Une série TV Harry Potter bientôt sur HBO Max - et OCS ?

Selon une nouvelle rumeur, une série télévisée basée sur l’univers des romans et des films Harry Potter serait en cours de développement aux Etats-Unis. The Hollywood Reporter indique un accord avancé et encourageant entre les studios Warner Bros et le service de streaming HBO Max, sur lequel le show inédit finirait par être programmé.

Vous ne retrouverez pas forcément pour autant vos personnages cultes au générique. En effet, HBO Max et Warner Bros ont pris la décision de nier les spéculations de THR, qui précise bien en retour que le projet s’inspirerait de la saga créée par J.K. Rowling - mais ne reposerait pas sur Harry, Hermione ou Ron en tant que protagonistes principaux.

Le magazine affirme bel et bien que la direction de HBO Max a entretenu de « multiples conversations » autour du potentiel d’une telle série. Nous pourrions ainsi suivre de nouvelles générations de sorciers dans les murs de Poudlard, voir comment l’école s’est reconstruite après le combat final apocalyptique contre vous savez qui.

Le dernier film Harry Potter est sorti en salles en 2011. Pourtant, la franchise persévère encore aujourd’hui, avec le tournage des Animaux Fantastiques 3, ainsi que le développement d’un open world intitulé Hogwarts Legacy. Nous avons même eu droit à une pièce de théâtre, Harry Potter et l'enfant maudit, qui se déroule dans le futur de l’œuvre principale en suivant les aventures des enfants d’Harry Potter.

Le petit écran l’emporte sur le grand

À une époque où dix séries Star Wars et 10 séries Marvel sont en passe d’arriver sur Disney Plus, chaque service de streaming concurrent tente d’étendre son catalogue avec des licences populaires dont il possède les droits. Ainsi, HBO Max peut s'appuyer sur l’univers enrichi de DC Comics, avec des titres alléchants comme Titans, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad ou encore The Batman.

Une ou plusieurs séries Harry Potter permettrait à la plateforme de toucher de nouveaux publics, plus intéressé par la magie que par les super-héros. Et là où les légendes de DC peinent à rassembler sur petit et grand écran, Harry Potter est déjà un succès public au cinéma. Il pourrait bien devenir l’équivalent de The Mandalorian pour HBO Max. Et OCS en France.

Cependant, il faudra certainement vous armez de patience avant qu’un tel projet n’arrive sur nos écrans - la pandémie mondiale bouleversant actuellement les productions ciné comme TV.