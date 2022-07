Warner Bros déçoit les fans au SDCC 2022 malgré les nouvelles bandes-annonces de Shazam ! 2 et Black Adam

La conférence de Warner Bros au Comic Con de San Diego a eu lieu samedi, et, alors que les fans ont eu droit à de nouvelles images de Black Adam et de la suite de Shazam ! Fury Of The Gods, l'événement n'a pas révélé grand-chose d'autre.

Des rumeurs ont circulé pendant la semaine selon lesquelles Henry Cavill devait faire une apparition afin de clarifier son rôle de Superman, mais il n'y a pas eu le moindre signe de l'homme d'acier pendant le show, qui s'en est tenu aux révélations de Black Adam et de la suite de Shazam !

En plus de l'absence de Superman, la conférence n'a pas permis d'en savoir plus sur le blockbuster The Flash, la suite d'Aquaman, le troisième volet de Wonder Woman, la suite de Batman, ni sur Batgirl ou le film Static Shock récemment annoncé.

À vrai dire, The Flash, Aquaman et Batman ont été vaguement évoqué mais uniquement à travers l'utilisation d'anciennes séquences dans la première bande-annonce de Shazam ! Fury Of The Gods, que vous pouvez voir ci-dessous :

Le véritable point fort de la conférence a été le dévoilement de la bande-annonce de Shazam ! Fury of the Gods, qui sera diffusé en décembre.

La star Zachary Levi a confirmé que le nouveau film se déroulera deux ans après le premier. Les fans ont également eu un aperçu des méchants du film, les Filles d'Atlas, qui seront joués par Helen Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler. Levi a également évoqué la possibilité d'un troisième film, si le public le souhaite, en disant aux fans : "Si vous allez le voir, je suis sûr que les producteurs voudront en faire un autre".

Shazam ! a ensuite cédé la place à Black Adam, avec Dwayne "The Rock" Johnson et le réalisateur Jaume Collet-Serra qui sont montés sur scène pour présenter une toute nouvelle bande-annonce de la nouvelle création sombre de l'univers cinématographique de DC.

En parlant du rôle, Johnson a dit à la foule que le voyage avait été long pour arriver à ce film. Il a dit (via Deadline) : "Cela a été un long voyage rempli de passion et de cran pour faire évoluer Black Adam - cela fait plus de 10 ans. Être ici au Comic-Con, Hall H, pour représenter un héros DC, un anti-héros, est un rêve devenu réalité. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, je présentais des films ici et j'espérais que les gens les aimeraient. Comment pouvons-nous créer quelque chose de frais et d'unique... montrer et créer quelque chose qui n'a jamais été fait ? Mon objectif est d'inaugurer une nouvelle ère dans l'univers DC."

En plus de la nouvelle bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessous, il a également été confirmé que Black Adam mettra en vedette Viola Davis, qui incarnera Amanda Waller, le personnage qu'elle a joué dans les deux volets de Suicide Squad.