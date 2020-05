Umbrella Academy : la date de sortie révélée dans un nouveau trailer

La saison 2 de The Umbrella Academy a enfin une date de sortie : le 31 juillet 2020. Netflix a annoncé la nouvelle avec une bande-annonce inhabituelle mettant en scène les acteurs de la série qui dansent chez eux (confinement oblige) sur "I Think We're Alone Now" de Tiffany.

On October 1, 1989 seven extraordinary humans were born. On July 31, 2020, they return. pic.twitter.com/tlJQoxt9HoMay 18, 2020

Le tournage s'est achevé en 2020, mais naturellement, comme la série intègre beaucoup d’effets spéciaux, la post-production a demandé du temps et le travail s’est achevé pendant le confinement.

La série est basée sur la bande dessinée The Umbrella Academy, publiée par Dark Horse Comics et créée par Gerard Way et Gabriel Bá.

La série a remporté un grand succès critique et elle a fait partie des dix séries originales les plus diffusées sur Netflix en 2019. Elle a d’ailleurs intégré notre sélection des meilleures séries Netflix.

La célèbre plate-forme de streaming privé de Marvel depuis que Disney a lancé sa propre offre pourrait trouver dans les comics issus de Dark Horse une source intéressante pour s’alimenter en histoires de super-héros.

The Umbrella Academy, ça parle de quoi ?

La série raconte l’histoire d’enfants nés le même jour de femmes qui n’étaient pas enceintes le matin même. 7 d’entre eux sont adoptés par Sir Reginald Hargreeves, et formés pour sauver le monde. Les 6 survivants, tous dotés de supers pouvoirs, séparés pendant longtemps se retrouvent à la mort de leur père adoptif et vont devoir s’unir pour éviter l’apocalypse.

L’action de la saison 2 devrait se situer dans le passé puisqu’en fin de première saison, la seule solution pour sauver le monde est un retour dans le passé.

La saison 1 est sortie début 2019, il est encore temps de s’y plonger avant la sortie de la suite.