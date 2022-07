Une mise à niveau audio Bluetooth majeure est arrivée, juste à temps pour les AirPods Pro 2

Le Bluetooth Special Interest Group vient d'annoncer avoir finalisé les dernières spécifications du Bluetooth LE, une version nouvelle génération de la spécification audio Bluetooth qui promet de nombreuses améliorations des performances pour les futurs casques et écouteurs, comme les AirPods Pro 2 d'Apple.

Quelles sont les différences entre la nouvelle spécification Bluetooth LE et l'ancienne version ? L'une des principales améliorations est le nouveau codec LC3 qui a été conçu pour permettre un son de meilleure qualité à des débits de données inférieurs. D'après le site Web de Bluetooth SIG, le LC3 "apportera une grande flexibilité aux développeurs, leur permettant de faire de meilleurs compromis de conception entre les caractéristiques clés telles que la qualité audio et la consommation d'énergie."

Auracast : Le partage audio Bluetooth en toute simplicité

Un autre grand changement que LE apportera est Auracast, une technologie qui permet de diffuser un flux audio synchronisé sur plusieurs casques. Avec Auracast, un groupe d'amis peut se brancher simultanément sur un seul flux, ce qui leur permet d'écouter la même musique, le même podcast, la même vidéo TikTok ou tout autre contenu audio qu'ils souhaitent écouter.

Les avantages d'Auracast s'étendent également au visionnage de la télévision, puisque les émetteurs Bluetooth LE peuvent être intégrés aux téléviseurs. Ainsi, plusieurs téléspectateurs pourraient utiliser des écouteurs pour regarder le même programme, en réglant le volume selon leurs goûts personnels - ou en activant l'audio spatial, si désiré. Dans ce scénario, il n'est pas nécessaire d'avoir une barre de son ou tout autre équipement audio externe.

Le Bluetooth SIG prévoit pour Auracast des projets qui s'étendent également en dehors de la maison. Dans les lieux publics, les écrans vidéo pourraient rester "silencieux", le son étant diffusé sans fil pour quiconque possède un casque ou des écouteurs compatibles Bluetooth LE. Le processus pour y parvenir serait similaire à celui du Wi-Fi public, où vous utilisez les paramètres de votre téléphone pour vous connecter et commencer le streaming.

Les expositions dans les musées, où les visiteurs peuvent choisir la diffusion d'une visite guidée, et les concerts, où les participants peuvent accéder à un mixage "personnel" plus propre et plus facile à entendre, sont d'autres exemples d'utilisation d'Auracast. Bluetooth LE et Auracast ont également des retombées positives considérables pour les personnes souffrant de troubles de l'audition, qui pourraient autrement avoir du mal à entendre la musique, les bandes sonores de films et divers types de sons publics, comme les annonces dans les aéroports par exemple.

Analyse : Le Bluetooth LE est arrivé, mais sera-t-il présent dans les AirPods Pro 2 ?

Mais les produits Apple prennent en charge le Bluetooth de base, et le Bluetooth LE est la version nouvelle génération de la technologie. Il semble donc probable qu'il soit intégré aux prochains produits Apple, comme les AirPods Pro 2.

En revanche, nous sommes sceptiques quant à l'arrivée de l'audio sans perte (Lossless Audio) sur les AirPods 2 dont on ne trouve actuellement aucun indice dans la version bêta d'iOS 16. Et ceci malgré le fait que la bibliothèque complète d'Apple Music a été mise à jour vers l'audio sans perte et que les abonnés peuvent accéder aux pistes à plus haute résolution sans frais supplémentaires.

Quels que soient les plans d'Apple, Bluetooth LE promet d'améliorer l'écoute personnelle pour chacun d'entre nous et d'apporter un nouveau niveau de flexibilité via Auracast qui permettra de partager des expériences audio et d'améliorer l'accessibilité. Il est difficile d'imaginer qu'une future gamme d'AirPods ne participe pas à cette évolution.