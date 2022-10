Un remake de The Witcher enfin au niveau ?

CD Projekt RED a annoncé que The Witcher, le premier jeu de sa célèbre trilogie, allait bénéficier d'un remake intégral sous Unreal Engine 5.

Alors que CD Projekt RED travaille actuellement d'arrache-pied sur The Witcher 4 et la suite de Cyberpunk 2077, l'éditeur a recruté une équipe d'anciens développeurs de The Witcher pour reconstruire entièrement le jeu original. Fool's Theory en est aux premiers stades du développement d'un remake complet de la première aventure de Geralt, et non seulement l'équipe exploite Unreal Engine 5, mais elle partage également le même ensemble d'outils que l'équipe interne de CD Projekt utilise pour développer la nouvelle trilogie The Witcher.

Cependant, CD Projekt RED a déjà teasé ce jeu sous le couvert d'un nom de code : Canis Majoris. Il s'agit de l'un des cinq nouveaux jeux The Witcher dont l'éditeur a parlé sur Twitter au début du mois d'octobre. Tout ce que l'éditeur a dit à l'époque, c'est que Canis Majoris est un jeu autonome développé par un studio externe.

Quand il s'agit de remakes et de remasters, que l'on voit de plus en plus souvent - comme les récents The Last of Us Part 1 et Resident Evil 2 - The Witcher se distingue comme un jeu qui bénéficierait grandement de ce traitement. Bien qu'il y ait une étincelle de quelque chose de spécial dans le RPG de 2007, c'est un jeu maladroit. Lorsque j'y ai joué à l'époque, j'ai adoré l'univers du jeu et son attachement à des concepts tels que l'utilisation de lames métalliques spécifiques contre différents types d'ennemis. Mais il était très long à démarrer, et le combat lui-même n'avait rien à voir avec ce qui est proposé dans les jeux ultérieurs.

Avec un groupe de développeurs expérimentés utilisant les technologies les plus récentes, et sous la supervision de CD Projekt RED, nous pourrions voir un excellent nouveau RPG. Cela pourrait signifier que The Witcher peut enfin se tenir aux côtés de ses suites bien supérieures, The Witcher 2 : Assassin of Kings et The Witcher 3 : Wild Hunt.

Dans le communiqué de presse annonçant The Witcher Remake, Adam Badowski, responsable du studio CD Projekt, déclare : " Il faudra un certain temps avant que nous soyons prêts à en partager davantage sur le jeu ". Ce délai flou est étayé par le fait que l'équipe ne montre qu'un logo du jeu - dont le communiqué souligne également qu'il s'agit d'un "Work in progress".

J'espère que l'équipe n'est pas trop attachée au jeu original et qu'elle est libre d'adapter l'histoire pour mieux l'aligner avec les jeux qui ont suivi, et d'ajouter rétroactivement à cet original les systèmes développés pour les jeux ultérieurs.

