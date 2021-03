De nouveaux jeux The Witcher et Cyberpunk 2077 dans les tuyaux ?

CD Projekt Red a publié une nouvelle vidéo dans laquelle la société explique sa vision stratégique, pour la saison 2021-2022. Le studio s’engage, entre autres, à déployer davantage de mises à jour, de DLC gratuits et un patch PS4 / Xbox One qui permettra de rehausser les performances graphiques de Cyberpunk 2077. Parallèlement, d'autres mises à jour pour GWENT: The Witcher Card Game et The Witcher 3: Wild Hunt sont à prévoir pour le second semestre 2021.

Cependant, la plus grande information concerne la restructuration de CD Projekt Red. L'équipe est en train de remanier différents processus, permettant ainsi le développement de deux jeux AAA en simultané - ce qui signifie que nous pourrions découvrir les futurs jeux The Witcher et Cyberpunk beaucoup plus tôt.

De grands changements positifs

La stratégie repensée de CD Projekt Red (baptisée Red 2.0) prévoit le développement d’un moteur propriétaire Red Engine pour soutenir "deux franchises" à la fois. Le personnel de CD Projekt Red s'agrandit également pour prendre en charge les doubles feuilles de route. Ce en faisant l’acquisition du studio Digital Scapes, basé à Vancouver.

CD Projekt Red s'efforcera d'instaurer un "environnement de travail plus durable et plus humain", après que des pressions critiques aient été signalées juste avant la sortie de Cyberpunk 2077 en décembre 2020.

La version PC de Cyberpunk 2077 a reçu des appréciations positives, mais les éditions consoles du jeu ont été rapidement descendues en flèche. Les griefs portent encore sur de nombreux bugs, glitches et framerates décevants. Cyberpunk 2077 a même été retiré du PlayStation Store entretemps et n'est toujours pas revenu. Le “reboot” de CD Projekt Red changera-t-il la donne ?