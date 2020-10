Twitter déploie une nouvelle fonctionnalité - comment enregistrer et publier un tweet vocal ?

Vous vous souvenez de l'époque où vous rédigiez vos tweets avec 140 caractères maximum ? Et bien, ce chiffre est de retour : désormais vous avez la possibilité d’enregistrer des tweets vocaux de 140… secondes ! A condition d’avoir un iPhone, puisque la nouvelle fonctionnalité est actuellement évaluée par les utilisateurs iOS.

Twitter a annoncé - via son compte officiel évidemment - que ces pastilles audio inédites, d'une durée maximale de 2 minutes et 20 secondes donc, peuvent être enregistrées et jointes aux tweets classiques que vous postez déjà. Ce nouveau mode d’expression est toutefois limité puisque la compagnie souhaiterait le tester en amont auprès d’une faible portion des usagers de l’OS mobile Apple. La totalité des utilisateurs iOS auront accès à cette fonctionnalité innovante « dans les semaines à venir ». Il n'y a, en revanche, aucune information sur la date de déploiement de celle-ci pour les utilisateurs d'Android.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkDJune 17, 2020