WhatsApp : le nouveau mode sombre… n’est pas assez sombre

Après plusieurs mois d’attente, le mode sombre de WhatsApp est enfin disponible en version bêta sur Android. Nous l’avons testé et notre première impression s’avère positive. Son activation est simple et rapide, son usage de nuit apporte un réel repos oculaire. Mais, nous ne pouvons pas parler pour autant d’un véritable mode sombre.

Tout d'abord, l'arrière-plan principal de l'application apparaît en gris verdâtre foncé plutôt qu’en noir. C'est très esthétique, cependant si vous utilisez un smartphone avec écran AMOLED, seule la mise à disposition d’un arrière-plan totalement noir vous permettra d’économiser la batterie de votre appareil mobile.

(Image credit: Facebook)

Ensuite, il y a le texte. D’un blanc lumineux, il apporte un contraste un peu trop vif avec l’arrière-plan et réclamera à l’utilisateur quelques allers-retours dans les paramètres pour optimiser ce contraste. Problème : si vous réduisez la luminosité globale sur l’application, les bulles de notification disparaissent. Leur couleur se veut en effet extrêmement similaire à celle de l'arrière-plan.

Et que dire des emojis ? Non retouchés, ils conservent leur aspect jaune pétant qui tranche sans finesse avec le mode sombre. Une conversion en bleu aurait été appréciée mais WhatsApp / Facebook semblent vouloir parer au plus pressé.

La version définitive du mode sombre activée dans les prochains jours ?

Rassurons-nous : le mode sombre de WhatsApp est encore en bêta-test, il peut donc subir des corrections considérables d’ici son déploiement.

(Image credit: Facebook)

De plus, n'oublions pas que les fichiers APK présents laissent supposer que l’utilisateur aura la possibilité de choisir entre deux « dark mode » distincts, dont un spécialement conçu pour les écrans AMOLED. Nous espérons que cela permettra d'atténuer certains des tons les plus criards. Gardons espoir.