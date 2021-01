Comment regarder les films Harry Potter et Les Animaux Fantastiques dans l'ordre ?

Vous avez envie de débuter un marathon magique incluant tous les films issus de l’univers Harry Potter - et ce, dans l'ordre ?

Les livres qui ont inspiré la série de films emblématiques ont défini les habitudes de lecture et l'imagination de plusieurs générations maintenant. Il est donc compréhensible que vous ayez envie de vous laisser aller à un peu de nostalgie, ou de faire découvrir à vos proches, plus jeunes, le monde merveilleux de Poudlard.

L'histoire d'Harry Potter apprenant à maîtriser ses pouvoirs, au sein de la plus célèbre école de sorcellerie et de magie, avant d’affronter l'assassin de ses parents - Lord Voldermort - est l'une des œuvres les plus épiques jamais créées.

En attendant la sortie en salles des Animaux Fantastiques 3, attendu en salles en 2022, il existe aujourd’hui 10 films Harry Potter dans lesquels vous pouvez vous (re)lancer. Mais dans quel ordre faut-il les visionner ? Est-ce qu'ils valent tous le temps que vous vous apprêtez à leur consacrer ? Réponses ci-dessous.

Avant d'apprécier les films Harry Potter en suivant la frise historique que JK Rowling a imaginée, il convient de noter que trois autres préquelles des Animaux Fantastiques sont envisagées. Nous savons que la série se terminera par un duel entre Albus Dumbledore et son ancien meilleur ami devenu l’ennemi public n°1 : Gellert Grindelwald. Combat qui devrait prendre place en 1945. Tout ce qui se passe entre cette année et la décennie 90 qui sert de théâtre à la saga Harry Potter reste actuellement un mystère. De même, nous avons décidé d'inclure la pièce de théâtre Harry Potter et L'enfant Maudit dans cette chronologie canon.

Les Animaux Fantastiques (1926)

Les Animaux Fantastiques : Les crimes de Grindelwald (1927)

Harry Potter à l’école des sorciers (1991-92)

Harry Potter et la Chambre des Secrets (1992-93)

Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban (1992-94)

Harry Potter et la Coupe de feu (1994-95)

Harry Potter et l'Ordre du Phénix (1995-96)

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé (1996-97)

Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 1 (1997-98)

Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 2 (1997-98)

Harry Potter et l'enfant maudit (2017-présent, pièce de théâtre)

Hormis les flashbacks occasionnels, les films de la franchise suivent une structure linéaire simple - principalement grâce à la décision de l’auteure (JK Rowling) d'employer le calendrier scolaire britannique comme cadre de son récit. Cela signifie que chacun des sept livres de la série Potter se concentre sur une année scolaire spécifique (de septembre à août), à partir de 1991, lorsque Harry a 11 ans. Les films ont été tournés dans les années 2000 et présentent des anachronismes occasionnels comme les téléphones portables ou la musique du 21e siècle. Il est probable qu'ils suivent la même chronologie soigneusement élaborée que dans les livres de Rowling, plaçant les longs métrages Harry Potter quelque 70 ans après leurs homologues des Animaux Fantastiques.

En outre, l'histoire principale d'Harry Potter se poursuit dans le futur - bien qu'elle ne soit pas transposée encore à l'écran - grâce à la pièce de théâtre populaire Harry Potter et L'enfant Maudit. Celle-ci démarre en 2017, juste après l'épilogue d’Harry Potter et les Reliques de la mort, et met en scène Harry, Hermione et Ron à l’âge adulte, ainsi que leurs enfants.

Vous n’aurez aucune imbrication historique compliquée à gérer, si vous décidez d’enchaîner les films Harry Potter / Les Animaux Fantastiques en fonction de leur date de sortie au cinéma. Il s'agit alors de deux franchises distinctes, avec un ensemble (encore) incomplet de préquelles faisant suite à la série mère. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'introduire une sorte d’ordre de visionnage, excepté si nous obtenons une véritable révélation dans Les Animaux Fantastiques 3, 4 et 5.

Il est également intéressant de souligner que nous comptons plus de films Harry Potter que de livres, le septième volet des Reliques de la mort étant divisé en deux parties (une astuce reprise par Twilight et The Hunger Games), car il y avait trop d'arcs à intégrer. L’opportunité d’exploser le box-office une année de plus était également la bienvenue…

Harry Potter à l’école des sorciers (2001)

Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002)

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (2004)

Harry Potter et la coupe de feu (2005)

Harry Potter et l'Ordre du Phénix (2007)

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé (2009)

Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 1 (2010)

Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 2 (2011)

Les Animaux Fantastiques (2016)

Les Animaux Fantastiques : Les crimes de Grindelwald (2018)

Les Animaux Fantastiques 3 (2022)

Comme pour les livres de Harry Potter, les opinions sur les meilleurs épisodes de la série sont incroyablement variées et subjectives. Cela étant dit, le classement des films Harry Potter en fonction de leurs scores IMDb révèle une remarquable cohérence de la part des fans, les notes des huit épisodes se situant tous entre 7,4 et 8,1 sur 10.

Les deux films de la franchise Les Animaux Fantastiques sont sans doute les œuvres les moins aimées du Monde des Sorciers, ce qui se manifeste par le nombre d’entrées moins élevé du second film. Le premier est le plus réussi, ayant généré plus de bénéfices qu’Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban.