le pilote devrait être réalisé par John M. Chu, à qui l’on doit la comédie Crazy Rich Asians, tandis que Ron Howard, à qui l’on doit l’œuvre originale, vient de rejoindre l’équipe créative en tant que producteur exécutif. Mais la meilleure nouvelle concernant le staff de la future série est le retour de Warwick Davis dans le rôle-titre, celui du valeureux fermier Willow Ufgood. Aux commandes du projet, LucasFilm compte bien réitérer le succès de The Mandalorian sur la plateforme SVOD de Disney.

« En grandissant dans les années 80, Willow a eu une profonde influence sur moi », déclare John Chu lors de la présentation de Willow : la série. « L'histoire d’une association improbable de héros malgré eux, dans une quête effrayante qui aurait pu les faire renoncer maintes fois, m'a permis, à moi - un enfant asiatique-américain rêvant d’Hollywood - de croire en la force de notre propre volonté, de notre détermination et, bien sûr, de notre magie intérieure. Le fait que je puisse travailler avec mes héros d’autrefois va au-delà du rêve devenu réalité ».

Willow ne reviendra pas seul

Selon Ron Howard, la série ne se contentera pas d’offrir de « simples flashbacks nostalgiques », elle proposera plutôt « un bond en avant créatif », ce qui laisse entrevoir de multiples possibilités de mise en scène teintées d’effets spéciaux ultra-réalistes, dans un imaginaire désormais marqué par les adaptations populaires de Game of Thrones et The Witcher.

Toutefois, à la différence de ces deux productions, Willow est avant tout une odyssée familiale, qui doit éblouir et faire rêver les enfants. Dans le film de 1988, Willow (Warwick Davis), garçon de ferme et apprenti-magicien, s'est retrouvé mêlé malgré lui dans une mission de sauvetage capitale : empêcher la petite princesse Elora de tomber entre les mains de la reine maléfique Bavmorda. Il sera aidé pour ce faire par le mercenaire bourru Madmartigan (Val Kilmer) et la rebelle Sorsha (Joanne Whalley). On ne sait pas encore si ces deux-là, ni la princesse qui doit désormais fêter ses 32 ans, participeront aux retrouvailles.

Disney Plus étant désormais le principal centre d'investissement de la firme de Mickey - du moins jusqu'à ce que l'industrie du cinéma cesse de souffrir des effets du Covid-19 -, les productions TV du service devrait gagner en moyens et donc en qualité - mais aussi en quantité. En plus de Willow, deux autres blockbusters des années 80 devraient avoir droit à une séquelle : Labyrinthe, sous la direction de Scott Derrickson (Doctor Strange), et le cinquième opus des aventures d’Indiana Jones que l’on annonce pour 2022.